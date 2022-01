Mundo cripto: qué son y cómo se opera con las monedas estables

1. Stable Coins. El mundo de las criptomonedas o e los criptoactivos en general está tomando un vuelo inimaginable poco tiempo atrás. El nivel de conocimiento y de inversores crece a la par de una economía cada vez más descentralizada y, en particular, de economías inestables como la nuestra. Las criptomonedas tienen un alto grado de volatilidad. Esto responde a la conocida ley del riesgo-retorno, según la cual los grandes retornos observados en los últimos años se asocian a inversiones en criptomonedas que aún no terminan de consolidarse y que tienen cada vez más inversores. Una alternativa a mitigar esta volatilidad es lo que se conoce como stable coins.

2. Definición. Tal como lo dice su nombre, son monedas digitales estables. ¿Por qué son estables? Básicamente, porque están sujetas a algo más que a su propia oferta y demanda. Para ponerlo más claro, a grandes rasgos hay dos grupos de stable coins: Las que están colateralizadas (o sea, garantizadas) por algún otro activo en particular, y las que son “no colateralizadas” (no respaldadas), no asociadas a ningún valor externo, que emplean únicamente algoritmos para evitar las fluctuaciones de precio.

3. Garantías. Las monedas estables pueden estar garantizadas por tres diferentes activos. El primero es el de las monedas “fiat”, es decir fiduciarias, como el dólar, el euro o el yuan. En este grupos están Tether y USDCoin, respaldadas por el dólar estadounidense y gestionadas por empresas que ejercen de entidad central. Para usarla, los clientes pueden depositar dólares en la plataforma y recibir a cambio tokens de la compañía, los USDT o USDC, que pueden utilizar como cualquier otra criptomoneda. El segundo grupo es el de monedas estables respaldadas por criptomonedas; la más conocida es DAI y la diferencia central con Tether o USDCoin, es que la emisión se hace con un “Smart Contract”, un acuerdo digital obligado a cumplir reglas definidas por un grupo de tenedores de otra criptomoneda llamada Maker Dao (MKR). Es decir que no depende de ninguna institución centralizada, pero sí de una red de participantes que actúa a favor de los intereses de los usuarios. El último grupo son las monedas respaldadas por otros bienes, como el oro o un inmueble, garantizadas también por el buen funcionamiento de la blockchain.

4. DAI. Podríamos suponer que DAI es una “casa de empeño descentralizada”. Supongamos que necesito dinero y lo único que tengo es un reloj, pero ese reloj tiene un valor sentimental y no quiero deshacerme de él; entonces, puedo ir a esa casa a dejar el reloj y pedir dinero. Cuando consiga la plata más los intereses, me devolverán mi reloj. Los DAI funcionan así. Para generarlos debo entregar una criptomoneda como colateral, por lo general ETH y USDC, a una casa de empeño llamada Market Vault. Para recuperar una parte o todo el colateral, el propietario del Vault debe pagar o saldar por completo los DAI que generó, más una tarifa de estabilidad (interés). Cuando devuelvo los DAI para liberar mi colateral, el Vault los destruye. Así, el sistema se balancea y evita ser inflacionario.

5. Futuro. El mundo de las criptomonedas es complejo y está en permanente búsqueda de saciar necesidades de una nueva economía. Hacer transacciones desde un país a otro sin pasar por una entidad financiera tradicional, ahorrar en un activo que no depende de decisiones discrecionales, o prestar dinero, son acciones que se materializan a través de criptoactivos; esta vez, de monedas estables.