Mercado de capitales: cuánto podría aportar el nuevo fondo laboral y qué expectativas genera

La reforma laboral que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema de aportes obligatorios de las empresas destinado a financiar indemnizaciones y otros pagos vinculados con la finalización de relaciones laborales. Además de su función vinculada al mercado de trabajo, el Gobierno busca que el FAL actúe como motor de recursos para el mercado de capitales local, uno de los pilares de su estrategia para reducir la dependencia financiera de plazas extranjeras.

Según estimaciones oficiales y declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, el FAL podría inyectar hasta US$4000 millones anuales al mercado de capitales argentino una vez implementado. El equipo económico considera ese monto un “primer paso” hacia la profundización del mercado interno de financiamiento. La cifra forma parte, según Caputo, de un conjunto de iniciativas oficiales —como la ley Inocencia Fiscal— destinadas a fomentar la participación de inversores institucionales locales y atraer más capital al sistema financiero.

Caputo vinculó esta estrategia a la intención de “eliminar la dependencia” de la Argentina con Wall Street, argumentando que un mercado de capitales interno más desarrollado es clave para un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo. En declaraciones públicas, el ministro resaltó que el país tiene una proporción significativa de deuda en dólares y que fortalecer el mercado local permitiría diversificar fuentes de financiamiento.

Sin embargo, analistas privados proyectan que el FAL tendría un impacto menor. El Ieral de la Fundación Mediterránea había estimado inicialmente un flujo de unos US$3000 millones anuales, cifra que se reduciría tras la baja de la alícuota de aportes de las grandes empresas del 3% al 1% de las remuneraciones. Según Jorge Colina, de Idesa, con esa tasa el monto disponible podría rondar los US$1300 millones anuales. Estas diferencias muestran cómo la fórmula de aportes y la participación de distintos segmentos empresariales condicionan el volumen de recursos que efectivamente podría movilizar el fondo.

Además del nivel de aportes, el alcance del FAL dependerá de dónde se puedan invertir esos recursos, algo que aún no está definido. Históricamente, instrumentos previsionales similares prohibían inversiones en ciertos bonos.

Desafíos estructurales

Aunque un flujo de recursos hacia el mercado de capitales puede ser positivo en términos conceptuales, según un especialista que pidió reserva de identidad, el FAL no podría reemplazar el acceso a Wall Street. Para que el mercado local crezca, la hoja de ruta debería centrarse en reducir el riesgo país, eliminar las restricciones cambiarias aún vigentes y retomar el mercado voluntario de deuda, con colocaciones de entre US$10.000 millones y US$20.000 millones.

“Con eso volveríamos a jugar en el escenario internacional. Es un proceso que puede acelerarse o demorarse, pero hay que tener en cuenta que EE.UU. tiene US$9 billones colocados en el mercado internacional; no se trata solo de Wall Street, sino del acceso global al crédito”, señaló.

Otra fuente del mercado indicó que, si bien un aporte de hasta US$4000 millones anuales sería positivo para el desarrollo del mercado de capitales, no implicaría un cambio estructural. Como referencia, el Tesoro enfrenta este año vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$19.505 millones.