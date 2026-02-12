Tras siete años: la pesca volvió a superar los US$2000 millones en exportaciones

Después de siete años de estancamiento, en 2025 la pesca superó los US$2000 millones por exportaciones. Así lo reflejó el último informe de la industria pesquera, que reportó que la Argentina vendió al exterior 523.706 toneladas con una mejora interanual del 3,9% en valor. Se trata del segundo registro histórico en relevancia, sólo superado por 2018, cuando se habían colocado en el exterior productos por US$2155 millones.

De acuerdo con la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el calamar Illex, que aumentó 47,7% en valor exportado respecto de 2024. Contribuyó con un aumento de US$178 millones.

“El 2018 había sido récord de captura de langostinos, porque se pescó más tiempo y se superaron los 220.000 toneladas exportadas. En 2025 se exportaron los US$2000 millones, aunque se pescó solo la mitad del langostino entero, aún así la captura récord de calamar y los buenos precios permitieron llegar a esa cifra", dijo Eduardo Boiero, presidente de Capeca. En el informe se reflejó que el desempeño del langostino fue menos favorable debido a conflictos gremiales ocurridos principalmente durante el primer semestre, lo que significó una merma de aproximadamente 40.000 toneladas desembarcadas en comparación con 2024.

Los derechos de extracción se elevaron en promedio el 240%, de acuerdo con cada especie Archivo / foto ilustración

“Siempre le pedimos al Gobierno que nos tenga en cuenta porque no hemos sido tomados en cuenta porque cuando se fueron tomando medidas para otros sectores, como la quita de retenciones, la pesca no entró; se firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos y la pesca no fue incluida, y así en distintos beneficios para el sector. Lo único que hemos recibido en estos dos años son aumentos de impuestos en los derechos de extracción, y no hemos sido beneficiados con ninguna medida de reducción de impuestos que ha dado el Gobierno", sintetizó Boiero.

Recordó que desde cuando asumió el gobierno de Javier Milei los derechos de extracción se elevaron en promedio el 240%, de acuerdo con cada especie. Por caso y de acuerdo con la Disposición 1/2025 de octubre pasado, el valor de la Unidad de Pesca pasó de los $1486 a $1683, un aumento del 13,26%, que rige hasta el 31 de marzo.

El directivo recordó que el sector está atravesando una crisis profunda por la paralización de actividades y los bloqueos a la flota, impulsados, dijo, ​​por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (Fepa). Las medidas se deben al rechazo a la reforma laboral del Gobierno, a la falta de acuerdo salarial y el aumento de los costos. Como consecuencia, el año pasado a nivel nacional la zafra de langostino sufrió la pérdida de millones de dólares en exportaciones. La discusión se extendió desde marzo 2025 hasta fines de julio cuando las partes llegaron a un acuerdo.

Eduardo Boiero, presidente de Capeca Gentileza

Boiero afirmó que en el sector están en diálogo con los distintos gremios para acomodar el costo laboral a las realidades de los mercados para que no se haga inviable la operatoria. “Estamos tratando de evitar esa situación y generando un mecanismo de liquidación que acompañe los vaivenes del mercado”, puntualizó.

Destinos

Los tres principales destinos, China, España y Estados Unidos, concentraron el 49,2% de las exportaciones. En 2025, China pasó a liderar el ranking de compradores, impulsada por mayores envíos de calamar, mientras que la menor producción de langostino congelado a bordo redujo las ventas a España.

En materia de precios, destacaron que el langostino entero mostró un alza del 28,8% en el precio promedio por tonelada en diciembre de 2025, ubicándose en US$6642 por tonelada. A su vez, las colas de langostino aumentaron su precio promedio un 8,1% en diciembre, alcanzando los US$7928 por tonelada. Por último, el calamar Illex registró una leve baja del 0,5% en el precio promedio durante diciembre en comparación interanual.

En aguas provinciales de Chubut se está pescando langostino. La temporada va de noviembre a marzo aproximadamente. En aguas nacionales están pescando principalmente calamar y merluza pero el calamar viene con muy buenas capturas y descargas en puertos Patagónicas. “Con respecto al langostino congelado a bordo estamos empezando negociaciones con el SOMU principalmente para cambiar el convenio, pero viene mal. Esa temporada inicia una parte a fines de marzo, pero fuerte de junio a fines de septiembre”, dijo Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip).

Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara), señaló: “Tenemos conflictos en varios lados. Ahora fue en Rawson, puntualmente por el aumento del canon pesquero de la provincia de Chubut. También hay un conflicto latente con la situación de la pesca de langostinos en los congeladores. Tenemos problemas con varios sectores".