Mercados: el dólar oficial toca el valor más alto del año, aunque avanzó menos que la inflación

Con el arranque del mes, el dólar oficial minorista sube $5 y alcanza el valor nominal más alto del que se tenga registro. Sin embargo, el movimiento se da luego de que la cotización aumentara menos que la inflación en lo que va del año, lo que generó que el tipo de cambio esté en uno de los valores reales más bajos de la última década.

En la primera rueda de la semana, el dólar oficial minorista se vende a $1565 en la ventanilla del Banco Nación, equivalente a un aumento de $5 frente al cierre anterior (+0,3%). Al verlo en perspectiva, a dos meses de terminar el año, acumuló hasta el momento un avance de $85 (+5,7%), muy por debajo de la inflación del 23,6% acumulada hasta septiembre (último dato disponible). En tanto, el precio promedio en el resto del mercado es de $1566,60, según el Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cotiza a $1543,62, unos $6,90 más que el cierre del viernes (+0,45%). A modo de comparación, el techo de la banda cambiaria que rige desde abril del año pasado se ubica este lunes a $1954,48, a una distancia del 26,6% frente al valor actual.

Los tipos de cambio financieros operan con variaciones dispares. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1566,07, una baja diaria de $7,55 (-0,5%). En cuanto al contado con liquidación (CCL), este lunes avanza $1,21 y cotiza a $1655,25 (+0,1%).

Tipo de cambio real multilateral. Fuente: Rafaela Capital

“La estabilidad reciente del dólar podría transmitir una sensación de tranquilidad que no termina de coincidir con el resto de las variables financieras. Mientras el tipo de cambio se mantiene contenido y el peso alcanza uno de sus mayores niveles de apreciación real de las últimas décadas, el riesgo país permanece elevado, los bonos soberanos continúan bajo presión y la Argentina sigue sin recuperar un acceso normal al financiamiento internacional”, señaló Fernando Camusso, director de Rafaela Capital. Según sus cálculos, el tipo de cambio real multilateral se encuentra alrededor de los 83 puntos, el valor más bajo desde julio de 2015 (79,30).

Justamente, hoy el riesgo país se ubica actualmente en 779 puntos básicos, unas ocho unidades menos que el cierre previo (-1%). Aun así, es uno de los valores más altos desde las elecciones legislativas del año pasado, cuando el índice elaborado por el JP Morgan llegó a mostrar en pantallas hasta cuatro dígitos. En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares operan con variaciones mixtas, con caídas del 1,2% entre los Bonares (AL41D) y subas del 2,6% entre los Globales (GD46D).

La Bolsa porteña avanza apenas 0,2% en pesos y cotiza en los 92.267 puntos básicos. Entre las acciones líderes, se destacan durante la rueda los papeles de Banco de Valores (+4,2%), Transener (+2,8%), Cresud (+1,9%) y BBVA (+1,8%).

En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que cotizan allá (ADR) operan con resultados dispares. Mercado Libre encabeza las subas, con un avance de 3,8%, seguida por Globant (+2,1%) y Telecom Argentina (+1,7%). Del otro lado, las mayores bajas corresponden a Irsa (-10,1%), Cresud (-6,6%) e YPF (-3,1%).

“El Merval enfrenta una nueva semana en una posición particularmente delicada, luego de acumular cinco ruedas consecutivas a la baja y perder más de 10% en dólares en apenas una semana. Sin drivers claros de corto plazo en el plano local, se suma un escenario internacional poco favorable, con Wall Street presionado por las compañías tecnológicas y el mercado brasileño atravesando una fuerte corrección”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).