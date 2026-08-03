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“La Serenísima Unida”: Arcor y Danone formalizan su integración y asumen el control total del gigante lácteo

Tras la adquisición del 100% de Mastellone Hnos., las compañías inician una reorganización societaria para unificar sus negocios; el nuevo directorio tendrá una gestión compartida y buscará potenciar la eficiencia

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“La Serenísima Unida”: Arcor y Danone formalizan su integración
“La Serenísima Unida”: Arcor y Danone formalizan su integraciónLa Serenísima

Tras meses de negociaciones y procesos administrativos, el Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone oficializaron hoy el inicio de su joint venture lácteo, que operará bajo la denominación de La Serenísima Unida.

A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Arcor informó que a partir de hoy, 1° de agosto, comienza un proceso de reorganización societaria. Esta operación, bajo la modalidad de escisión-fusión, implica que Arcor y Bagley Argentina —la sociedad de Arcor y Danone— se desprenderán de sus acciones en Mastellone Hermanos para fusionarlas en la nueva entidad, que funcionará como la sociedad absorbente del negocio.

La Serenísima ya tiene nuevo CEO. Gonzalo Gebara asume tras el cambio accionario

De acuerdo a lo comunicado, la nueva estructura será conducida por un Directorio de ocho integrantes, con una paridad absoluta: cuatro directores serán designados por Arcor y otros cuatro por Danone. Esta asociación estratégica busca integrar operaciones que históricamente funcionaban por separado.

En 2025, los socios de Bagley decidieron ejercer su opción de compra por el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint
En 2025, los socios de Bagley decidieron ejercer su opción de compra por el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint

Hasta ahora, Mastellone Hnos. se concentraba en la producción de leche, quesos y manteca, mientras que Danone Argentina manejaba categorías como yogures, postres y productos refrigerados, compartiendo en muchos casos la marca La Serenísima. El objetivo de la “unificación” es alcanzar una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

La formalización del joint venture da cierre a un proceso que se inició formalmente en abril de 2025. Fue cuando los socios de Bagley decidieron ejercer su opción de compra por el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint.

Arcor designó a Andrés Graziosi como nuevo CEO

El principal escollo durante casi un año fue la valuación de la compañía. Mientras que los vendedores aspiraban a una cifra cercana a los US$250 millones, la oferta inicial de los compradores no superaba los US$40 millones. A pesar de que el contrato estaba bajo jurisdicción española y el conflicto amenazó con judicializarse, las partes lograron un acuerdo a fines de marzo de este año, cuyo monto final no fue trascendido oficialmente.

Una nueva era para el consumo

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

Para Alfredo Pagani, presidente del Grupo Arcor, esta alianza “permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”.

Por su parte, Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, destacó: “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”.

Este cambio de mando definitivo marca el final de una etapa de casi un siglo para la familia fundadora de Mastellone Hnos., creada en 1929.

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