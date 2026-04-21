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Nicolás Dujovne, exministro de Economía: “La inflación para este año rondará entre el 28 y el 29%”

El economista sostuvo que, a raíz de la inflación acumulada del primer trimestre, que se ubicó en9,4%, el IPC a fin de 2026 superará las estimaciones del Gobierno

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El economista analizó la coyuntura global y regional
El economista analizó la coyuntura global y regional

El exministro de Economía Nicolás Dujovne analizó la coyuntura económica global y local y estimó que la inflación este año se ubicará entre el 28% y el 29%. Entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), señaló que “los salarios reales hoy en la Argentina están muy bajos”.

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