Nicolás Dujovne, exministro de Economía: “La inflación para este año rondará entre el 28 y el 29%”

El economista sostuvo que, a raíz de la inflación acumulada del primer trimestre, que se ubicó en9,4%, el IPC a fin de 2026 superará las estimaciones del Gobierno
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El exministro de Economía Nicolás Dujovne analizó la coyuntura económica global y local y estimó que la inflación este año se ubicará entre el 28% y el 29%. Entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), señaló que “los salarios reales hoy en la Argentina están muy bajos”.
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LA NACION
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