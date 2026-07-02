Javier Milei y sus medidas, en VIVO: el anticipo del Presupuesto y los cambios en la jefatura de Gabinete
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para revertir los cambios que el kirchnerismo implementó en 2012
Hace apenas tres años, el entonces candidato presidencial Javier Milei proponía “dinamitar” el Banco Central (BCRA) y definía al peso como “excremento”. Ya en la Casa Rosada, el enfoque parece haber cambiado. El Presidente impulsa ahora una reforma de la Carta Orgánica para redefinir el rol del BCRA y devolverle como misión central la defensa del valor de la moneda.
El proyecto comenzó a tomar forma este martes, cuando Milei confirmó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza que trabaja junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una iniciativa para revertir la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012.
Villarruel le abrió las puertas del Senado al Pollo Sobrero para denunciar el “mal estado de los trenes” a cargo del Gobierno
La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en el Senado al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la seccional Gran Buenos Aires Oeste del tren Sarmiento. El encuentro estuvo centrado en los cuestionamientos sobre el estado de la red y las condiciones de seguridad del servicio, en medio de las crecientes advertencias de los trabajadores y organismos de control al Gobierno sobre el deterioro del sistema.
“La recepción fue muy buena. Me pareció que quedó muy preocupada con el estado de los trenes”, manifestó Sobrero a la salida del Congreso, donde valoró que la presidenta del Senado le concediera el encuentro al margen del antagonismo ideológico: “Esto no es una cuestión de diferencias políticas ni nada de eso, es querer evitar volver a tener una masacre como la de Once”, advirtió.
El Gobierno envió un anticipo del Presupuesto 2026: baja de la inflación y superávit
La jefatura de Gabinete envió al Congreso un “informe de avance” del presupuesto para el año próximo.
Sin cifras específicas, el informe ratifica que la política económica seguirá orientada al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la continuidad del superávit de las cuentas públicas.
El documento, al cual tuvo acceso LA NACION, también anticipa que se priorizarán proyectos de inversión ya iniciados y aquellos vinculados con la generación de empleo, las exportaciones, la energía, el desarrollo tecnológico y el financiamiento externo.
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