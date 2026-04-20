El Banco Central anticipó a inversores extranjeros que tendrá margen para comprar más reservas

El Banco Central (BCRA) anticipó a inversores extranjeros que, en los próximos meses, prevé contar con más margen del estimado para seguir comprando reservas en intervenciones en el mercado de cambios local.

Les confió que ya acumuló durante el primer trimestre US$1500 millones netos por esa vía —de los poco más de US$6000 millones adquiridos en total— y señaló que, además de lo que pueda aportar la cosecha gruesa, planea captar buena parte de los US$3200 millones que las empresas que emitieron deuda en el mercado vía obligaciones negociables (ON) durante el primer trimestre aún tienen pendientes de liquidación. Vale recordar que las compañías cuentan con hasta 180 días para volcar esos fondos al mercado cambiario.

Las nuevas metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implican sumar US$3500 millones de reservas netas hacia junio y US$8000 millones en todo 2026.

Demanda local de dólares en baja Compumar

Además, el BCRA proyectó seguir sumando dólares provenientes de proyectos en marcha incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Sobre los US$1206 millones ingresados en la primera parte del año, ya logró capturar US$762 millones.

Todo esto se da en un contexto en el que la demanda local de dólares se mantiene muy calma, mientras que los ingresos por exportaciones ligadas a la actividad minera y petrolera muestran un crecimiento sostenido.

Desde que comenzó la guerra Irán-USA, Argentina prácticamente fue excepción dentro Mercados Emergentes, con caída de FX y tasas comprimiendo. pic.twitter.com/GGYSvhGIJ3 — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) April 20, 2026

Antes de las elecciones legislativas de 2025, la demanda privada de cobertura cambiaria —entre compra de billetes y coberturas financieras— llegó a representar cerca del 50% del M2. Tras los comicios, según el BCRA, ese flujo se desplomó hasta niveles marginales y parte de esos fondos permaneció en el sistema financiero local en forma de depósitos y préstamos en dólares.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina Fabián Marelli

El mensaje —con el que se buscó demostrar que esa “cuenta pendiente”, la de acumular reservas de manera genuina, estaría en vías de resolverse— fue transmitido por su vicepresidente, Vladimir Werning, durante una presentación en Washington. Allí expuso sobre lo que el equipo económico denomina la fase IV del programa, y sostuvo que existen “perspectivas más favorables para la balanza externa e interna, a pesar de la incertidumbre global”, en un intento por reforzar la credibilidad y propiciar una baja del riesgo país, que aún no logra perforar los 500 puntos básicos.

Oferta financiera pendiente de aparecer Compumar

Los analistas notaron que hubo un esfuerzo en la comunicación oficial. “Aparecieron en esta presentación datos interesantes, algunos que antes no se publicaban”, observó, por caso, el economista Santiago Bulat, de la consultora Inveq. “Incluso detalló que comenzó el pago de dividendos y en el primer trimestre fueron cerca de US$690 millones, dado que se liberaron los pagos de los resultados de 2025. Es un monto que supera a los primeros cuatrimestres del período 2016-2019″, destacó con relación al último período en que estuvieron liberados.

Werning, que así buscó mostrar que las restricciones cambiarias se encuentran en franco retroceso, integró la comitiva oficial que participó de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), finalizadas el último sábado.

En ese marco, presentó gráficos que muestran que la demanda neta de dólares por parte de personas no solo se mantiene muy por debajo del período preelectoral, sino que incluso habría sido en marzo levemente inferior a la de febrero, dato que se oficializaría este viernes.

3) Comenzó el pago de dividendos y en el primer trimestre fueron cerca de 690 millones de dólares, dado que se liberaron los pagos de los resultados de 2025. Supera a los primeros cuatrimestres del período 2016 - 2019. pic.twitter.com/yslOmB3Wfy — Santiago Bulat (@Santiagobulat) April 20, 2026

Sin embargo, lo más relevante no fueron los números en sí, sino el enfoque. El mensaje transmitido en nombre del equipo económico es que la acumulación de reservas no dependerá principalmente del endeudamiento soberano, sino de un mayor aporte del sector privado y de los flujos comerciales .

Según se desprende de la presentación, el Gobierno buscará priorizar el ingreso de divisas provenientes de financiamiento corporativo, inversión extranjera directa y repatriación de capitales, en lugar de recurrir a nuevas emisiones de deuda pública.

Ya se está empezando a ver flujo inversor desde RIGI dice BCRA.



u$s 760 millones netos acumulados. pic.twitter.com/x2wMrE5s6h — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) April 20, 2026

De acuerdo con las proyecciones presentadas por Werning, estos flujos serán uno de los “pilares” del balance de pagos.

La apuesta oficial es mejorar la credibilidad externa del programa económico para consolidar un camino de regreso al mercado global de capitales y asegurar la refinanciación de la deuda que vence en los próximos años, cuando las condiciones lo permitan.

Luis Caputo junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga Guillermo Idiart

De todos modos, en el mercado persisten dudas sobre la velocidad real de esos ingresos y sobre si alcanzarán para cumplir la meta oficial sin financiamiento adicional, en un contexto internacional aún desafiante.

También se mantienen interrogantes sobre la sustentabilidad política del Gobierno, en un escenario en el que los índices de popularidad de Javier Milei muestran retrocesos y su administración parece haber perdido el control de la agenda pública, a poco más de 14 meses del inicio de la campaña presidencial. Esto quedó reflejado en el último “Argentina Week 2026”, realizado en marzo en Nueva York, donde el mandatario lanzó duras críticas contra empresarios locales.