La confesión de YPF: evalúa sumarse al negocio de los data centers con el gas excedente de Vaca Muerta

En medio de un evento organizado por S&P Global, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, habló sobre el creciente interés del exterior por el gas natural licuado (GNL) argentino. Pero lo que más llamó la atención fue otra confesión: la petrolera con control estatal evalúa montar centros de datos, aprovechando el gas sobrante de Vaca Muerta y la experiencia de YPF Luz, su brazo de generación eléctrica.

Los data centers, o centros de datos, son instalaciones que albergan servidores dedicados al procesamiento y almacenamiento de información. Su demanda mundial creció con fuerza en los últimos años de la mano de la inteligencia artificial, que requiere una capacidad de cálculo cada vez mayor. Por su funcionamiento ininterrumpido y la necesidad de refrigeración constante, son instalaciones intensivas en consumo eléctrico: un centro de datos de gran escala puede llegar a demandar tanta energía como una ciudad mediana, lo que explica por qué las petroleras y generadoras eléctricas del mundo empezaron a mirar el negocio con atención.

“También estamos viendo data centers; tuve una reunión hoy de dos horas por este tema. Estamos analizando el norte de cómo queremos hacerlo, el proyecto económico, para ver si logramos en la Argentina hacer algún data center”, dijo Marín. YPF Luz ya tiene contratos para abastecer pequeños centros de datos de compañías telefónicas, como Claro y Personal, pero el objetivo ahora es más ambicioso: “Queremos ver si podemos hacer un megadatacenter”, agregó el ejecutivo.

Hace dos semanas, además, Marín había anunciado que YPF firmó un acuerdo con Tesla, la compañía de Elon Musk, para analizar oportunidades de colaboración e inversión en sus distintos productos y mercados. “Los autos eléctricos son mejores que los de combustión. En YPF no nos podemos quedar; tenemos que saber que tenemos que evolucionar a nuevas cosas. Y llegamos a un acuerdo con Tesla. Vendemos nafta y diésel, pero vamos a vender electricidad en las estaciones de servicio, y vamos a permitir a la gente que compra autos eléctricos cargar en nuestras estaciones. YPF es la argentinidad al palo. Nuestros clientes también usan autos eléctricos y nos debemos a ellos”, dijo Marín.

Horacio Marín en la planta de Tesla en Texas; YPF busca diversificarse hacia los centros de datos y la generación eléctrica

El CEO de YPF también adelantó que la compañía analiza abastecer parte de sus estaciones de servicio con paneles solares. “Estamos poniendo baterías en el sur para abastecer picos de consumo y hablamos con Tesla para entrar a las baterías de Tesla con YPF Luz en un futuro posible”, señaló.

Sobre el horizonte de precios, Marín anticipó que a partir de 2027 podrían registrarse valores de energía más bajos, aunque sostuvo que la compañía no piensa frenar su ritmo de producción. “No queremos parar el tren. Por eso nos preparamos para eso, haciendo foco en reducir costos para adaptarnos a los precios bajos”, dijo.

S&P Global proyecta que el Brent, la cotización internacional de referencia, se ubique en torno a los US$70 por barril. Para este año se esperaba un valor algo por debajo de los US$65, pero el precio se disparó hasta los US$118 tras la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo.

En busca de US$4000 millones

En el mismo evento, Michael Meding, vicepresidente y gerente general de Los Azules, el proyecto de cobre que la canadiense McEwen Inc. desarrolla en San Juan, se refirió a la necesidad de financiamiento para avanzar con la construcción de la mina. El directivo, de nacionalidad alemana, bromeó al abrir su presentación: dijo que respondía cualquier pregunta, “menos sobre el Mundial de fútbol”, en referencia a la eliminación de la selección alemana ante Paraguay por penales un día antes. “Fue un desastre ayer”, dijo, antes de asegurar que ahora iba a alentar a la Argentina.

Los Azules fue admitido en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en septiembre del año pasado. El proyecto demanda una inversión mínima de US$3200 millones y prevé una producción de 250.000 toneladas de cobre por año, con un costo de producción de US$2,11 por libra. Según Meding, la construcción podría comenzar a inicios de 2027, para lo cual la compañía busca reunir US$4000 millones.

Michael Meding, vicepresidente y gerente general de Los Azules, explicó la búsqueda de US$4000 millones para desarrollar la mina de cobre sanjuanina LUIS ROBAYO - AFP

“Tenemos un código QR por si quieren contribuir con el desarrollo del cobre en la Argentina. Aceptamos Mercado Pago”, bromeó. El estudio de factibilidad del proyecto ya fue presentado y la producción comercial está prevista para 2030.

Meding remarcó que solamente cinco proyectos de cobre en la Argentina —Vicuña, El Pachón, Mara (ex Bajo la Alumbrera), Taca Taca y Los Azules— podrían cubrir hasta el 15% de las 10 millones de toneladas de cobre que el mundo necesitará en 2035, con un total de 1,5 millones de toneladas.

El ejecutivo señaló que a la Argentina le falta acceso al capital y que el RIGI ayuda a recuperar la confianza necesaria para sostener esa conversación con los inversores. “A pesar de los esfuerzos y los resultados del gobierno de Javier Milei y del equipo económico en materia de desregulación, el costo de la Argentina todavía es muy alto”, dijo, y agregó que, si bien el impuesto a las ganancias bajó, la carga impositiva asociada sigue siendo elevada.

Los US$4000 millones que requiere Los Azules, explicó, no pueden conseguirse en la Bolsa de Buenos Aires, por lo que la compañía debe salir a buscarlos en los mercados internacionales. “Hay que recuperar confianza y posicionarse como un socio confiable a largo plazo, más allá de la materia prima, y ver que los cambios implementados durante esta gestión se mantengan en el tiempo”, concluyó.