Movimientos inusuales: fuerte rebote de los bonos en pesos que venían más castigados

El rebote fue tan explosivo y evidente que los operadores comenzaron a cruzar mensajes en busca de alguna explicación. Es que, luego del cierre de operaciones cambiarias, comenzaron a detectar “movimientos inusuales” en la curva de tasas en pesos a partir de la llegada de órdenes de compra sostenidas, por lo que buscaban establecer si se trataba por demanda privada (“genuina”) o por algún tipo de acción oficial.

El impacto de las compras oficiales en las cotizaciones del día

La conclusión final, al notar cierres en positivo generalizados con alzas que se llegaron al 4,3% en la jornada entre los bonos en pesos indexados (Boncer) y los Duales más largos, fue que se trató sin duda de la “opción dos”, o sea, el Gobierno intervino. Por estas compras, por caso, el Bono CER/TAMAR por vencer a mitad del año 2030 (que asegura además una tasa del 3% al suscriptor) pasó por caso de rendir TAMAR+10% cuando antes de inicio de esta oleada rendía TAMAR+11,1%.

IMPRESIONANTE DÍA PARA BONOS EN PESOS ARGENTINOS LARGOS!!!!



SUBEN 4,5% CON MUCHÍSIMO VOLUMEN! pic.twitter.com/U0FixBdeLJ — Ariel Sbdar (@arielsbdar) November 4, 2026

“La sensación es que el equipo económico [BCRA, FGS o el mismo Tesoro] salió a comprar este tipo de papeles de cara a la primera licitación de deuda de noviembre, mes de fuertes vencimientos. Para que se entienda: mientras en promedio en renta fija en pesos se opera $1 billón, hoy se operaron más de $3 billones (fue récord en cantidad de operaciones en BYMA)”, explicó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa, quien aclaró que casi dos tercios del volumen se concentró en los duales CER/TAMAR.

“Muy fuerte la intervención para levantar el precio de los bonos CER y Duales de mayor plazo”, coincidió su colega Juan Manuel Palacios. “Y de repente aparecieron tomadores gigantescos en todas las curvas de bonos en pesos”, señaló con algo de sorna a la vez otro operador.

Explotado el volumen operado en DUALES (y también algún CER) hoy.

Acá ven TXMD9 con precio y volumen.



También actividad inusual en:

TXMJ0

TZXS8

TXMJ9

TZXD8

TZX28 pic.twitter.com/vPuBtFL5oD — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) November 4, 2026

“Explotado el volumen operado en Duales (y también algún CER) hoy”, observó por su parte Salvador Vitelli, de Romano Group, agrandando un gráfico para mostrar la reacción del bono Dual 2029 (TXMD9) con precio y volumen, y tras remarcar que eso mismo se repitió en todos los papeles de las curvas 2028 en adelante.

El salto en el volumen de operaciones

“El Gobierno salió a pagar en los niveles que los venía licitando (TAMAR+10%) estos bonos de cara a la licitación de la semana próxima”, leyeron desde TargetdeMercado.

El rescate oficial, estiman los operadores, implicó una inyección de aproximadamente $2 billones al mercado, algo que ya mostró hacia el final de la rueda un impacto sobre las tasas más cortas y volátiles (como las de cauciones) que, tras llegar a superar el 30% anual por operaciones a 1 día en la jornada, cerraron en torno al 22% anual.

La duda pasa por establecer qué ocurrirá con esos pesos “ociosos” mañana y si, de cara a un fin de semana extralargo por los feriados, no habrá impacto sobre el dólar, al verse tentados algunos inversores a atravesar esta inactividad más tranquilos.

Los vencimientos que viene, con pico importante en este mes

Por lo pronto, la maniobra oficial parece apuntar a poder seguir ofreciendo la semana que viene deuda en pesos por vencer luego de las próximas elecciones, algo que a los niveles de tasa que había quedado tras la última oleada de ventas de privados lucía imposible.

Pero para lograrlo, a menos que estas compras ayuden a reactivar el apetito del mercado por estos papeles, no cabe descartar que este tipo de operaciones para apuntalar cotizaciones sigan mañana. Después de todo, el Gobierno debe afrontar este mes vencimientos por unos $40 billones, aunque de seguro bajará este monto total mediante canjes intraestado y con el mercado.

“Creo que parte de las compras de hoy están vinculadas además a eso”, dijo un operador con relación a las operaciones de conversión que se repiten con estos objetivos entre el Tesoro Nacional y el Banco Central.