Melconian cuestionó la frase de Milei ante empresarios en el Foro Llao Llao de Bariloche

El economista Carlos Melconian cuestionó este sábado la frase del presidente Javier Milei ante empresarios en el Foro Llao Llao de Bariloche, donde aseguró que los que fugan dólares son “héroes” porque “escaparon de la garras del Estado”. Si bien el expresidente del Banco Nación dijo no estar en la “confrontación política”, explicó que le hubiese gustado que el líder libertario “aclare qué pasó [en la economía argentina] y que diera mayores precisiones sobre cómo la va a arreglar”.

“Hay que tener cuidado con estas cosas”, dijo.

“Mis opiniones a los presidentes se las doy mano a mano”, apuntó el economista que acompañó la candidatura de Patricia Bullrich en la campaña de 2023. “Respeto la investidura presidencial más allá de los desvíos. Y además no estoy en la confrontación política, no me dejó la pelota picando para que yo arremeta, no hago eso”, continuó.

Luego habló directamente sobre la frase del mandatario. “La referencia del Presidente es que entre Bonex -el plan económico de Carlos Menem-, depósitos, confiscación, devaluación, default, a la gente la han cagado históricamente en la Argentina. Entonces, desde la vuelta de la democracia no ha habido una respuesta práctica y económica como corresponde, por todos estos desaciertos”, explicó el exfuncionario en diálogo con radio Mitre.

A continuación dio su opinión respecto de cómo Milei tendría que haber encarado su discurso frente a empresarios en Bariloche. “Me hubiera gustado que aclare qué pasó [en la economía argentina] y que diera mayores precisiones sobre cómo la va a arreglar. Hay que tener cuidado con estas cosas”, sostuvo. “Cuando deja de ser panelista y es candidato, ya es diferente. Ahora, el mérito del candidato es que vale todo arriba del ring para llegar a ser presidente. Y cuando es presidente, hay que tener un cuidado adicional. Porque hay que decir cómo se arregla, que uno viene a unir, a pacificar”, agregó en la misma línea.

Carlos Melconian y Javier Milei

Al ser consultado sobre la reacción del auditorio cuando Milei pronunció la frase, Melconian recomendó: “Tenía una buena tribuna para decir que es héroe el que se queda en la Argentina. Me hubiera gustado que la definición de héroe fuera quedarse en la Argentina y dar batalla”.

Las declaraciones del economista se dan después de que el Presidente, durante el cierre del Foro el viernes, afirmara: “El problema central es el déficit fiscal. Tienen déficit, lo financian con emisión, pierden reservas, aparece la ley cambiaria para que no puedan cambiar dólares. Financian el déficit, generan inflación ¿y qué hacen? Controles de precios, aparece la ley de góndolas. ¿Y qué pasa cuando controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Se van los dólares, ponen control de capitales y el que fuga es un delincuente. Es un héroe que logró escaparse de las garras del Estado”.

Cepo

Luego de que Milei asegurara que no es necesario devaluar -hace meses el dólar oficial está congelado en $800- Melconian analizó la situación cambiaria. “El Presidente tiene la voluntad de no devaluar. Es la palabra del Presidente. Una cosa es cuando hay una brecha del 100% o cuando el tipo de cambio es exageradamente desviado. Una brecha como la que se recibió no genera ningún tipo de discusión”, explicó el economista.

En esa línea, deslizó una advertencia: “El dólar libre del 10 de diciembre, traído a hoy, da $1200. No es que la Argentina se encareció en dólares, es que aquello estaba mal. La discusión hoy es que luego del innecesario [dólar a] $800, y la inflación del 25% por mes, 20%, luego 13%, el dólar subió 2%. La visión de los precios en dólares es que estamos en un problema. El dólar que reina hoy no es genuino, sigue trabado, intervenido”.

También indicó que el valor está sostenido por el cepo. “[El precio del blue] no es un producto de una libertad absoluta donde hay libre mercado de capitales, inversión. Acá falta vincular dónde está la productividad, los términos de intercambio, el monto de reservas, todo eso hace a la discusión del dólar de equilibrio”, insistió.

Asimismo, se mostró a favor de la liberación del cepo, que podría darse a mitad de año según pronosticó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abogó por un programa de estabilización económica. “El dólar va a estar equilibrado cuando se libere el tipo de cambio. Uno mira los procesos de encaprichamiento de atraso cambiario donde el camino, mientras lo puedan sostener, al final siempre termina mal. Es mejor no incubar ese problema. Si al fin y al cabo no estamos en un programa de estabilidad. Que el tipo de cambio se mueva hacia el alza es parte de la preparación para un programa de estabilización” , agregó.

Carlos Melconian. Nicolas Sanz - IDEA

En ese sentido, justificó sus dichos respecto que el ajuste ortodoxo con salarios atrasados no es un programa de estabilización, sino un proceso previo a eso. “Es un programa financiero, financista. No tiene desde el primer día un modelo de país, de institucionalidad, de pacificación. No puedo ir a un programa de estabilización donde el salario está 1000% por debajo del resto de los precios”, advirtió.

Finalmente, el economista concluyó: “Son programas típicos, ortodoxos, sin la pata heterodoxa del programa israelí, de la convertibilidad. Una cosa es distinguir el furor mundial de los líderes antisistema que se instalan y ganan una elección y otra cosa es hacer un programa económico”.

