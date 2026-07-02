Javier Milei y sus medidas, en VIVO: el anticipo del Presupuesto y los cambios en la jefatura de Gabinete

Hace apenas tres años, el entonces candidato presidencial Javier Milei proponía “dinamitar” el Banco Central (BCRA) y definía al peso como “excremento”. Ya en la Casa Rosada, el enfoque parece haber cambiado. El Presidente impulsa ahora una reforma de la Carta Orgánica para redefinir el rol del BCRA y devolverle como misión central la defensa del valor de la moneda.

El proyecto comenzó a tomar forma este martes, cuando Milei confirmó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza que trabaja junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una iniciativa para revertir la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012.