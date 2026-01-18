Mercosur-UE: productos “sensibles” y “salvaguardas”, las medidas de protección incluidas en el acuerdo

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea genera expectativa y también algo de inquietud entre algunos sectores que temen que la importación de productos europeos pueda jugarles en contra. De todas maneras, las cámaras que reúnen a exportadores e importadores, además de otras organizaciones empresariales, se manifiestan conformes con los términos de la negociación.

Entra en juego una mayor competencia, obviamente, pero también hay una red de contención.

En principio, la Unión Europea es el bloque que más eliminará aranceles al ingreso de productos. Lo hará para el 92% de las exportaciones del Mercosur. Además, otorgará acceso preferencial para otro 7,5% y así beneficiará a casi la totalidad de los envíos del Mercosur a la UE.

En cambio, el 76% de los productos que importa la UE desde el Mercosur verá eliminados sus aranceles de manera inmediata y el resto lo hará en plazos de hasta 15 años.

El Mercosur excluyó del acuerdo el 9% de sus importaciones desde la Unión Europea por considerarlos “productos sensibles”. Por ejemplo, mantendría los aranceles de algunos productos manufacturados relevantes para sus industrias nacionales (como en el sector del calzado, con un arancel de alrededor del 15%; los vehículos de transporte de mercancías, del 28%, y la leche en polvo, del 25%).

Fuentes de la Cancillería consultadas por LA NACION explican que las exclusiones son normales en cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC). Se protegen así productos de sectores que pueden tener sensibilidades frente a la competitividad exportadora de la otra parte.

En este marco, “el Mercosur excluyó más productos que la Unión Europea. Eso permite que cada parte en el acuerdo proteja aquellos sectores que no quiere exponer a la competencia externa. No se trata de sectores completos, sino de algunos productos en cada sector“, confirman.

En el caso del Mercosur, siempre de acuerdo con el panorama oficial, se trata de algunos productos de los sectores de calzado, vestimenta, laminados de acero, manufacturas plásticas, autopartes, neumáticos, ciertos medicamentos, papel y cartón, etc. “No hay sectores completos excluidos”, recalcan.

Según fuentes allegadas a la UIA, algunos productos más específicos que el Mercosur dejó afuera del acuerdo son: azúcar, conservas de pescado, cremas lácteas, aceitunas, pastas alimenticias, caucho y plástico, higiene tocador y limpieza, algunas maquinarias y equipos, maderas, vidrio, celulosa y papel, calzado, juguetes y autopartes.

Marcelo Elizondo, experto en negocios internacionales, aporta que “los productos protegidos, o “sensibles” para el Mercosur son:

Textiles y confecciones (algunos ítems): prendas de vestir “sensibles”; calzado en ciertas categorías; algunos productos de cuero. Son sectores intensivos en empleo y con fuerte competencia europea.

prendas de vestir “sensibles”; calzado en ciertas categorías; algunos productos de cuero. Son sectores intensivos en empleo y con fuerte competencia europea. Sector automotor y autopartes (segmentos específicos): determinados vehículos terminados; algunas autopartes sensibles. El sector automotor tiene un tratamiento especial, con plazos muy largos, cupos y exclusiones parciales. El Mercosur eliminará los aranceles de importación de vehículos de pasajeros en un plazo de 15 años, con cronogramas más largos que van de los 18 a los 30 años para vehículos eléctricos, híbridos, impulsados a hidrógeno y por nuevas tecnologías. Se podrán aplicar salvaguardas bilaterales específicas para el sector automotor hasta los 18 años de entrada en vigor del acuerdo.

determinados vehículos terminados; algunas autopartes sensibles. El sector automotor tiene un tratamiento especial, con plazos muy largos, cupos y exclusiones parciales. El Mercosur eliminará los aranceles de importación de vehículos de pasajeros en un plazo de 15 años, con cronogramas más largos que van de los 18 a los 30 años para vehículos eléctricos, híbridos, impulsados a hidrógeno y por nuevas tecnologías. específicas para el sector automotor hasta los 18 años de entrada en vigor del acuerdo. Lácteos específicos: quesos especiales; leche en polvo en ciertos formatos. También hay que considerar que ciertos productos europeos solo ingresan con cuotas o quedan directamente excluidos.

Bebidas y productos elaborados: algunas bebidas alcohólicas; productos alimenticios procesados sensibles

Productos agrícolas puntuales: arroz elaborado; azúcar; algunos productos hortícolas procesados.

Más medidas de protección

No todo es “tirar manteca al techo” por parte de la Unión Europea. Aunque el bloque de 27 Estados miembros deja poco margen para que sus productos no entren en el acuerdo, impulsó una cláusula de salvaguarda bilateral (para los dos bloques) que permite revertir las concesiones arancelarias en caso de amenaza de daños graves a la producción.

