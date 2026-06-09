MSU Green Energy emitió su primer bono verde internacional por US$400 millones
Los fondos serán destinados a optimizar la estructura de capital de la compañía y financiar nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético
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MSU Green Energy concretó este lunes la colocación de su primer bono verde internacional por US$400 millones. Los fondos obtenidos serán destinados a optimizar la estructura de capital de la compañía y a financiar nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético.
Según informó en un comunicado, la emisión del bono verde “superó ampliamente el monto ofrecido, evidenciando el fuerte interés de inversores internacionales por participar en proyectos vinculados a la modernización de la matriz energética argentina y respaldando la estrategia de crecimiento sostenido de la compañía”.
La operación, que se pactó a una tasa del 9,75% con un plazo de 10 años, permite a la empresa —la unidad de energías renovables del Grupo MSU y la mayor compañía 100% renovable de la Argentina— fortalecer su estructura financiera de largo plazo y acelerar el desarrollo de nueva infraestructura. Esta desarrolla, construye y opera proyectos que impulsan la diversificación de la matriz energética y la transición hacia un sistema más sostenible, mediante activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento (BESS).
“Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina”, señaló Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la compañía y del Grupo MSU.
La operación representa un hito en la evolución del grupo, que se ha consolidado como la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en origen renovable. Desde la firma destacaron que la colocación constituye una señal de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura en el país.
“La emisión no representa un punto de partida, sino la consolidación de un recorrido que hoy permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar la próxima etapa de su desarrollo”, afirmó Guillermo Marseillan, presidente de MSU Green Energy.
En la transacción intervinieron como colocadores internacionales y joint bookrunners BBVA, J.P. Morgan y Santander. Por su parte, la colocación local estuvo a cargo de Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC. Citibank N.A. se desempeñó como fiduciario y TMF Trust Company (Argentina) S.A. como agente de garantía.
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