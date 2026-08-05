500 Años: Beretta celebra cinco siglos de innovación y legado en Argentina

Beretta, la reconocida firma italiana dedicada a la industria armamentística, celebra sus 500 años de historia y lo hace manteniéndose fiel a los mismos principios que la vieron nacer en 1526 en la localidad de Gardone Val Trompia: calidad artesanal, innovación tecnológica y una pasión inquebrantable por la precisión.

Su historia comenzó cuando el maestro armero Bartolomeo Beretta recibió un pago de 29 ducados por el suministro de 185 arcabuces a la República de Venecia. Aquel momento, no solo marcó el nacimiento de Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, sino también el inicio de una de las dinastías industriales más longevas del planeta.

“A lo largo de cinco siglos, el nombre Beretta ha sido sinónimo de evolución. La compañía ha sabido amalgamar el diseño italiano con la ingeniería de vanguardia, expandiendo su catálogo para cubrir con solvencia absoluta cuatro grandes pilares del mercado global: la caza, el tiro deportivo, la seguridad y la defensa. Desde las legendarias escopetas superpuestas y semiautomáticas elegidas por los campeones olímpicos y los cazadores más exigentes del mundo, hasta las pistolas de dotación que definen los estándares de las fuerzas del orden a nivel global, cada pieza que lleva el icónico logotipo de las tres flechas es una obra maestra de confiabilidad", aseguró la compañía.

Beretta surgió en 1526 en el norte de Italia

La expansión a Beretta Holding

El éxito de la firma no se limitó a su planta histórica en el norte de Italia, sino que en las últimas décadas, la estrategia de Beretta Holding transformó a la empresa en un conglomerado multinacional de grandes dimensiones. Mediante una política de adquisiciones estratégicas, el holding incorporó a su porfolio a algunas de las marcas más prestigiosas y complementarias del sector táctico, óptico y de balística.

Su ecosistema industrial a nivel mundial que incluye:

Sako y Tikka: Referentes globales en la fabricación de fusiles de alta precisión.

Benelli y Franchi: Marcas icónicas en el diseño de escopetas que, además de su liderazgo en el ámbito deportivo y de caza, constituyen herramientas tácticas de primer nivel adoptadas globalmente por unidades policiales y militares.

Holland & Holland: La mítica e histórica firma británica, considerada la máxima expresión mundial del lujo, la exclusividad y la artesanía a medida en rifles y escopetas de caza fina.

Chapuis Armes: Sello francés de alta gama, célebre por sus rifles express y escopetas artesanales de lujo que encarnan la máxima distinción en la caza mayor y menor.

Uberti: La marca de referencia mundial en la réplica exacta y de altísima calidad de las armas históricas del Lejano Oeste de los Estados Unidos, muy codiciada por coleccionistas y entusiastas del tiro recreativo e histórico.

Stoeger: Soluciones robustas y altamente confiables que abarcan desde escopetas de caza y defensa con una excelente relación costo-beneficio, hasta pistolas y rifles de aire comprimido.

Steiner y Burris: Óptica de alta gama, visores ópticos y sistemas de puntería militar de máxima resistencia.

RWS, Norma, Geco y Rottweil: Sellos de máxima excelencia y líderes mundiales en la producción de municiones de alta calidad. Sus líneas de productos cubren con la más alta rigurosidad tanto las exigencias de la caza y el tiro de competición como los requerimientos críticos de uso profesional para seguridad y defensa.

La marca es elegida para actividades recreativas y deportivas

Esta expansión no solo multiplicó su capacidad técnica, sino que le permite ofrecer soluciones integrales que van desde la indumentaria técnica hasta los sistemas de defensa y cartuchería más sofisticados del mercado actual.

El vínculo con Argentina

La relación de Beretta con la Argentina es profunda, ya que cuenta con una trayectoria de presencia local ininterrumpida desde el año 1985. Durante más de cuatro décadas, la marca acompañó al tirador y al cazador argentino, adaptándose a los desafíos del mercado local y manteniendo siempre un estándar de servicio premium.

Este compromiso con el país alcanzó su máxima expresión institucional en 1998, con la apertura de la emblemática Beretta Gallery Buenos Aires. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital, la Gallery no se plantea como simple una tienda comercial. “Es un templo del buen gusto y un sitio de referencia absoluto para los apasionados de la caza y el tiro”, aseguraron desde la compañía.

Concebida bajo el concepto internacional de la marca —compartido con ciudades como Nueva York, Dallas, Londres o París—, este espacio es visitado año tras año no solo por usuarios locales, sino también por miles de extranjeros que viajan a la Argentina atraídos por el turismo cinegético y el prestigio internacional de los campos de tiro locales.

“La Beretta Gallery de Buenos Aires representa la unión perfecta entre la tradición armera de Gardone y la riqueza cultural de nuestro territorio, siendo una parada obligada para quienes entienden el tiro y la caza como un estilo de vida”, confiaron desde Beretta.

La Beretta Gallery de Buenos Aires se convirtió en un clásico de la ciudad

Además de su fuerte arraigo en el ámbito deportivo y recreativo, Beretta se erige en el país como un proveedor de numerosas fuerzas de seguridad y defensa del país. La robustez y fiabilidad de sus plataformas tácticas fueron seleccionadas en varias ocasiones por instituciones locales para equipar a sus efectivos.

Cumplir 500 años es un privilegio reservado para unas pocas empresas a nivel mundial. “Para Beretta, este aniversario no es la meta, sino el punto de partida hacia los próximos 500 años de innovación, manteniendo la excelencia constante y la mirada puesta en el futuro, tanto en los escenarios internacionales más exigentes como en cada rincón de la Argentina”, concluyeron.

La comercialización, adquisición, tenencia y portación de armas de fuego se encuentran sujetas a la legislación argentina y a la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

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