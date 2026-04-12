A un año del acuerdo con el FMI, Caputo viaja este martes a Washington, en plena negociación por US$1000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este martes a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una visita que coincide con el primer aniversario del programa firmado con el organismo y que se da en medio de la negociación por un desembolso pendiente de US$1000 millones.

Caputo partirá luego de su participación en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) y estará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza. También formará parte de la comitiva el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Según pudo saber LA NACION, la agenda en la capital estadounidense seguirá el esquema habitual de estos encuentros multilaterales, con participación en foros internacionales —como el G20— y reuniones bilaterales con funcionarios, inversores y representantes de organismos. En ese marco, también se prevén contactos con el staff del FMI y, al menos de manera informal, con la directora gerente, Kristalina Georgieva, que participará de varias de las actividades.

La visita se da en un momento clave del programa. El acuerdo por US$20.000 millones firmado en abril del año pasado —el número 23 entre la Argentina y el Fondo desde 1958— cumplió un año este fin de semana, mientras continúa la segunda revisión, de la que depende un desembolso pendiente de US$1000 millones.

El proceso, que originalmente estaba previsto para enero, se encuentra demorado. En las últimas semanas hubo contactos técnicos y misiones cruzadas, pero todavía no hay definición sobre el cierre de la revisión. El principal punto de discusión es el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas.

El desvío fue significativo. Según la metodología acordada con el organismo, las reservas netas cerraron 2025 en torno a –US$14.100 millones, frente a una meta revisada de –US$1000 millones, lo que implicó un incumplimiento superior a US$13.000 millones, incluso después de que el FMI flexibilizara el objetivo en US$6500 millones. Para avanzar, el Gobierno prevé solicitar un waiver que permita recalibrar las metas.

El diagnóstico sobre este punto es compartido entre el Fondo y analistas privados. Si bien el BCRA logró sostener un ritmo elevado de compras de divisas, esas adquisiciones no se tradujeron en una mejora equivalente del stock de reservas.

Según la consultora Invecq, el Banco Central compró más de US$5400 millones en lo que va de 2026, pero las reservas brutas crecieron apenas US$2326 millones en ese período y las reservas netas incluso retrocedieron, afectadas por pagos de deuda y transferencias al Tesoro. Es decir, buena parte de los dólares adquiridos se utilizaron para atender compromisos financieros.

En la misma línea, la consultora 1816 estimó que a fines de marzo las reservas netas se mantenían en terreno negativo por más de US$2400 millones, aunque bajo la metodología del FMI ese rojo supera los US$13.000 millones. Además, calcularon que en lo que va del año se perdieron más de US$2300 millones, pese a que el BCRA compró más de US$5000 millones.

Ese punto es central en la negociación. La acumulación de reservas y la vuelta al financiamiento voluntario son dos pilares del programa, ya que determinan la capacidad de repago del país en los próximos años.

En ese contexto, Caputo reconoció recientemente diferencias con el staff del FMI sobre el diseño de las metas. El ministro planteó que el Gobierno preferiría objetivos anuales en lugar de metas trimestrales, en un intento por ganar mayor flexibilidad en la implementación del programa.

La discusión se da, además, en un escenario financiero todavía exigente. El Gobierno decidió no volver a los mercados internacionales entre fines de 2025 y comienzos de 2026, pese a que hubo ventanas de oportunidad, al considerar que el nivel de riesgo país implicaba convalidar tasas elevadas que, según el equipo económico, no reflejan los fundamentos de la economía argentina.

Actualmente, la Argentina sigue siendo el principal deudor del FMI. La deuda pendiente asciende a US$56.900 millones —equivalentes a 41.789 millones de DEG—, lo que representa cerca del 35% de la cartera total del organismo.

Con la mayor parte del financiamiento ya desembolsado y con una exposición récord en su balance, el Fondo busca en esta revisión reforzar el programa y asegurar su sostenibilidad, en un contexto donde el principal desafío sigue siendo la acumulación de reservas.