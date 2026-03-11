El más grande del mundo: Expoagro tuvo un remate de hacienda que duró 14 horas y quedará en la historia

SAN NICOLÁS- El martillo comenzó a sonar temprano en el sector ganadero de Expoagro y no se detuvo durante más de catorce horas. Cuando finalmente cayó el último golpe, la consignataria Colombo y Magliano había vendido 38.051 cabezas de hacienda, el mayor volumen rematado por la firma en una sola jornada -una marca mundial- y una cifra que volvió a poner a la ganadería como una de las protagonistas de la muestra. El resultado se dio en un momento en el que hay poca hacienda y mucha demanda, una combinación que viene sosteniendo los precios del ganado.

La subasta reunió 414 lotes provenientes de 15 provincias, con la participación de 286 vendedores, 180 compradores y más de 60 representantes que filmaron la hacienda. El remate, conducido por los martilleros Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán, dejó además un promedio general de $1.490.265 por lote.

La marca supera incluso el último gran hito de la consignataria. En la Exposición Rural de Palermo del año pasado, la firma había realizado el mayor remate de invernada de su historia hasta ese momento, con más de 36.500 cabezas vendidas en una jornada.

Para los organizadores, el volumen alcanzado no es casual. Detrás aparece el momento que atraviesa el negocio ganadero. “El momento de la actividad es muy bueno, pero también hay una falta de stock que se hace sentir”, explicó Leandro Illa, coordinador de Pampa Húmeda de la firma. Según describió, esa escasez no es solo local. “Estamos en niveles de stock muy bajos, no solo en la Argentina sino también en otros países exportadores, y eso se nota en toda la cadena, desde la cría hasta la recría y la faena”, señaló.

Ese contexto sostiene la firmeza de la demanda. “Con valores estables y buenos precios, la demanda se llevó muy rápido toda la hacienda”, indicó Illa. Así, los más de 38.000 animales se colocaron con rapidez en una plaza que sigue mostrando interés comprador.

Juan Pedro Colombo

Según explicó, parte de ese dinamismo también estuvo impulsado por la situación climática en algunas regiones. “En el norte hay más lluvias y más pasto, y eso activó mucho a los compradores. Los valores terminaron entre un 5% y un 10% por encima de los promedios habituales”, agregó.

Desde la firma también destacaron el marco en el que se dio la subasta. “Fue un gran desafío sostener la dinámica del remate durante más de 14 horas en una plaza que sigue muy demandante”, señaló Juan Pedro Colombo, martillero y director de la consignataria. Según explicó, el resultado también estuvo acompañado por el contexto de la exposición. “La calidad de los lotes y el acompañamiento de muchos clientes que siguen confiando en la firma fueron claves para lograr este resultado”, afirmó.

Detrás de ese movimiento aparece un factor estructural: la caída del rodeo bovino. Hoy el stock ganadero argentino se ubica, dijo, por debajo de los 50 millones de cabezas, muy lejos de los 62 millones que tenía el país en 2008. “Hoy estamos en alrededor de 49 millones de cabezas, con muchos más habitantes que en aquel momento, así que la producción está muy tirante”, explicó Illa.

Hernán Vassallo

Aun así, en el sector empiezan a aparecer algunas señales que podrían anticipar una recuperación. En el propio remate se vio un dato que los ganaderos miran de cerca: la menor oferta de hembras. “De las más de 38.000 cabezas había solo unas 6000 hembras. Eso muestra que muchos productores están reteniendo terneras para crecer”, señaló Illa.

En cuanto a los valores, el remate dejó referencias firmes en las distintas categorías de invernada y cría. Los terneros de hasta 180 kilos promediaron $7379 por kilo, con máximos que alcanzaron $8050, mientras que los lotes de 180 a 220 kilos promediaron $6996, con picos de hasta $8300. En los animales de 220 a 260 kilos, los precios se ubicaron en torno a $6668, y en los de más de 260 kilos el promedio fue de $5975.

Entre los novillitos, los valores se ubicaron en $6270 por kilo para los de hasta 250 kilos y $5914 para los de 250 a 290 kilos. En los de 290 a 330 kilos, el promedio fue de $5603.

En la categoría macho y hembra, los animales de hasta 180 kilos promediaron $7378, mientras que los de 180 a 220 kilos alcanzaron los $6656. En tanto, las terneras de hasta 180 kilos promediaron $7131.

En vientres, las vaquillonas preñadas promediaron $2.342.000, con máximos de $2.600.000, mientras que las vacas preñadas se ubicaron en torno a $1.993.330. Por su parte, las vacas con cría al pie promediaron $1.675.000.

En la hacienda destinada a faena, los novillos de hasta 500 kilos promediaron $4994 por kilo, mientras que los de más de 500 kilos se ubicaron en torno a $4889.