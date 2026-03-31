El spot de Mercado Libre que da señales sobre la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: “En casa”

Cada vez está más cerca la exhibición en la ciudad de Buenos Aires de Franco Colapinto. Si bien aún no hubo confirmación oficial, este lunes hubo un paso más en esa dirección: Mercado Libre, uno de los sponsors del piloto argentino, publicó un spot en redes sociales en el que anticipa la posible presentación con un par de pistas.

El evento estaría programado para realizarse el 26 de abril, tras la cancelación del Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudita, que se vieron afectados por el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, las escuderías comenzaron a buscar actividades para mantenerse en movimiento y ahí surgió la iniciativa del show del pilarense en la capital federal.

En el spot aparece la avenida del Libertador al 1900 vacía, como si fuese una pista para pilotos, y pequeños fragmentos con alusiones a la Fórmula 1: la simulación de un semáforo de largada, sonidos de motores y un mensaje claro en los carteles de la ciudad: “Solo un sueño en mi mente. La próxima vuelta es en casa”.

Durante el GP de Japón, Colapinto palpitó la exhibición y aseguró: “Sería increíble. Es algo que siempre quiso hacer porque es muy difícil para la gente de la Argentina (viajar a las carreras). Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, desde la Fórmula 3”.

“Pasaron 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que creo que para mí poder llevar un auto de Fórmula 1 a la Argentina, con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte, sería increíble”, remarcó.

Además, agregó: “Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo muy grande y un sacrificio enorme. Para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia sería espectacular”.

De concretarse, el evento estaría organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y contará con el acompañamiento de varios de los patrocinadores de Colapinto, entre ellos Mercado Libre.

Días atrás, el medio Carburando informó que el recorrido elegido para la exhibición sería en un sector emblemático de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles, y pasaría por partes de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Además, combinaría rectas largas con puntos más técnicos.

Se espera que Colapinto corra en el país el 26 de abril TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

La exhibición estaría prevista para deleitar al público fanático del Gran Circo que nunca pudo viajar o que quiera ver a Colapinto en el país, por lo que se instalarían tribunas para alrededor de 20.000 personas. Además, en los alrededores del Parque El Rosedal, permitirían observar la acción sin costo. Se prevé una convocatoria multitudinaria.

Entre otros detalles, no está previsto que el piloto argentino utilice el modelo actual del campeonato, sino un monoplaza que usó en temporadas anteriores. Sin embargo, Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad de la escudería.

La Fórmula 1 regresará a las actividades recién a principios de mayo, cuando se corra el Gran Premio de Miami, en Estados Unidos. La carrera se realizará el domingo 3 del quinto mes del año y, dos semanas después, será el turno del GP de Canadá.