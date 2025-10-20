LA NACION

Qué pasó con Mercado Pago: inconvenientes para funcionar por la caída de AWS

Usuarios reportaron fallas generalizadas en la aplicación; la empresa trabaja para solucionar el problema

Mercado Pago en problemas por la caída de AWS

Desde esta mañana miles de usuarios en el país reportan fallas de Mercado Libre que le impide efectuar pagos, transferencias, seguir pedidos y acceder al sitio web, entre otras funciones básicas de la plataforma.

Fuentes de la empresa consultada por LANACION explicaron: “Mercado Libre y Mercado Pago reconocen que hubo una inestabilidad en sus aplicaciones, provocada por una falla generalizada y extendida en el sistema de Amazon Web Services (la mayor red de servidores en la nube del mundo)”.

La empresa afirmó se encuentra solucionando el problema

Asimismo, aseguraron que están tratando de resolver el problema: “Nuestros equipos están trabajando rápidamente para restablecer el sistema”.

Falla global

Mercado Libre es una de las tantas empresas en todo el mundo que se vieron afectadas por las fallas en la unidad de servicios en la nube de Amazon. Ualá, Galicia, Naranja X y SUBE Digital experimentaron problemas similares, con errores al intentar procesar pagos o recargar saldo desde aplicaciones móviles.

El servicio AWS sufrió una falla masiva en la madrugada del lunesShutterstock - Shutterstock

AWS, que compite con Google y de Microsoft, es uno de los proveedores de servicios en la nube más usados. Se trata de la mayor interrupción de internet desde el fallo de CrowdStrike el año pasado, que afectó a los sistemas tecnológicos de hospitales, bancos y aeropuertos de todo el planeta.

