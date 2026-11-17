Desde hace tiempo, el presidente Javier Milei plantea ante distintos auditorios su intención de convertir a la Argentina en un polo de desarrollo de inteligencia artificial y atraer inversiones en centros de datos.

En ese contexto, y mientras crece el interés de las empresas energéticas por este negocio, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) presentó un ranking de las provincias con mejores condiciones para atraer estas inversiones. Río Negro, Buenos Aires y Neuquén encabezan el listado.

El estudio analizó las 24 jurisdicciones del país a partir de cinco variables: disponibilidad de energía, conectividad, condiciones tributarias, regímenes de promoción de inversiones y disponibilidad de talento. Actualmente, la Argentina cuenta con 15 centros de datos de más de un megawatt (MW) que prestan servicios a terceros, con una capacidad instalada de entre 35 y 40 MW, concentrada entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Sin embargo, los empresarios del sector estiman que esa capacidad podría duplicarse en un plazo de cuatro a cinco años, incluso sin la llegada de grandes compañías tecnológicas internacionales, conocidas como hiperescaladores. Según explicaron durante un encuentro con periodistas, incorporar un megawatt de potencia demanda una inversión de entre US$1,5 millones y US$2 millones en infraestructura. De esta manera, sumar otros 40 MW implicaría desembolsos de entre US$60 millones y US$80 millones, sin incluir necesariamente la totalidad de los costos de los proyectos.

La escala del mercado argentino todavía es reducida frente a otros países de la región. Según las referencias aportadas por Cabase, Brasil supera los 500 MW y Chile ronda los 280 MW. Además, los grandes fondos internacionales están evaluando proyectos de 250 MW o más en una sola instalación, una capacidad varias veces superior a toda la existente actualmente en el país.

Las provincias mejor posicionadas

De acuerdo con el informe, Río Negro lidera el ranking con 4,25 puntos, seguida por Buenos Aires (4,20), Neuquén (4,10) y la ciudad de Buenos Aires (3,95). Completan los 10 primeros lugares La Pampa (3,60), San Luis (3,40), Córdoba (3,15), Santa Cruz (3,10), San Juan (3,10) y Santa Fe (3,10).

Para elaborar el listado, Cabase asignó una ponderación del 30% a la disponibilidad de energía y otro 30% a la conectividad, mientras que los regímenes de promoción de inversiones representan el 20%. Las alícuotas de Ingresos Brutos y la disponibilidad de talento explican el 10% cada una.

Río Negro obtuvo las máximas calificaciones en energía, condiciones tributarias e incentivos fiscales. Buenos Aires se destacó por su infraestructura energética y de conectividad, mientras que Neuquén sobresalió por la disponibilidad de energía y sus regímenes de promoción. En CABA, las principales fortalezas fueron la conectividad y el talento.

Ranking de provincias mejor posicionadas para atraer inversiones en datacenters e infraestructura digital

Horacio Martínez, vicepresidente de la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de Cabase, explicó que el objetivo del estudio es identificar las ventajas competitivas de cada distrito y promover nuevas inversiones. Aclaró que se trata de un modelo dinámico, cuyo resultado puede variar según las prioridades de cada inversor.

Uno de los principales atractivos de la Patagonia es la combinación de recursos energéticos y bajas temperaturas, que permiten reducir los costos de refrigeración. “Cuando vas al sur, el frío es gratis”, resumió Martínez. Sin embargo, advirtió que uno de los principales obstáculos es la falta de infraestructura para transportar y distribuir electricidad hasta los lugares donde podrían instalarse nuevos centros de datos.

Vaca Muerta, en la mira de las petroleras

El potencial energético de la Patagonia también comenzó a despertar el interés de las principales petroleras. En junio, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anticipó que la compañía evaluaba ingresar al negocio de los centros de datos aprovechando el gas excedente de Vaca Muerta y la experiencia de YPF Luz.

Posteriormente, Pampa Energía identificó un potencial de entre 500 y 800 MW para abastecer este tipo de proyectos en la región. A la discusión también se sumaron Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, y Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), quienes destacaron las oportunidades que abre la creciente demanda de energía para infraestructura digital.

Un factor que podría favorecer estas iniciativas es la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció el régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM). El esquema exige a los nuevos proyectos de gran consumo eléctrico alcanzados por la normativa contribuir a incorporar nueva oferta energética, lo que podría incentivar la instalación de centros de datos cerca de los yacimientos de gas.

En Vaca Muerta ya existen proyectos de menor escala que aprovechan el gas para alimentar equipos destinados a la minería de criptomonedas y otras actividades de procesamiento informático, aunque se trata de instalaciones muy diferentes de los grandes centros de datos que demandan las multinacionales tecnológicas.

Los obstáculos para atraer inversiones

Pese a sus ventajas, la Argentina todavía no logró atraer un gran centro de datos propio de un hiperescalador internacional. Los representantes de Cabase atribuyeron esa situación a la falta de previsibilidad regulatoria, las limitaciones de infraestructura energética, los costos de importación de equipamiento y las dificultades para acceder a financiamiento de largo plazo.

Como antecedente, mencionaron las negociaciones para que Amazon desarrollara un centro de datos en Bahía Blanca durante el gobierno de Mauricio Macri. Según relataron, la compañía llegó a adquirir un terreno en el parque industrial de esa ciudad, pero la inversión finalmente no avanzó.

Los empresarios también señalaron que muchas compañías locales deben financiar sus ampliaciones con recursos propios, lo que limita la velocidad de crecimiento del sector, pese al aumento de la demanda.

“La Argentina tiene condiciones para ganar protagonismo en el desarrollo de la infraestructura digital de la región. Pero para transformar ese potencial en inversiones concretas necesitamos previsibilidad, reglas claras y una agenda que acompañe el desarrollo de la infraestructura energética y de conectividad”, sostuvo Ariel Graizer, presidente de Cabase.