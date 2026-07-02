Milei cruzó a dos exfuncionarios del Banco Central por la modificación de la carta orgánica

El presidente Javier Milei apuntó este jueves contra los ex titulares del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, luego de que ambos cuestionaran el proyecto oficialista para modificar la carta orgánica de la autoridad monetaria.

En un descargo en X, el mandatario defendió la iniciativa que busca preservar el valor de la moneda y eliminar la obligación de financiar al Tesoro Nacional y tildó a los exfuncionarios de “analfabetos económicos”.

El posteo de Milei en X

“Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición”, expresó Milei.

En la publicación, el Presidente apeló al teorema del economista y premio Nobel Jan Tinbergen que dicta que para alcanzar un objetivo de política económica se requiere, por lo menos, un instrumento político independiente.

“La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas”, sostuvo.

Bajo este argumento, Milei calificó la reforma efectuada por el kirchnerismo en el año 2012 como una “declaración de ignorancia” al pretender asignarle cinco objetivos distintas a un solo instrumento.

Una iniciativa que, a su criterio, derivó en “la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024″, resaltó.

En el cierre del tuit Milei sostuvo que “aniquilar” los cambios del kirchnerismo de la Carta Orgánica de 2012 es un “gran paso” en el camino para terminar con la inflación, pero que la iniciativa no se agota ahí. “Iremos más a fondo aún”, remarcó el Presidente.

Javier Milei (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

Hasta la modificación impulsada en 2012, la ley establecía que la misión “primaria y fundamental” del Banco Central era preservar el valor de la moneda.

La reforma promovida durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando Marcó del Pont presidía la entidad, reemplazó esa función por una más amplia, que incorporó otros puntos como “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Aunque se trata de un artículo de carácter general, funciona como el principio rector que orienta el resto de las funciones de la autoridad monetaria.

Para Milei, aquella modificación amplió las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, debilitó su independencia y terminó justificando una expansión monetaria que alimentó el proceso inflacionario de los años siguientes.

La reforma que ahora impulsa el Gobierno busca recorrer el camino inverso: blindar institucionalmente al BCRA para volver a concentrar su mandato en preservar el valor de la moneda y limitar su utilización como fuente de financiamiento del Tesoro.

Al posteo de Milei se sumó el canciller Pablo Quirno, quien valoró que la gestión libertaria tenga como “regla de vida hacer lo contrario a lo que predican los K”.

El posteo del canciller Quirno

Las críticas de los ex titulares del BCRA

Ese cambio estratégico fue criticado por los exfuncionarios Marcó del Pont y Pesce. “Se veía venir, el Fondo Monetario lo está pidiendo hace tiempo. La política monetaria es un instrumento de la política económica, quizá la miopía que tiene el Presidente es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación, de hecho este Gobierno ha logrado bajar la inflación a partir de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora”, había cuestionado Marcó del Ponto en una entrevista con Futurock.

Por su parte, Pesce sostuvo en declaraciones a Radio 10 que el FMI "viene insistiendo persistentemente en un tema particular que es la autonomía, con los otros temas tanto no se ha metido. Lo que trascendió es que lo que se quiere revertir es la reforma que se llevó adelante durante la gestión de Marcó del Pont”.

Y agregó: “Las implicancias pueden ser graves porque si combinás la autonomía con un único objetivo podés caer en una trampa grave y es que el Central sólo se centra en el control de la inflación y en la búsqueda de ese objetivo termine provocando una recesión profunda”.