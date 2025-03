Musk encuentra oposición por parte de funcionarios designados por Trump

El 22 de febrero Elon Musk publicó 158 veces en X, su plataforma de redes sociales. Pero esa no fue su única comunicación. En el transcurso de esa tarde, un sábado, todos los empleados federales civiles (unos 2,3 millones de personas) recibieron un correo electrónico de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) diciéndoles que respondieran antes de la medianoche del 24 de febrero con “aproximadamente” cinco viñetas que enumeraran “lo que lograron la semana pasada”, omitiendo cualquier información clasificada. Musk considera que algunos empleados del gobierno están haciendo tan poco trabajo que “no revisan su correo electrónico en absoluto”. De hecho, algunos trabajadores del gobierno, sugirió, ni siquiera son personas reales. Según sus publicaciones en X, se considerará que cualquier empleado que no responda ha dimitido.

Curiosamente, esto no se menciona en el propio correo electrónico. Eso indica que la amenaza de imponer dimisiones no tiene fuerza legal. Musk tampoco tiene ningún poder legal para despedir personas. Sin embargo, está enviando estos correos electrónicos, e incluso los jefes de agencias designados por el presidente parecen no tener idea de qué deben hacer al respecto. En el FBI, en el Departamento de Defensa y en el Departamento de Estado, los jefes de los trabajadores han dicho a los empleados que no respondan en absoluto. En el Tesoro, un correo de John York, asesor del secretario, instruía a todos los trabajadores a responder.

La misiva es sólo la última forma en que la guerra de Musk contra el despilfarro y el fraude en el gobierno corre el riesgo de convertirse en una farsa. Dos días antes se presentó en la Conferencia de Acción Política Conservadora junto a Javier Milei, el presidente de Argentina, quien le regaló una motosierra modificada. Con gafas de sol oscuras, la agitó y luego declaró que se había “convertido en meme”. Su Departamento de Eficiencia Gubernamental, o “DOGE”, lleva el nombre de un meme diferente, el de un perro Shiba Inu. El tono es jocoso, pero las perturbaciones de DOGE son reales. Y, al igual que la motosierra que empuñaba Musk (a la que le habían quitado su protector de cadena, un elemento de seguridad), corre el riesgo de devolverle el golpe a su usuario.

Hasta ahora, la sierra de Musk no ha afectado mucho al gobierno federal. Un plan de “dimisión diferida” ofrecido a los empleados ha sido aceptado por 75.000 trabajadores, o alrededor del 3% del total. Cuando Musk hizo el mismo truco en Twitter, casi un tercio aceptó la oferta. Más trascendente ha sido el despido de un número poco claro de los 200.000 trabajadores con contratos de prueba. Los resultados ya han sido turbulentos. En la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, que supervisa el arsenal de armas atómicas, el gobierno tuvo que luchar para despedir a unos 300 trabajadores que aparentemente había asignado por error el día anterior.

Es poco probable que recortar la plantilla ahorre mucho dinero. Incluso si estuviera inflado por el tipo de trabajadores fantasmas que Musk imagina (su miedo a pagar a empleados fantasmas es anterior a su llegada al gobierno), los costos de nómina civil representan sólo el 4% de los US$7 billones que el gobierno federal gasta cada año, la mayor parte de los cuales se destina a beneficios de jubilación, atención médica y similares. Los contratos añaden más. Pero DOGE parece estar haciendo poco para reducirlos drásticamente. A principios de semana, DOGE publicó un “muro de recibos” en su sitio web que, según afirmaban, revelaba US$55.000 millones en contratos cancelados. De hecho, lo que se publicó fue una pequeña fracción de eso. Posteriormente, se actualizó el sitio web para decir que la lista era solo “un subconjunto” de contratos cancelados. Ahora afirma haber ahorrado unos US$65.000 millones, sin documentar esa cifra.

Incluso entre los contratos reales enumerados, muchos de los ahorros parecen limitados. Por ejemplo, docenas de los contratos más caros enumerados eran en realidad acuerdos de compra en curso, por lo que las cifras de costos eran máximos hipotéticos.

Si no se trata de ahorrar dinero, ¿qué está haciendo realmente DOGE? Parte de esto parece ser poner en práctica la aspiración de Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, quien dijo en una conferencia el año pasado que quería que los burócratas se vieran “afectados traumáticamente”. Él y Musk esperan que los funcionarios públicos que se oponen al presidente Donald Trump eventualmente se vayan, lo que permitirá que se pongan en su lugar funcionarios más leales.

Sin embargo, los recortes, aunque sean pequeños, pueden estar sembrando una reacción política. Congresistas republicanos de lugares tan lejanos como Oshkosh, Wisconsin, y Roswell, Georgia, han sido abucheados por electores que señalan que nadie votó por Musk.

Sin embargo, el multimillonario conserva el respaldo de Trump; el 26 de febrero el presidente lo invitó a pronunciar un discurso en su primera reunión de gabinete. “Está recibiendo muchos elogios”, señaló Trump, “pero también está recibiendo golpes”. Musk vestía una camiseta negra y un sombrero MAGA negro. Dijo que su trabajo era necesario para evitar que Estados Unidos quebrara. Cuando un periodista preguntó sobre las tensiones entre él y el gabinete, Trump intervino para apoyar a DOGE y preguntó si alguien en el gabinete estaba “descontento con Elon”. Si es así, los echaremos de aquí”. Nadie habló.