¿Qué pasa si no se elige?: publican la letra chica sobre cómo funcionarán los fondos que ayudarán a financiar las indemnizaciones

La Comisión Nacional de Valores (CNV) terminó de definir la letra chica de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos centrales de la Reforma Laboral que comenzará a implementarse a partir de noviembre. Después de un período de consulta pública y de reuniones con distintos actores del mercado de capitales, el organismo estableció cómo funcionarán estos fondos, cómo se asignarán las empresas que no elijan un vehículo y bajo qué condiciones podrán cambiar de administrador.

A través de la Resolución General 1167, que se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas, el organismo incorporó algunas modificaciones con respecto al proyecto original. Desde la entidad consideran que la normativa representa un “hito institucional” al articular, por primera vez, las necesidades de cobertura del sistema laboral con la infraestructura, la transparencia y los mecanismos de supervisión del mercado.

Esto se debe a que los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral y obligarán a las empresas a hacer un aporte mensual del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% para las pequeñas y medianas (pymes). Ese dinero estará bajo la administración de un banco o sociedad de bolsa, según elija cada empleador, y únicamente podrá utilizarse para pagar indemnizaciones.

El esquema tendrá dos alternativas. Las empresas podrán canalizar sus aportes a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Asistencia Laboral (FCIA FAL) o de Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL). En ambos casos podrán existir vehículos para un único empleador o fondos multiempresa, en los que participen distintas compañías, los cuales invertirán en títulos públicos, obligaciones negociables, subsoberanos y depósitos en entidades financieras.

El presidente Javier Milei en el Malba. Roberto E. Silva - Comisión Nacional de Valores (CNV) Camila Godoy - LA NACION

“Hemos dado un paso muy importante y hoy presentamos la regulación definitiva de los PIC FAL. Estamos convencidos de que el FAL es una herramienta clave para profundizar y hacer crecer nuestro mercado de capitales. Por eso, desde la CNV decidimos escuchar a quienes participan del mercado, abrir el diálogo y trabajar sobre sus propuestas. En ese marco, impulsamos una consulta pública y mantuvimos seis reuniones con distintos actores del sector, incorporando sus aportes para construir una regulación sólida, clara y eficiente”, dijo Roberto Silva, presidente de la CNV.

Los principales detalles

La primera decisión que tendrá que tomar cada empresa será, justamente, dónde colocar sus aportes. Para eso deberá quedar vinculada a partir del 1° de noviembre a un vehículo mediante un ID FAL, que funcionará como una identificación única entre el empleador y el fondo o fideicomiso. De esta manera, el negocio podrá ver cuántos pesos tiene en cuenta y sabrá cuánto podrá utilizar en caso de que tenga que despedir un empleado. La empresa tendrá, además, una Cuenta Individual del Empleador, donde quedará registrada su participación.

Sin embargo, en caso de que la empresa no haya elegido ningún banco o sociedad de bolsa para que administre sus fondos para cuando arranque esta medida, y no haya informado ningún ID FAL válido, la CNV asignará de oficio algunos de los vehículos que se hayan anotado expresamente para recibir compañías mediante este mecanismo. La adjudicación de estos indecisos se hará siguiendo el orden cronológico y la administradora del Fondo no podrá rechazar la asignación, salvo que haya razones “objetivas” y debidamente fundadas que lo justifiquen, aunque bajo ningún punto de vista podrá sustentarse en motivos comerciales.

De todos modos, en todos los casos habrá una comisión máxima del 1% sobre el patrimonio administrado, que se devengará diariamente. Dentro de ese límite quedarán comprendidos los honorarios y gastos ordinarios vinculados con la estructuración y administración del vehículo, incluidos los servicios de asesoramiento. Pero, debajo de ese límite, se permitirá la competencia: de hecho, ya hay bancos que salieron con una campaña agresiva para atraer estos fondos al ofrecer comisión cero.

Las empresas podrán trasladar sus participaciones de un vehículo a otro, pero se podrá hacer una vez cada seis meses y en ciertas ventanas temporales, que serán en junio y diciembre. ARCHIVO

Por esa razón, la CNV también incorporó el mecanismo de portabilidad. Las empresas podrán trasladar sus participaciones de un vehículo a otro, pero se podrá hacer una vez cada seis meses y en ciertas ventanas temporales, que serán en junio y diciembre. De esta manera, los vehículos podrán manejar mejor su liquidez. En el único caso en que no aplicará esta regla es cuando la asignación fue de oficio; en tal caso, el cambio se podrá hacer en cualquier momento.

Para facilitar la comparación entre las distintas alternativas, la normativa incorporó también la creación de la Ficha FAL. Cada uno de los administradores de estos fondos deberá publicar en su página web la información sobre la composición de las carteras y el desempeño de los vehículos. Así, las empresas podrán tener un seguimiento de cuáles fueron los fondos que rindieron más y cuáles menos.