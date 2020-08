Milei disertó ante empresarios en una reunión de la Fundación Mediterránea.

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 15:43

CORDOBA.- "Argentina, yo la peor de todas", repitió varias veces el economista Javier Milei en su disertación ante empresarios de la Fundación Mediterránea, en la que aseguró que el país "tiene todos los elementos que constituyen la base para una hiperinflación" y un "despelote" a futuro por las tarifas pisadas. "La situación es extremadamente delicada", enfatizó y proyectó que la tasa de inflación podría llegar al 150% anual.

En el mejor de los casos, estimó que en 2021 podría haber un "rebote" de la economía que no alcanzaría para volver a los niveles de PBI del 2012. "El Gobierno no parece dispuesto a corregir el mayor problema, que es el del déficit", resumió.

"Como el presidente (Alberto) Fernández decidió que 'la de los políticos no se toca' la Argentina se financió con emisión y no con reducción de gasto", advirtió Milei y apuntó que el efecto de los $1,5 billones emitidos por el Banco Central no se notan porque el 70% está esterelizado. En varias oportunidades se refirió a los integrantes del Gobierno como "burros".

Respecto de las referencias del staff del Gobierno a avanzar hacia un New Deal, reiteró que son "tan brutos" que "hablan de lo que no conocen". Añadió: "Lo que aplicó Roosevelt es interesante, pero acá quieren financiar toda la obra pública con emisión, el ProCrear, más planes sociales. ¿Cómo van a hacer para pagar la deuda con ocho puntos de PBI de déficit cuando para cumplir hacen faltan dos puntos de superávit?".

"Pandenomics" fue el título que el economista le dio a su presentación, coincidiendo con el de su nuevo libro. Arrancó marcando sus "diferencias" con los epidemiólogos e infectólogos y haciendo cálculos sobre el "sobredimensionamiento" de las cifras de muertes por coronavirus que hubo en el mundo. "En la Argentina el Gobierno impulsa el terror; entiendo que hay 7000 muertos pero el foco está ahí y no en los que murieron por otras enfermedades en este tiempo. No hay orden de magnitudes".

"La pandemia es una fraudemia", dijo en referencia al "errarle sistemáticamente" a las proyecciones de picos de infectados y el "no entender" el concepto de "exponencial" que usó mucho el Gobierno. Planteó que no se invirtió en testeos "para hacerlos de un primer momento de manera masiva" por la "perversión, crueldad y cinismo" del Gobierno nacional que "habrá calculado que había más retorno en la inversión en infraestructura".

Milei insistió en que la Argentina tiene 58% más de muertos que el promedio mundial aun con la cuarentena más larga del mundo y con una economía "destrozada". En esa línea calificó de "declaraciones fascistas" a las de Pedro Cahn por haber sostenido "este modelo o la muerte". "Ni siquiera lograron estar dentro del promedio mundial", resumió.

"Está claro que el problema es la cuarentena no la pandemia; en el mundo por el modelo de cuarentena que eligió la Organización Mundial de la Salud el remedio terminó siendo peor que la enfermedad", ya que habrá más muertos por hambre que por Covid-19, según los cálculos que mostró Milei, quien sostuvo que no niega la existencia del virus.

No dudó en calificar al modelo de cuarentena instrumentado en la Argentina como "un delito de lesa humanidad" porque hay un ataque sistemático al derecho a la propiedad, destrozar los medios de las empresas y dejar sin medios de subsistencia a las personas. "El Estado 'lo mata de hambre' al individuo y cuando la gente decide rendirse, la esclaviza". Graficó con los mensajes "basados en el terror" de la comunicación del Gobierno.

"Hay un avance permanente sobre los derechos individuales", agregó. "Los voceros del Gobierno usan los medios de comunicación para amenazar a los que piensan distintos; los libertarios parece que somos los más malos del mundo. Ni siquiera tenemos representación política y parecemos ser los más riesgosos".