Mercado Pago es la primera billetera virtual en sumarse al fondo que pagará indemnizaciones

A pocas semanas de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) el próximo 1° de diciembre, Mercado Pago se convirtió en la primera billetera virtual del país en incorporarse como administradora del nuevo esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido en el sector privado.

La plataforma habilitará a los empleadores a gestionar el FAL directamente desde sus cuentas comerciales en la aplicación, sin costo de apertura ni trámites.

Además, como estrategia para captar a las empresas, se anunció una comisión de administración del 0% durante el primer año. Una vez cumplido ese plazo, los honorarios se adecuarán a lo previsto en su reglamento de gestión, siempre bajo el tope máximo legal del 1% anual (IVA incluido) que fijan la Ley N° 27.802 y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Si tenés una empresa con trabajadores alcanzados por el régimen FAL, desde el 1 de diciembre deberás destinar parte de tus contribuciones a un fondo que las invierte y reserva para pagar indemnizaciones y obligaciones laborales. Desde tu cuenta podés adherir al FAL en Mercado… pic.twitter.com/X3an2laTlC — Mercado Pago (@MercadoPago) November 11, 2026

De todos modos, la operatoria no implica un débito directo desde el saldo de la billetera virtual ni esquiva los controles estatales. Las empresas continuarán liquidando y pagando sus cargas sociales de manera mensual ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la presentación del Formulario 931.

Al adherir desde la aplicación, la plataforma le genera al empleador su respectivo ID FAL, un código unívoco conformado por el CUIT de la empresa, la CBU de la cuenta del fondo y el número de registro bursátil.

Con ese dato, la compañía debe ingresar al servicio Simplificación Registral con clave fiscal en la web de ARCA y validar el identificador para que el fisco desvíe de forma automática la alícuota correspondiente hacia el fondo elegido: el 2,5% de la masa salarial para MiPyMEs con certificado vigente y entidades sin fines de lucro, o el 1% para las grandes corporaciones.

El capital acumulado no puede dirigirse a activos externos ni a instrumentos como las criptomonedas, sino que debe canalizarse de manera exclusiva en activos locales denominados en pesos. La cartera se integrará con títulos de deuda pública del Tesoro Nacional, bonos provinciales y corporativos que ostenten la máxima calificación crediticia (AAA en escala nacional), además de depósitos a plazo fijo y cuentas a la vista, con un piso permanente de liquidez inmediata del 10% para atender la operatoria del sistema.

Cómo funciona

Aunque en la práctica los usuarios gestionarán el servicio desde la aplicación del teléfono celular, un Proveedor de Servicios de Pago (PSP) no puede administrar fondos de asistencia laboral de manera autónoma.

Por eso, la operatoria no es realizada por Mercado Libre S.R.L., sino por Mercado Pago Asset Management S.A., su sociedad gerente inscripta ante la CNV, que actúa en conjunto con una sociedad depositaria autorizada bajo el producto registrado como “MP FAL – Fondo de Asistencia Laboral FCIA FAL”.

Es que la normativa vigente establece que únicamente pueden gestionar estos vehículos las sociedades gerentes de Fondos Comunes de Inversión y los fiduciarios financieros que cumplan con los requisitos fijados por la regulación y hayan tramitado su inscripción.

Otras billeteras en carrera

Más allá de Mercado Pago, hay otros jugadores del mundo digital con estructuras regulatorias de base para sumarse al negocio.

Ualá, el ecosistema liderado por Pierpaolo Barbieri, cuenta con Ualá Fondos S.A.U., una sociedad gerente inscripta ante la CNV, lo que le otorga la regulación necesaria para solicitar su inscripción al régimen y estructurar su propio vehículo FAL.

Naranja X, la compañía vinculada al Grupo Financiero Galicia, opera mediante Naranja Digital Compañía Financiera S.A.U., una entidad autorizada por el Banco Central (BCRA). Su eventual ingreso dependerá de la articulación del vehículo financiero específico que someta a consideración del regulador o de alianzas con fiduciarios registrados.

Ualá tiene la regulación necesaria para solicitar su inscripción al FAL a través de Ualá Fondos S.A.U.

El interés de las billeteras radica en el volumen potencial: para el universo de más de 400.000 empleadores privados obligados a aportar, los fondos canalizarán un flujo estimado en torno a los US$2.000 a US$4.000 millones anuales.

En esa carrera, las aplicaciones digitales apuntan a capturar a las pequeñas y medianas empresas de su propio ecosistema antes de que la CNV adjudique a los empleadores indecisos de oficio mediante sorteo. Eventualmente, la dinámica puede abrir una puja con los bancos tradicionales y las sociedades de bolsa por la administración de las cuentas laborales.

En el sector financiero reconocen que las entidades bancarias corren con ventaja: las cuentas sueldo y la relación crediticia corporativa con las empresas les facilitan ofrecer el FAL como un servicio integrado.

Además, se suma la barrera patrimonial que impuso la CNV en sus proyectos normativos para habilitar a los administradores: exigir un mínimo de 10 fondos administrados y un patrimonio neto de 50 millones de UVA (o 10 fideicomisos con oferta pública por igual monto). Este filtro favorece a los grandes jugadores bancarios frente a los nuevos actores tecnológicos.