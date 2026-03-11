De Lanús a Silicon Valley: el argentino que se reunió con Elon Musk advierte sobre el futuro de la IA

En medio de la “Argentina Week”, un evento que reúne a más de 300 líderes empresariales globales en Nueva York, junto a dirigentes políticos como el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, entre muchos otros, la inteligencia artificial no podía faltar. En un panel sobre el tema, donde participó el argentino Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, se analizó el panorama actual de la IA en Silicon Valley y se habló sobre cómo evolucionará esta tecnología en un futuro.

El emprendedor nacido en Lanús, provincia de Buenos Aires, aterrizó en Silicon Valley hace casi 20 años y creó Vercel, una compañía especializada en automatización de infraestructuras. El empresario destacó que la creación de software ya no es terreno exclusivo de los programadores, sino que el mundo atraviesa un momento donde los niños en casa y cualquier persona dentro de una empresa tienen la posibilidad de generar software. “Estamos en una era especial en la historia de la tecnología, donde un poder que pertenecía a pocas personas, ahora se democratiza”, sintetizó Rauch.

El empresario, que trabaja con empresas como UnderArmour o McDonald´s mejorando la experiencia del cliente, explicó que, cuando inició su compañía, todo giraba en torno a la nube (cloud), pero advirtió que, hoy en día, todo se enfoca en los agentes de IA. “Ahora bien, estos agentes tienen que desarrollarse enfocándose en brindar un servicio que mejore nuestra vida y la de los clientes”, destacó Rauch.

Recientemente estuvo en contacto con Elon Musk, a quien tuvo la oportunidad de hacer una demostración de un producto. El empresario argentino detalla que Musk está preocupado porque “tenemos esta inteligencia artificial poderosa, pero en algunos casos parecería que está cada vez más desalineada con los intereses humanos”. Por su parte, aclaró que desde Vercel buscan ayudar a sus clientes a crecer, “pero pensando en el futuro de la humanidad y preguntándose: ¿está esta IA orientada a la búsqueda de la verdad? ¿Opera respetando los valores de la libertad y la civilización occidental? ¿Está introduciendo sesgos en su propia red neuronal?“.

Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, junto a Hernán Kazah, cofundador y GP de Kaszek, en la Argentina Week Argentina Week

Señaló que gran parte de sus conversaciones con Musk giran en torno a eso, aunque también hablan mucho sobre programación (coding), porque los modelos de código se están convirtiendo en la base de lo que considera que llegará a ser la “inteligencia artificial general”. “Modelos como Claude Code no solo se limitan a escribir código; están empezando a automatizar cada aspecto de las operaciones en una empresa. Creo que estos agentes están alcanzando un nivel de autonomía sin precedentes. Me parece que la mayoría de la gente fuera de Silicon Valley todavía no logra asimilar lo que puede hacer esta pequeña herramienta que, a simple vista, parece tan inofensiva”, apuntó el empresario.

La nueva era

Al hablar de programación, señaló que un principio simple guía su trabajo: “Todo software se volverá generativo y será generado”. Explicó que, aunque estamos acostumbrados a que el ingeniero crea el código, en un futuro este será generado espontáneamente. Citó el reciente caso de la empresa estadounidense Block, que acaba de despedir 4000 ingenieros, y explicó que hay muchos ingenieros que hoy están trabajando manualmente, pero que su trabajo ya mutó: hoy su foco es el de “empoderar a una máquina; se convirtieron en el dueño de la fábrica, en lugar del empleado que estaba en la línea de producción”.

Explicó que esto generará un cambio de paradigma, donde los usuarios acudirán a los agentes, que les darán respuestas más fluidas, en lugar de las compañías que crean software más rígido. ¿Cómo sobrevivirán los actores? “No soy un radical que piensa que todo va a desaparecer. Para sobrevivir, creo que las interfaces se tendrán que volver más agénticas”, explicó Rauch y citó el caso de Amazon, empresa que cuenta con un agente que actualmente incrementa la retención del usuario y ayuda a los clientes a encontrar los productos que necesitan. “Lo que determinará si serás un ganador o perdedor será cuán rápido vas a agentizar tu interfaz del usuario”, agregó.

Guillermo Rauch dejó el colegio y se fue a vivir a Silicon Valley, donde impulsó la fundación de Vercel Argentina Week

Considera que cada persona podría llegar a tener un agente personal, que se maneje con las reglas que ya existen. “Estamos definiendo los contornos de seguridad y los ciclos de verificación para alcanzar esa «tierra prometida». Se trata de una exointeligencia que te acompañará a todas partes", explicó Rauch.

Una carrera de IA

Al hablar del poder de la IA, se refirió a esta tecnología como una combinación de tres ingredientes: los algoritmos, el cómputo y los datos. Los modelos fundacionales como OpenAI, Google son los que han generado una primera capa, pero “creo que estamos en un momento en donde los emprendedores tienen la oportunidad de crear un valor inmenso sobre estos modelos“.

“Ahora bien, lo que realmente merece nuestra atención es la capacidad de mejora recursiva de estos modelos”, fue tajante Rauch y explicó que los expertos de IA están hablando de que esta tecnología puede mejorarse a sí misma. “Cuando me reuní con Elon hace poco, me contaba que Anthropic le cortó el acceso de Claude Code a su inteligencia artificial xAI. ¿Por qué? Se están dando cuenta de que su propia inteligencia en programación mejorará la siguiente generación del modelo. Hoy en día, deberíamos estar pensando es en cómo activar un bucle recursivo completo donde, en algún momento del futuro, quizás ni siquiera necesitemos humanos supervisando el proceso de entrenamiento“, explicó el experto, y agregó: “Hoy resulta obvio que Anthropic cuenta con una ventaja tremenda en IA para programación, mientras que OpenAI está tratando de alcanzarlos”.

¿El futuro de la superinteligencia artificial? “Mi argumento es aún más sutil: la IA superinteligente será una IA de programación, porque lo que hacemos los humanos es resolver problemas nuevos todo el tiempo. Mi predicción es que en 2026 habremos resuelto lo que yo llamo la abundancia digital. “Ahora, la IA física será la próxima frontera. Por eso soy optimista con respecto a Elon; ahora que hemos creado este cerebro increíble —parte del cual se ejecutará de forma local y parte en centros de datos, también podremos equipar a los robots con esta IA. De esta forma, la IA física nos traerá abundancia física: podremos acelerar la construcción, la minería, la agricultura y la salud. El sector de la salud, de hecho, vivirá una disrupción tremenda gracias a los agentes".

El empresario también se refirió al talento argentino y a una tendencia que considera que seguirá acelerándose: “Solíamos contratar ingenieros en Silicon Valley con una mente matemática brillante, porque necesitábamos que produjeran código a una velocidad brillante; ahora nos enfocamos en gente que pueda desarrollar el producto por entero, pensando en el cliente, la renta, el costo, el mercado, etc.”, señaló Rauch y explicó que, no se enfoca tanto en su CV y en las habilidades técnicas que este pueda mostrar, porque hoy la IA ya está generando código y programando, sino en otros ámbitos. En concreto, considera tres elementos como claves: la inteligencia, la ambición desmedida y la integridad.

“Hay un talento extraordinario en la Argentina y el país cuenta con muchas personas que hablan en inglés, además de una zona horario muy favorable”, explicó el empresario y recordó una anécdota divertida, de un joven que contrató, luego de ver su actividad en relación a programación en X: resultó que era un chico de 21 años, de Rosario, que se convirtió en uno de sus ingenieros estrella.