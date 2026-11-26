Iván Arriagada no tiene, por ahora, ningún proyecto en la Argentina. Aun así, el empresario chileno que conduce Antofagasta plc —uno de los 10 mayores productores de cobre del mundo, con inversiones anuales por US$4000 millones— y al que en Londres consideran un rockstar de la minería, dijo que la compañía sigue “con mucho interés” el desarrollo de la industria en el país. “No tenemos ningún objetivo específico, es un interés general”, aclaró, aunque su sola presencia en Buenos Aires ya manda una señal a toda la industria minera internacional.

El interés tiene una explicación en los números. Según Arriagada, en los próximos 10 años el mundo necesitará entre tres y cuatro millones de toneladas más de cobre. Chile tiene capacidad para producir más de 5 millones y Perú, unos 2,3 millones. La Argentina, si se concretan todos los proyectos, podría llegar a 1,5 millones. “Puede ser un aporte muy importante a suplir este déficit de oferta que hay en el largo plazo”, dijo a LA NACION, en una jornada sobre minería organizada por Techint E&C.

Aun sin cobre, la minería ya empezó a pesar en las cuentas externas. Entre enero y octubre, las exportaciones del sector sumaron US$7455 millones, un récord histórico para el período y un 52,5% más que en los mismos meses de 2025 , según la Secretaría de Minería. A dos meses del cierre del año, ya superan en 23% todo lo exportado el año pasado y explican el 8,6% de las ventas totales de la Argentina al exterior. El oro aportó US$4407 millones; el litio, US$1858 millones —un salto de 162,2%—, y la plata, US$869 millones.

El otro dato que destacan en el sector es que la actividad genera muchos más dólares de los que consume. Los principales proyectos mineros acumularon en 10 meses un superávit comercial de US$6580 millones, un 54,9% más que un año atrás. Por cada US$100 que exportaron, importaron unos US$8.

Buena parte del crecimiento se explica por los precios, que este año alcanzaron niveles históricamente altos. La onza de oro llegó a cotizar US$5000 a comienzos de año y hoy ronda los US$4100; la plata tocó los US$92 y ahora se ubica cerca de US$57. El carbonato de litio, que en 2025 se vendía a unos US$8000 la tonelada, trepó hasta US$23.000 en mayo y hoy está en torno a US$14.400. Aun después de esas bajas, las cotizaciones siguen altas en la comparación histórica, pero el riesgo para el sector es que las exportaciones caigan tan rápido como subieron si los precios internacionales continúan en retroceso.

El salto de la escala, de todos modos, depende del cobre. Cuatro proyectos cupríferos ya fueron aprobados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, además de 40 años de estabilidad fiscal y jurídica, a cambio de grandes desembolsos—, con inversiones por US$19.694 millones.

La Argentina podría producir 1,5 millones de toneladas de cobre por año si se concretan todos los proyectos en carpeta BHP

“Es una oportunidad extraordinaria que tiene la Argentina, traer una tercera turbina después del agro y el petróleo y gas”, dijo Oscar Scarpari, CEO de Techint E&C. La compañía abrió oficinas en San Juan y trabaja con Vicuña, Los Azules y Mara, de Glencore. Scarpari advirtió que no son tantos los proyectos y que los primeros deben salir bien, cumplir con el presupuesto y los plazos e integrar a los proveedores locales. “Si logramos que los primeros casos sean exitosos, este va a ser un proceso permanente e irreversible”, dijo.

El RIGI, la llave

Vicuña, el proyecto de Lundin y BHP en San Juan que prevé invertir US$7100 millones en tres años, tiene un presupuesto de US$1000 millones para 2026, destinado a la construcción de Josemaría y la perforación del depósito Filo del Sol. “Solo gracias al RIGI hoy se dan estos compromisos de inversión minera de manera acelerada”, dijo José Morea, country director de la compañía.

Según el ejecutivo, el régimen “nivela la cancha” con Perú y Chile, aunque también expuso cuellos de botella en mano de obra capacitada y en la capacidad de los proveedores locales. Vicuña estuvo en el centro del debate por adjudicar la fabricación de los módulos del campamento a la china Beijing Chengdong, aunque la instalación la hace la santafesina RAFA.

Planta de litio Fénix de Rio Tinto; con el oro y el litio como motores, la actividad ya supera lo exportado en todo 2025 Gentileza Fénix

La canadiense First Quantum Minerals también se prepara para dar el paso. Solicitará en las próximas semanas el ingreso de Taca Taca, su proyecto de cobre en Salta, al RIGI, con una inversión estimada en US$4200 millones.

Según pudo saber LA NACION, a la iniciativa le faltarían el permiso ambiental y otro vinculado al agua, y el concentrado se exportaría por tren hacia los puertos chilenos de Antofagasta y Mejillones, con una inversión ferroviaria de US$82 millones para recuperar 132 kilómetros de vías hasta Socompa. En la empresa, que compró el proyecto en 2013, consideran que el régimen —que vence en julio— haría la diferencia al dar estabilidad frente a los cambios políticos.

Arriagada coincidió en ese punto y calificó al RIGI como “una herramienta muy interesante que entrega niveles de certeza importantes”.

“La industria minera tiene ciclos de inversión largos y, por lo tanto, hay que tener una mirada de largo plazo, tanto en materia de política pública como desde el punto de vista de las inversiones”, dijo.