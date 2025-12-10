“Mercado cautivo”: la advertencia de Redrado sobre los dólares de los argentinos y el nuevo bono que emite el Gobierno

“Hay un mercado cautivo“, dijo el economista Martín Redrado, al analizar la dinámica del dólar en el país y la expectativa en torno al nuevo bono a 2029 que el Gobierno colocará hoy. Al analizar la naturaleza de la financiación del Tesoro y los objetivos de esta colocación, el expresidente del Banco Central planteó: ”Esto no es una salida al mercado internacional de capitales y esto lo que va a captar es dólares para que el gobierno se pueda financiar para que pueda renovar deuda que vence”.

Billetes de pesos y dólares Kikinunchi - Shutterstock

El titular de Fundación Capital estuvo en LN+ y en una entrevista dio su visión sobre las intenciones del Gobierno con esta licitación de deuda en dólares, la primera para el Tesoro nacional desde enero de 2018. “Hay un mercado cautivo, que es el de los dólares que los argentinos depositaron en los bancos en los últimos meses, sobre todo en el periodo electoral”, explicó, sobre los fondos a los que podría apuntar el Gobierno.

Redrado también se refirió al rendimiento que tendrán estos instrumentos de deuda, al cotejar sus posibilidades con los de otros bonos soberanos con vencimiento similar que ya cotizan en el mercado. “La tasa es central porque hoy el Tesoro venía pagando por este tipo de bonos, según la cotización que tenían estos bonos hasta el día de ayer, cerca del 10%. (Ahora) está hablando de una tasa menor al 9%“, comentó Redrado, aunque agregó una ”salvedad" sobre la colocación de hoy: “Estos son ‘argendólares’”, que son dólares de argentinos, no son dólares que están viniendo desde el exterior”.

Más allá de la emisión de bonos, Redrado continuó hablando de la importancia de la reducción de los impuestos sobre la producción agrícola y las exportaciones, y analizó el impacto que la baja anunciada ayer tendrá en la economía argentina. Al respecto, planteó: “Es una buena señal, es decir, bajar impuestos, quitarle el peso a los sectores productivos de la carga tributaria. Viene muy bien la cosecha de trigo, hemos tenido buen clima. Estimamos que vamos a tener por lo menos US$700 millones más que el año pasado. Y esto también va a aliviar alguna presión cambiaria que puede haber en las vacaciones, sobre todo la gente que compra dólares para ir al exterior”.

“Es una buena señal bajar impuestos", dijo Redrado, sobre la reducción de las retenciones. Archivo

Además, Redrado destacó la diferencia entre las inversiones financieras y los “dólares reales”, al comparar la dinámica de la inversión real en infraestructura frente a los flujos de capital que se destinan a bonos u otros instrumentos financieros de corto plazo. “Lo importante en materia cambiaria y financiera es que sea relevante la producción, las exportaciones, las inversiones reales, no tantas financieras porque las financieras entran y salen y generan más incertidumbre hacia adelante”, dijo Redrado, y agregó: “Necesitamos que entren dólares de inversiones reales: levantar fábricas, tomar empleados, levantar un galpón, es decir, enterrar dólares en la Argentina”.

Con la mirada puesta en 2026, Redrado destacó la importancia de la creación de nuevos puestos de trabajo en el país. “El gran desafío es generar empleo. La base de toda economía, de toda política económica, no es la finanzas, no es la colocación de bonos, sino que la política económica genere más empleo. Ahora empieza a haber interés internacional hacia el país, pero por supuesto, va a depender de nosotros hacer que la economía vuelva a crecer", concluyó.