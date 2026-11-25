Hace tiempo que resuena en los despachos oficiales la necesidad de modificar la Ley de Cabotaje, algo muy resistido por los gremios, que explican que, sin la protección actual, no pueden competir. El tema tiene mar de fondo.

Recientemente, las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado analizaron el expediente de la senadora Carolina Moisés y Otros con el proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria y aconsejaron su aprobación. La semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.

En la Argentina, la Ley de Cabotaje, de 1944, establece que el transporte de cargas, pasajeros y mercancías entre puertos nacionales está reservado exclusivamente para los buques de bandera argentina.

El proyecto de ley introduce reformas sustanciales al régimen de cabotaje, la marina mercante y los procedimientos aduaneros. Los principales cambios respecto de la normativa anterior son:

1. Apertura del cabotaje a buques de bandera extranjera:

Libre navegación de cabotaje: se habilita la navegación y comercio de cabotaje nacional a los buques de bandera extranjera , compartiendo la actividad con los buques de bandera argentina o con los que tengan tratamiento de bandera argentina. Esto último es una figura jurídica por la cual un barco extranjero recibe, para determinadas operaciones o por un plazo determinado, un régimen similar al de un buque matriculado en la Argentina.

se habilita la navegación y comercio de cabotaje nacional a los , compartiendo la actividad con los buques de bandera argentina o con los que tengan tratamiento de bandera argentina. Esto último es una figura jurídica por la cual un barco extranjero recibe, para determinadas operaciones o por un plazo determinado, un régimen similar al de un buque matriculado en la Argentina. Reserva de bandera acotada: la reserva exclusiva para buques de matrícula nacional queda reducida únicamente a las actividades de pesca, transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos (excepto gas natural licuado - GNL), remolque de maniobra, lanchas de amarre, navegación deportiva y lanchas de prácticos. En este punto hay un cambio con respecto a otro proyecto impulsado por Federico Sturzenegger, que era más amplio, pero que encontró mucha resistencia.

2. Régimen laboral y normativo para tripulaciones extranjeras:

Legislación de origen: las condiciones laborales y obligaciones de la tripulación a bordo de buques extranjeros se rigen exclusivamente por la legislación del país de bandera .

las condiciones laborales y obligaciones de la tripulación a bordo de buques extranjeros se rigen . Exigencias mínimas e inspección: deberán cumplir con convenios internacionales de seguridad y medio ambiente, bajo la fiscalización de la Prefectura Naval Argentina.

deberán cumplir con convenios internacionales de seguridad y medio ambiente, bajo la fiscalización de la Prefectura Naval Argentina. Restricción específica: se prohíbe operar en el cabotaje nacional a buques extranjeros vinculados directos o indirectos con empresas que realicen exploración o explotación de hidrocarburos no autorizadas en la plataforma continental argentina.

3. Modificaciones impositivas e incentivos a la inversión

Impuesto a las Ganancias al 25%: se establece una alícuota fija del 25% sobre las ganancias netas imponibles para los sujetos que realicen actividades de cabotaje habilitadas, dejando sin efecto la escala progresiva habitual.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, fundamentó el respaldo del Poder Ejecutivo al considerar que se busca “optimizar la logística argentina, evitar el tráfico de camiones y el costo que eso implica”, y destacó la posibilidad de reducir “entre el 50% y el 70% el valor del transporte total, lo que contribuiría a garantizar la supervivencia de determinadas industrias ubicadas en el norte del país y a lo largo del río Paraná”.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, aseguró que “estamos muy interesados en el proyecto de Ley de Cabotaje, naturalmente porque somos usuarios de carga. Lo que buscamos es establecer condiciones de competencia que hoy no existen. Hoy hay una industria naviera de servicios en la Argentina muy limitada; hay muy poca cantidad de barcos, también poca tripulación. Los costos comparados totales, impositivos, laborales, de infraestructura, son muy elevados en comparación con los países de la región”, aseguró.

En ese marco, señaló que las entidades empresarias impulsaron una mesa de diálogo que ya reunió a sindicatos fluviales y marítimos, cámaras navieras, provincias, legisladores y sectores productivos, con el objetivo de consensuar cambios que permitan acelerar nuevas inversiones.

Según explicó, el principal desafío es alcanzar un régimen que garantice condiciones de competencia equilibradas entre las embarcaciones extranjeras y las locales, con reglas estables en materia impositiva, regulatoria y laboral.

Idígoras remarcó la necesidad de que el proyecto se apruebe este año para acompañar el crecimiento esperado de la producción agropecuaria. “Estamos en una producción de 157 millones de toneladas, pero en los próximos años podemos superar las 200 millones. Al menos el 10% de ese volumen debería transportarse por vía fluvial hacia los puertos marítimos”, afirmó.

Además, destacó que el futuro desarrollo de la Hidrovía a 40 pies demandará mayores volúmenes de carga transportados de manera “más segura, rápida y ambientalmente sustentable”, por lo que confió en que el Senado alcance un consenso en las próximas semanas.

Mayores costos

Desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) aseguran que los costos extra para operar un buque en comparación con los precios internacionales se deben a la presión impositiva y los costos laborales, por lo que sí verían con buenos ojos que se pongan en vigencia los nuevos convenios laborales. Agregaron que en todo el proceso de debate para modificar la ley, el sector que representan no fue convocado por Stuzenegger.

Las organizaciones sindicales de la Marina Mercante Argentina declararon el estado de alerta permanente y movilización ante el avance del proyecto de ley que, dicen, “pretende profundizar la apertura del cabotaje nacional a buques extranjeros”. La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata también se pronunció y dijo que el proyecto genera competencia desleal para la flota argentina; permite el ingreso de buques extranjeros sin tributar derechos ni IVA; no fija una antigüedad máxima para los buques; no exige reparaciones en astilleros argentinos y podría desalentar la construcción naval nacional.