Medidas del Banco Central: cómo impactan sobre la inversión en billeteras virtuales y fondos de inversión

Junto al anuncio de una nueva baja en las tasas de interés de referencia, el Banco Central confirmó hoy una decisión que afectará directamente al ahorro de los argentinos en las billeteras digitales y tendrá un impacto negativo sobre el rendimiento de estos instrumentos financieros a partir de mediados de este mes.

Concretamente, lo que anunció el BCRA fue incrementar del 0% al 10% el encaje sobre las cuentas a la vista remuneradas de los fondos comunes de inversión money market a partir del 15 de abril. Es decir, estos instrumentos, que son los que funcionan detrás de las cuentas de ahorro en billeteras como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Naranja X y otras similares, deberán dejar un 10% de esos saldos inmovilizados en el BCRA.

La decisión del BCRA afectará al rendimiento de las billeteras virtuales

La medida, adoptada por el organismo, “avanza en la dirección de normalizar el tratamiento regulatorio prudencial de cuentas de naturaleza similar”.

Los fondos comunes de inversión money market habían ganado popularidad en los últimos años a raíz de la aceleración inflacionaria. Se trata de instrumentos en pesos, que permiten invertir en moneda local y obtener un rendimiento diario. Pero a diferencia de otras herramientas, como los plazos fijos (o los fondos a 24 o 48 horas), ofrecen al ahorrista la posibilidad de retirar esos pesos de manera inmediata. Así, se volvieron un recurso cada vez más cotidiano y ofrecido tanto por bancos como por sociedades de bolsa y hasta las billeteras virtuales.

Ahora, todos los fondos money market (con rescate inmediato) deberán tener encajado un 10% de los saldos desde el próximo lunes. Es decir, quienes gestionan esos instrumentos no podrán invertir o colocar esa porción del dinero de sus ahorristas en otras herramientas. Y en un contexto de baja de tasas de interés, esa medida tendrá como consecuencia un menor rendimiento de estos instrumentos.

“El impacto directo es la baja de tasas remuneradas y baja de tasas de plazos fijos”, advierte Gabriela Friedlander, directora de Asset Management de Balanz. “La remunerada va a bajar más aún, dado que le están incorporando un encaje que antes no existía ”, resume la ejecutiva, al analizar el impacto de corto plazo de la medida del BCRA.

Los fondos comunes de inversión money market gestionan el 56% del total de dinero invertido en este tipo de instrumentos financieros Shutterstock

En términos cotidianos, tendrán una caída en el rendimiento las billeteras digitales. Al cierre de esta nota, la cuenta remunerada de Mercado Libre registra un rendimiento anualizado del 72%, mientras que el de Ualá se ubicaba en 71,62%. Son rendimientos inferiores a la inflación, pero que de todas maneras resultan atractivos para ahorristas minoristas ante una caja de ahorro bancaria, que no ofrece remuneración.

Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), en febrero de 2024 (últimas cifras disponibles) los fondos money market representaban el 56% del total de dinero invertido en FCI, y gestionaban $16,3 billones.

La decisión de aplicar un 10% de encaje sobre los fondos money market se da dentro de un paquete de medidas monetarias que, con la baja de tasas de interés (y la proyectada desaceleración de la inflación), busca avanzar en la reducción de la hoja de balance del BCRA. Con menores tasas, será menor el crecimiento nominal de los pasivos remunerados del organismo (hay más de $32 billones en pases).

Al mismo tiempo, desde el BCRA se busca generar una migración desde estos fondos de rescate inmediato menor hacia plazos fijos u otros fondos de mayor plazo (a 24 o 48 horas), que al no estar afectados por la nueva norma sobre los encajes tendrán, relativamente, mejores rendimientos. “ Lo que buscan que los fondos tengas colocaciones más largas que a un día ”, explican en off the record desde uno de los grandes bancos del país.

Esa dinámica tendrá un efecto concreto sobre el plan financiero del Gobierno y sus colocaciones de deuda. “En la industria de fondos, los money markets van a tender a rendir menos y los fondos t+1 tenderán a volverse más atractivos, a la vez que contribuyen a financiar al tesoro con tasas más bajas”, concluyó Friedlander.