Luego de varios meses de retracción, el consumo masivo mostró en octubre una primera señal de recuperación. Según el último informe de la consultora especializada Scentia, las ventas de productos de la canasta básica crecieron un 0,9% interanual, un dato que marca un quiebre frente al rojo que se observó en los nueve meses anteriores.

Más llamativa aún fue el alza del 6,2% que tuvo el indicador en comparación con septiembre, una mejora que se sintió en todos los canales de venta. Sin embargo, este cambio de tendencia no llegó a revertir el saldo negativo que arrastra el consumo masivo a lo largo del año: entre enero y octubre, la caída acumulada fue del 2,3% interanual.

La recuperación del mes pasado, sin embargo, fue dispar según el canal de venta. Las farmacias lideraron las subas, con un incremento de 3,2% frente a octubre de 2025, seguidas por los kioscos y almacenes tradicionales, que registraron una mejora de 1,6%. Los supermercados de cadena y los autoservicios independientes, en cambio, todavía se mantuvieron en terreno negativo, con caídas de 0,3% y 0,4%, respectivamente.

Mención aparte tuvo el comercio electrónico, que volvió a destacarse con un crecimiento del 33,2% interanual. En el otro extremo, los mayoristas fueron el canal más golpeado: sus ventas retrocedieron un 6,4% frente al mismo mes del año pasado.

Tendencia mensual del consumo. Fuente: Scentia

La comparación mensual, en cambio, mostró un escenario más favorable para todos los formatos. Los supermercados registraron un incremento de 9,5% frente a septiembre; los autoservicios independientes crecieron 8,9%, al igual que los mayoristas y el comercio electrónico. Las farmacias avanzaron 3%, mientras que los kioscos y almacenes tuvieron una mejora de 2,4%.

Por rubros, las distintas categorías mostraron un desempeño dispar en octubre. Las ventas de productos impulsivos —como las golosinas y chocolates, que generalmente están ubicados cerca de la caja de los supermercados— aumentaron un 22,8% interanual en los supermercados. También traccionó la venta de alimentos (+6,8%) y los artículos de limpieza y hogar (+2%).

A contramano, las bebidas sin alcohol sufrieron una contracción del 12,2% interanual y las bebidas con alcohol tuvieron una baja del 11% frente a octubre del año pasado. Los supermercados también vendieron menos alimentos perecederos (-3,9%) y desayunos y meriendas (-2,8%).

Como contraste, las ventas online crecieron con fuerza en todas las categorías. Los gastos impulsivos aumentaron un 59% frente al año anterior, mientras que la categoría de cosmética e higiene se destacó con un alza del 50,9%. El desempeño también fue positivo en alimentación (+46,5%), limpieza de ropa y hogar (+41,8%), bebidas con alcohol (+32,7%), perecederos (+32,6%), desayuno y merienda (+25,7%) y bebidas sin alcohol (+11,7%).

Los supermercados de cadena y los autoservicios independientes, en cambio, todavía se mantuvieron en terreno negativo, con caídas de 0,3% y 0,4%, respectivamente. Daniel Basualdo

El panorama pyme

Aunque el consumo masivo mejoró según la medición de Scentia, las transacciones minoristas en las pequeñas y medianas empresas siguen sin repuntar. En octubre, las ventas pymes tuvieron una contracción del 1,6% interanual, de acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien tuvieron una leve mejora del 0,3% frente a septiembre, el sector acumula una caída del 2% en los primeros diez meses del año.

Eso sí: las ventas online realizadas por comercios con local a la calle crecieron 17,7% interanual, mientras que la suba intermensual fue del 0,3%. Según la entidad empresaria, hubo disparidad entre los distintos rubros: se vieron especialmente afectadas las farmacias (-3,7% interanual) y el negocio de alimentos y bebidas (-3,5%), mientras que se destacaron textiles e indumentaria (+3,6%) y calzado y marroquinería (+3,6%).

“En aquellos comercios que lograron incrementar sus ventas respecto a septiembre, el repunte obedeció principalmente a dos factores: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano. No obstante, la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares. La cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte, lo que profundizó la presión operativa sobre el sector”, señaló la CAME.