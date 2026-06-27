Mundial 2026: la guía definitiva para pagar los consumos de la tarjeta de crédito en el exterior

Tras la confirmación del pase de la selección argentina a los 16avos de final de la Copa del Mundo, miles de hinchas deciden acompañar al equipo liderado por Lionel Messi con la esperanza de verlo ganar nuevamente. Seguir a la “Scaloneta” al Mundial conlleva ciertos gastos significativos—como traslados, hospedaje y entradas— que, en su mayoría, se liquidan en moneda extranjera.

Ante este escenario, surge la duda sobre cómo saldar esta deuda al usar la tarjeta de crédito, el método de pago que la mayoría de los especialistas consideran el más conveniente por su practicidad y seguridad.

La mejor forma de afrontar los gastos en moneda extranjera que aparecen en el resumen es abonando la deuda con dólares en la cuenta bancaria. “Combinar el uso de la tarjeta con el pago mediante dólares propios garantiza una gestión inteligente, eficiente y flexible”, puntualizaron desde Naranja X a LA NACION.

Los especialistas recomiendan pagar los gastos en el exterior con la tarjeta de crédito Shutterstock

En tanto, desde el Centro de Ayuda de Santander Argentina señalaron que la principal ventaja de usar la tarjeta de crédito en el exterior es que “permite gestionar posteriormente el pago de esos gastos en moneda extranjera”.

A través de la plataforma de home banking de cada entidad, los usuarios pueden optar por abonar el resumen en pesos o en dólares.

La entidad financiera detalló que, durante el viaje, el usuario puede monitorear los gastos en tiempo real a través de las aplicaciones bancarias. Todos los consumos se registran en el resumen de la tarjeta, diferenciados por la moneda en que se realizaron. A su vez, los impuestos y percepciones aplicables se informan de manera discriminada en el resumen, de acuerdo con la normativa vigente.

Por su parte, el Banco Supervielle recomendó primero cancelar la deuda en pesos. Se debe hacer al descontar los impuestos que aparecen en el resumen por los consumos en el exterior. Luego, se abonan los consumos en moneda extranjera con los dólares disponibles en la cuenta.

A quienes viajan a ver la selección argentina al Mundial les conviene pagar los consumos en moneda extranjera en dólares Anibal Greco - LA NACION

Además de la forma en que se debe hacer el pago de la tarjeta, también es clave tomar en cuenta cuándo se debe hacer. Hay una ventana de tiempo en donde se puede realizar la operación de forma exitosa sin incurrir en gastos por conversión e impuestos: entre la fecha de cierre de la tarjeta (el día que se emite el resumen) y la fecha de vencimiento.

Paso a paso: cómo cancelar los consumos de la tarjeta de crédito en dólares

Los pasos a seguir para pagar los consumos de la tarjeta de crédito en dólares Kite_rin - Shutterstock

Activar el “Stop Debit”: si se tiene el pago mínimo o total adherido a débito automático, se debe frenar desde la aplicación o el home banking. De esa forma se evita que el banco tome pesos de la cuenta para pagar los dólares. Hay tiempo de hacerlo hasta 24 horas antes del vencimiento. “Es importante revisar la modalidad de pago configurada para la tarjeta. Quienes deseen cancelar los consumos en dólares con dólares propios deben realizar ese pago antes del vencimiento y verificar previamente las condiciones del débito automático para evitar diferencias en la forma de cancelación elegida”, detalló el Centro de Ayuda de Santander Argentina.

Cancelar consumos en pesos: se deben abonar los gastos realizados en moneda nacional con pesos, descontando el monto de percepciones de ARCA que aparece en el resumen. “Esta solución evita conversiones innecesarias a pesos y reduce el impacto de los impuestos y percepciones asociados a la moneda extranjera”, coincidieron desde Naranja X.