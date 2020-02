MisPichos. Tienen transacciones por $200 millones con una app para mascotas

El equipo de la aplicación de las mascotas que se ocupa de acompañar en el crecimiento de tus animales Fuente: Archivo - Crédito: MisPichos.com

Silvia Guzmán SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020 • 12:55

La aplicación donde se vende alimentos para mascotas está a pasos de convertirse en una súper app, según esperan sus creadores. Eso, debido a su próxima llegada a México.

Desde 2016 el fundador, Gonzalo Sisack Novillo, junto a los encargados del área de Marketing, Gastón Dedieu y María Nougués, luego de un estudio de mercado y de obtener información sobre las mascotas de sus clientes, decidieron ampliar la aplicación e integrar más beneficios a sus clientes.

MisPichos.com, que pronto también cambiará su nombre, cerró el año pasado con un total de $ 200 millones en transacciones y hoy tiene más de 40.000 usuarios registrados en la plataforma.

Ahora no solo seguirá ofreciendo un servicio de envío gratuito de alimentos para mascotas asociado con los pet shops (en Buenos Aires existen más de 2500 comercios del rubro), sino que incluirá un pack de soluciones como seguros para mascotas, paseadores o alojamientos.

"Siempre supimos que queríamos hacer la vida de los padres de las mascotas más sencilla", dijo Dedieu Fuente: Archivo

"Siempre supimos que lo que queríamos era hacer la vida de los padres de mascotas más sencilla. Nos animamos a crear esta plataforma que tendrá un pack de soluciones para los clientes", dice Dedieu.

Todo el estudio que hicieron de marketplace los llevó a saber qué datos brindaban sin problemas los clientes y qué datos no, qué y cómo compraban y qué cosas no les interesaba. De esa manera, descubrieron que las personas no tenían ningún problema en dar información sobre la vida o los gustos de sus mascotas.

"Ahora ya no tenés el inicio convencional de una página donde vos solo compras lo que necesites para tu mascota, sino que apenas entrás en la web, tenés una foto de tu mascota con su nombre y le podes crear su perfil. Allí, el cliente nos dice que es lo que necesita", cuenta Dedieu.

Nougués, también encargada del área de marketing, dice que esta renovación la convertirá en "una super app de las mascotas, tendrán en cuenta no solo los alimentos sino las pipetas, las vacunas, el seguro veterinario, los paseos y el alojamiento".

Una vez que el usuario carga los datos de la mascota, es esta la que comienza a hablar. Por ejemplo, dice Nougués, si se carga el perfil de un gato, "el" te va decir: "Acabo de llegar a tu casa, soy un gatito bebé, y necesito comer alimento para gatitos (kitten). Con el paso del tiempo te dirá que pasó un año y necesita que le compres alimento para gato adulto. En algún momento te va a decir: 'Necesito una pipeta'; al tiempo te hará acordar que le toca una vacuna o que te acuerdes que con el seguro tenes gratis tres visitas. Además, cuando te toca la recompra del alimento, te va a mandar un mail que te dice que te acuerdes que ya le va a tocar que le compres alimento. Y en un click ya lo resolviste", cuenta Nougués, quien conoce el mundo del retail.

La empresa tiene más de 120 pet shop, de todos los tamaños, asociados. En algunos de los casos gracias a la app hacen el 70% de las ventas online. El 80% de los clientes son mujeres. La venta que hace cada pet shop no depende de su tamaño, sino de su reputación. "Hay un algoritmo que te dice que cuanto vos mejor trabajes más pedidos vas a recibir. Para los dueños de los locales, levantarse y ya saber por un ladrido literal, que es la forma en que la app te avisa que llegó un pedido, es de gran tranquilidad", aclara Nougués.

Otro punto importante, cuenta Nougués, "es que entregamos los siete días de la semana en todo Capital y Gran Buenos Aires. Las ventas están centralizados en el horario de las 18 a 21 horas y los domingos por la mañana".

Entregamos los siete días de la semana en todo Capital y Gran Buenos Aires. Las ventas están centralizados en el horario de las 18 a 21 horas y los domingos por la mañana María Nougués

El CEO de la empresa, Gonzalo Sisack Novillo, oriundo de Tucumán, que creció en el seno de una familia de veterinarios, contó a LA NACION que la idea de la app nació para poder nuclear a todos los pet shop en un solo lugar y brindar un servicio personalizado a los clientes. "Como los dueños de los locales no tenían tiempo para ocuparse de las ventas online, y éstas estaban creciendo un 40% anual, decidí mudarme a Buenos Aires, asociarme con quien estoy ahora y desarrollar esta idea que en ese momento solo estaba en mi cabeza", recordó.

Luego de crear una plataforma básica solamente para hacer un estudio del mercado, el equipo de Mispichos.com supo que tenían varios desafíos por delante. El primero era unificar los precios de los alimentos, porque querían que hubiese la misma oportunidad tanto para locales pequeños como grandes. El segundo era romper esa barrera de desconfianza con los dueños de los pet shop, que son empresas familiares, de que era una gran oportunidad asociarse a la app para aumentar sus ventas online.

"Así arrancamos con dos locales, a los que les fue muy bien. Aumentaron los pedidos, que ellos mismo entregan a domicilio, ya que cada local toma el pedido de acuerdo a la cercanía. Con el tiempo empezaron a sumarse más y más locales", cuenta Sisack Novillo.

La atención al cliente para MisPichos.com es clave. "La respuesta no supera los 20 segundos, y no lo hace un bot porque la gente necesita saber que hay alguien del otro lado, porque vos estás, literalmente, sin alimento para tu perro", concluye Sisack Novillo.

Más adelante incorporarán un chat con veterinarios para responder preguntas médicas que hacen los usuarios.

A principios de marzo MisPichos.com desembarcará en México, dónde el consumo masivo está muy desarrollado. Si bien tenés el mismo costo del producto, el ingreso es 2,3 puntos más alto, lo que lo vuelve mucho más atractivo para los inversores", según contó Sisack Novillo.

Inversión principal y avances del emprendimiento

Primera inversión: $500.000 (salió del bolsillo del fundador).

Segunda inversión: US$150.000.

Tercera inversión US$ 500.000 (de inversores privados).

40.000 usuarios fijos.

Más de 120 pet shop

Trabajan 15 personas en total, divididas en diferente departamentos: tecnología, marketing, gestión del pet shop, atención del pet shop y felicidad del cliente.