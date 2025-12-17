Mejoran la calificación de la deuda argentina

La agencia Standard & Poor’s Global Ratings mejoró su calificación de riesgo de la deuda argentina en moneda extranjera y emitida a largo plazo, de CCC a CCC+, al tomar en consideración la mejora que vienen mostrando algunos indicadores económicos y valorar además el mayor apoyo legislativo que se aseguró el Gobierno tras las últimas elecciones.

También elevó la asignada a la deuda a largo plazo en moneda local, que mantenía extrañamente en default selectivo (DS), a CCC+. En ambos casos mantuvo su perspectiva “estable”.

De este modo, su evaluación ahora quedó en línea (al menos en lo que a la calificación refiere) a las de sus competidoras Moody’s Ratings y Fitch Ratings.

Aún así, la nota, pese al progreso, se mantiene -en ambos casos- siete escalones por debajo de nivel conocido como “Investment grade” (grado de inversión), que hoy, por caso, le otorgó a Paraguay, al elevar su calificación a BBB-. Este hecho, destacado por Santiago Peña, presidente del vecino país, mediante un video difundido por redes fue incluso celebrado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo calificó como un “merecido logro”.

La calificación argentina, según pasan los años

“S&P sube calificación al nivel que la tenía en 2023 cuando el riesgo país era 2000 y cuando hoy ya la deuda argentina cotiza en un nivel equivalente a BB. Calculo que esperan medidas cambiarias (restricciones) para mejorar”, observó desde la red X el economista y consultor Fernando Marull, aportando un gráfico revelador de la brecha existente entre la lectura del mercado y la de la agencia evaluadora.

“Destacaron la menor inflación, el superávit fiscal y un respaldo político más fuerte tras las legislativas. Pero, como dicen varios, de acuerdo a los precios que maneja el mercado (y como viene haciendo los deberes Argentina),la calificación debería de ser mucho mejor. Mínimo debería de ser BB”, coincidió el analista financiero Leonardo Svirsky.

La agencia destacó que la administración Milei logró “una posición política más fuerte tras las recientes elecciones y la disminución de los desequilibrios económicos, gracias la la menor inflación y el superávit fiscal durante 2025″. Y señaló que esos progresos “han mejorado el acceso del Gobierno argentino a la liquidez”, según lo consignado por el equipo de analistas de S&P liderado por el economista Joydeep Mukherji.

La suba en la calificación, aunque se mantiene lejos del nivel que indicarían los actuales precios de mercado, fue además considerada “muy positiva” por el analista Federico Filippini. Vale recordar que la cotización de los bonos argentinos mejoró casi 30% desde el triunfo oficialista en las elecciones, un rally alcista que profundizaron (pese a la pausa de hoy) tras la flexibilización del esquema cambiario y la decisión oficial de pasar a acumular reservas desde enero, e hizo ubicar la tasa de riesgo país debajo de los 600 puntos básicos por primera vez tras casi un año.

Por lo pronto, S&P dejó abierta la posibilidad de volver a elevar las calificaciones durante el próximo año, aunque supeditada a si observan “una mejora en la liquidez externa, una disminución de las vulnerabilidades económicas y una mayor certidumbre política, lo que sentaría las bases para una recuperación económica continua”

Es porque consideran que, en tal escenario, el Gobierno “disfrutaría de un mejor acceso a la financiación voluntaria de los mercados de capital externos e internos, así como de los prestamistas oficiales, para cubrir las importantes necesidades de servicio de la deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027″.