Según consigna el documento, “la UE podría suspender temporalmente las preferencias arancelarias a las importaciones de ciertos productos agrícolas considerados sensibles desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como la carne de ave y vacuna, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar si se detecta un perjuicio a los productores europeos”.

En el caso de un aumento imprevisto y perjudicial de las importaciones procedentes del Mercosur o una disminución indebida de los precios para los productores de la UE, se pondrán en marcha protecciones rápidas y eficaces.

La Comisión Europea informa que “iniciará una investigación si los precios de importación del Mercosur son al menos un 10 % inferiores a los precios de los mismos productos de la UE o de los productos competidores".

Se compromete a actuar si se produce un aumento superior al 10 % de las importaciones anuales de un producto del Mercosur en condiciones preferenciales y si se produce una disminución del 10% de los precios de importación en comparación con el año anterior. Si la investigación concluye que existe un perjuicio grave (o amenaza de perjuicio), la UE podría retirar temporalmente las preferencias arancelarias a esos productos.

El Mercosur también cuenta con este mecanismo.

Según el análisis del Banco de España, la UE mantendría aranceles elevados en la carne de vaca con hueso (de 46% a 75%), azúcar (34%), queso (32%), arroz (21%) y la carne de ave (13%).

Detalles del acuerdo

“Las exportaciones argentinas a la Unión Europea prevén un crecimiento de alrededor del 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta el 122% en un horizonte de diez años. En términos de valores, las exportaciones pasarían de casi US$8641 millones en 2025 a US$15.166 millones en cinco años y a US$19.165 millones en un horizonte de diez años”, refleja el texto del Gobierno.

Este crecimiento estaría impulsado no solo por los sectores tradicionales, sino también por otros como la energía y la minería, “en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos”, detalla el Gobierno.

Según información oficial, los principales productos de exportación a la UE obtendrán importantes mejoras en forma inmediata o progresivamente en un plazo que se puede extender más allá de los 10 años.

Algunos ejemplos:

Carne: actualmente paga aranceles entre 20% y 60%. Tributará entre 0% (cuota Hilton) y 7,5% (nuevas cuotas por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los Estados partes del Mercosur).

actualmente paga aranceles entre 20% y 60%. Tributará entre 0% (cuota Hilton) y 7,5% (nuevas cuotas por un total de 99.000 toneladas a distribuir entre los Estados partes del Mercosur). Langostinos y calamares: hoy pagan entre el 8 y el 12%. Tributarán 0%.

hoy pagan entre el 8 y el 12%. Tributarán 0%. Biodiesel: actualmente paga 6,5%. Tributará 0% al cabo de 10 años.

actualmente paga 6,5%. Tributará 0% al cabo de 10 años. Merluza: paga 15%, tributará 0%.

paga 15%, tributará 0%. Miel: hoy paga 17,3%. Tributará 0% (hay una nueva cuota de 45.000 toneladas).

hoy paga 17,3%. Tributará 0% (hay una nueva cuota de 45.000 toneladas). Cítricos y frutas: actualmente pagan aranceles que llegan al 17%. Tributarán 0% (entre otros, limones, naranjas, peras, arándanos, cerezas, kiwi).

En cuanto a las cuotas para los productos agropecuarios argentinos, las de carne bovina, maíz, arroz, carne aviar y etanol son las más grandes jamás otorgadas por la UE. El Mercosur “distribuirá y certificará las exportaciones bajo esas cuotas, debiendo definir a futuro la asignación correspondiente al interior del bloque”, explica la información oficial.

Para los vinos, la UE eliminará los aranceles y reconocerá 96 indicaciones geográficas argentinas y expresiones tradicionales (como “reserva” o “gran reserva”), que desde hace años solicitaban los productores de vino de la Argentina.

En cuanto a las economías regionales, mejorarán las condiciones de acceso de varios productos que hoy enfrentan aranceles altos, tales como frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, aceite esencial de limón, mate, té, etc.

La UE es la principal fuente de inversión extranjera directa (IED) en la Argentina, con un stock cercano a US$75.000 millones, equivalente al 40% de la IED total. “En ese marco, el Acuerdo -junto con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)- refuerza el contexto de previsibilidad para sectores estratégicos como energía, minería, industria, infraestructura y tecnología”, sostiene el Gobierno.

Además, se abren oportunidades para servicios basados en el conocimiento, permitiendo a empresas de tecnología y servicios profesionales acceder al mercado europeo.

El espacio económico integrado de más de 700 millones de personas representa en conjunto alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global.