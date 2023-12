escuchar

La expectativa de los inversores internacionales por el comienzo del gobierno de Javier Milei es absoluto. Luego de cuatro años en el que el país permaneció cerrado a los mercados financieros y tras seis años de crisis económica, la Argentina inicia este domingo una nueva etapa con futuro incierto, según dijeron en el Citibank, el principal banco privado de Estados Unidos.

“Milei tiene el diagnóstico correcto de los problemas de la economía argentina. Es muy parecido a lo que tenía Mauricio Macri en 2015. Pero Macri no pudo implementar los cambios. La gran pregunta es si Milei podrá ”, dijo Jorge Amato, head of Investment Strategy para América Latina del Citibank, en una conferencia con periodistas de la región.

Para el banco, la Argentina será “the story (la historia)” de 2024. “Obviamente, hay expectativas muy altas con respecto a la nueva administración y sobre los planes de un cambio radical en la política. Lo que Javier Milei propone es radicalmente diferente de lo que la Argentina está haciendo en este momento, pero creemos que está en la dirección correcta para la economía y para los mercados. El verdadero desafío para el nuevo gobierno es que los desequilibrios en la Argentina son tan grandes y el ajuste es tan significativo, que va a ser muy desafiante poder política y socialmente sostener tantos grandes cambios, especialmente para la población”, dijo el economista argentino, basado en Nueva York.

En el Citibank todavía no descartan el plan de dolarización en el que hizo foco en la campaña. Dijeron que todavía “no se sabe qué ocurrirá con eso” ni si se podrá ajustar las cuentas fiscales por alrededor del 15% del PBI, como dijo Milei. “Hay mucha especulación también alrededor de la necesidad de una devaluación bastante grande de la moneda. Hay muchas cosas que todavía están en el aire. Sabemos la dirección general. Se espera que la próxima semana veamos un paquete con un gran número de propuestas diferentes para la economía y tendremos una mejor idea de cómo implementarán muchos de estos cambios”, sostuvo Amato.

El economista proyectó que todo el año será “muy importante y muy desafiante”, y que habrá que esperar y ver en los próximos meses si Milei logra implementar todo lo que dijo. “La dirección es la correcta”, repitió.

"Lo que Milei quiere en la economía es similar a lo que Macri intentó hacer. Le dieron el dinero a la Argentina en su momento y el país no pudo hacer la transformación que prometió", dijeron en Citibank Archivo

Con respecto a la financiación externa que la Argentina pueda conseguir, en el Citibank opinaron que es muy difícil que haya ingreso de dólares frescos en los primeros meses. “Lo que Milei quiere en la economía es similar a lo que Macri intentó hacer. Le dieron el dinero a la Argentina en su momento y el país no pudo hacer la transformación que prometió. Todavía ahora se tienen que pagar los pasivos generados en ese entonces. Así que yo sospecharía que el financiamiento nuevo requerirá algunos pasos previos, algunas pruebas antes de que se le dé”, opinó Amato.

Si bien el Citibank indicó que los organismos multilaterales “están a favor de la dirección que quiere tomar la nueva administración” y que hay “apoyo” en general de los inversores internacionales, “la situación actual es muy compleja”.

“Será más difícil para Milei obtener el dinero que consiguió Macri en su administración. Es por eso que son tan importantes los primeros pasos que Milei toma en las próximas semanas o meses, en términos de mostrar que el país y la administración están dispuestos a pasar por el dolor del ajuste. Según lo que ocurra, pueden mejorar las posibilidades de lograr más financiamiento”, dijo Amato.

Para el economista, la Argentina tiene un problema “circular”, ya que necesitaría de alrededor de US$30.000 millones de financiamiento para lograr un ajuste gradual, pero no va a conseguir ese dinero si primero no muestra signos de querer implementar un recorte fuerte del gasto.

