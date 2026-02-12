Reforma laboral: cómo funcionará el fondo para financiar las indemnizaciones

En tren de facilitar y abaratar las indemnizaciones, el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una caja que se nutrirá con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores, bajo la tutela de los ministerios de Economía y Capital Humano.

El FAL no modifica ni sustituye el régimen de indemnización vigente sino que es un fondo al que los empresarios podrán recurrir para financiar los despidos. Se alimentará de los aportes patronales que hoy son destinados a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que impactará en el financiamiento para hacer frente al pago de las jubilaciones. Según especialistas, la Anses dejaría de recaudar alrededor de 2500 millones de dólares por año para financiar el nuevo régimen de indemnizaciones por despidos en el sector privado.

“Las jubilaciones y las pensiones ya no pueden ser más financiadas por el trabajo activo. Se busca que sean financiadas con otras cosas. Se definió devolverles a los empleadores ese porcentaje que venía aportando y que generaba una carga muy fuerte en el contrato de trabajo. Se busca beneficiar a los empleadores, pero también a los trabajadores sin tocar el equilibrio fiscal. Por eso se pensó en este fondo, porque uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones. Habrá financiamiento para las desvinculaciones”, explicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en una entrevista con LA NACION, el 20 de diciembre pasado.

El FAL estaría destinado a cubrir:

Indemnizaciones por despido: incluyendo la indemnización por antigüedad (artículos 245 y 247), indemnización agravada (art. 248) y aquellas previstas en estatutos profesionales.

incluyendo la indemnización por antigüedad (artículos 245 y 247), indemnización agravada (art. 248) y aquellas previstas en estatutos profesionales. Otras obligaciones de extinción: indemnizaciones por preaviso, integración del mes de despido y otros pagos relacionados con la finalización del vínculo laboral previstos en varios artículos de la Legislación de Contrato de Trabajo (arts. 95, 212, 232, 233, 241, 246, 250, 254).

indemnizaciones por preaviso, integración del mes de despido y otros pagos relacionados con la finalización del vínculo laboral previstos en varios artículos de la Legislación de Contrato de Trabajo (arts. 95, 212, 232, 233, 241, 246, 250, 254). Solo para trabajadores registrados: el FAL solo podrá prestar cobertura respecto de trabajadores registrados con una antigüedad no menor a doce (12) meses al momento de la extinción.

Si la media sanción prospera en Diputados y el proyecto oficialista se covierte en ley, el FAL entraría en vigencia con la promulgación de la normativa, según explicaron fuentes de la Secretaría de Trabajo.

Desde la oposición criticaron el impulso del FAL porque consideran que el Estado financiará los despidos del sector privado y que eso también tendrá un impacto negativo en las jubilaciones. Durante su exposición de ayer en el recinto, el senador Mariano Recalde (PJ) relacionó el manejo del FAL con lo que fueron las AFJP y tendió sospechas: “Esto huele a negociado. ¿Quién lo va a manejar?“. Y agregó: ”Con este fondo de asistencia laboral, que se crea para pagar indemnizaciones de las empresas que despidan,pierden los trabajadores, porque pierden la protección contra el despido arbitrario. También pierden la Anses y los jubilados".

Según datos del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la transferencia del 3% de los aportes patronales para nutrir al FAL “equivale a una reducción del 16% de la recaudación en concepto de contribuciones con destino al sistema previsional”. Y estiman que la medida tendrá un costo fiscal de 2500 millones de dólares por año. Ese monto sería ahora mayor porque el aporte será de 3,5%.

Una estimación similar proyecta Manuel Mera, director de protección social del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para quien la caída representa un 0.4 del PBI. Eso representa unos 2532 millones de dólares en relación con el PBI del año pasado.

“El FAL tiene dos problemas; por un lado, facilita mucho el despido, con lo cual le va a hacer mal al mercado de trabajo. Y, por otra parte, esencialmente los jubilados y los receptores de AUH están financiando a los empresarios que despiden”, sostuvo Sebastián Etchemendy, profesor de la Universidad Di Tella e investigador de Fundar.