“Las proyecciones son que la Argentina necesita US$30.000 millones. Pero probablemente el país y el ajuste que se necesita sea más que eso durante todo 2024. Va a ser un contexto muy desafiante. La economía debería pasar por un periodo en el que el gasto del gobierno debe ser ajustado significativamente. Esto va a tener un gran impacto en la actividad y en el consumo, debido a que tanto la economía como el mercado laboral dependen de los planes y subsidios del Estado, muchos de los cuales tendrán que ser cortados”, dijo Amato.

“Probablemente, no tendrán que ser ajustados de inmediato porque, de nuevo, socialmente y políticamente no es realmente viable. Y ese es un poco el problema. Para hacer esto en un solo golpe, se necesita un montón de dinero nuevo [para financiar el gasto], pero el dinero nuevo no va a venir al menos que hagan algo. Así que es un poco un problema circular el que enfrentan”, agregó.

"Pero el diablo está en los detalle", dijeron en el Citibank acerca del programa de Milei Archivo - DyN

Por último, el economista argentino dijo que “es muy difícil predecir cómo será la devaluación”. Y explicó: “Dependerá de las medidas que tomen en estas próximas semanas. Hay proyecciones que hablan que el tipo de cambio oficial [actualmente en $367] pueda estar en algún lugar entre $650 y $1000. Pero son estimaciones muy raras y dependen de los planes económicos y de las reestructuraciones que la nueva administración tome a fin de año”.

Por su parte, los economistas David Bailin, Chief Investment Officer de Citibank, y Steven Wieting, Chief Economist, complementaron la mirada de Amato al decir que “el entusiasmo inicial sobre la Argentina es obvio y está justificado”.

“Pero el diablo está en los detalles. Queremos enfatizar que la naturaleza del dolor económico que debe atravesar la Argentina es de un tamaño considerable. Y lo que todos presumimos, por supuesto, es que ese optimismo que eligió el nuevo presidente va a ser sostenido. Veremos cómo todo esto se desarrolla. Pero es un plan muy ambicioso y, francamente, uno que nos gustaría ver suceder. Creo que sería muy interesante”, cerraron los economistas del Citibank.

Mirada internacional

El Citi Global Wealth publicó sus perspectivas de inversión para 2024. Para el año que viene, esperan un crecimiento lento, pero sin recesión. “Aunque es probable que la economía estadounidense se desacelere a principios de 2024, Citi Global Wealth cree que los mercados se centrarán en un crecimiento más rápido en la segunda mitad de 2024 y en 2025. Este crecimiento se reflejará en las ganancias corporativas en 2024 (en 4%) y 2025 (+8%), y beneficiará al mercado de valores en general”, dijeron.

El banco pronostica una baja probabilidad de recesión en 2024 y predice que las “recesiones continuas” en ciertas industrias y sectores se terminarán el año próximo a medida que los mercados de bienes y servicios se normalicen.

Para el año que viene, el Citibank espera un crecimiento lento, pero sin recesión TIMOTHY A. CLARY - AFP

“Los mercados lideran las economías”, dijo Bailin. “El ‘gran reinicio’ refleja nuestra opinión de que creemos que habrá mayores rendimientos estratégicos disponibles a lo largo de la década y, para muchos inversores, puede llegar a ser un momento en el que carteras centrales diversificadas y totalmente invertidas puedan captar los resultados del mercado en acciones y bonos”, agregó el director de inversiones.

El banco dijo es probable que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés a corto plazo a medida que la inflación disminuya para evitar una tasa de desempleo más alta. “Hemos esbozado algunas estrategias oportunistas que incluyen activos infravalorados y áreas donde existe un catalizador para el crecimiento o cambio en las condiciones del mercado. Estas incluyen inversiones relacionadas con nuestras imparables tendencias a largo plazo, incluida la longevidad y el impacto de la inteligencia artificial”, concluyó Wieting, estratega jefe de inversiones y economista jefe de Citi Global Wealth.