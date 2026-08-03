“La Serenísima Unida”: Arcor y Danone formalizan su integración y asumen el control total del gigante lácteo

Tras meses de negociaciones y procesos administrativos, el Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone oficializaron hoy el inicio de su joint venture lácteo, que operará bajo la denominación de La Serenísima Unida.

A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Arcor informó que a partir de hoy, 1° de agosto, comienza un proceso de reorganización societaria. Esta operación, bajo la modalidad de escisión-fusión, implica que Arcor y Bagley Argentina —la sociedad de Arcor y Danone— se desprenderán de sus acciones en Mastellone Hermanos para fusionarlas en la nueva entidad, que funcionará como la sociedad absorbente del negocio.

De acuerdo a lo comunicado, la nueva estructura será conducida por un Directorio de ocho integrantes, con una paridad absoluta: cuatro directores serán designados por Arcor y otros cuatro por Danone. Esta asociación estratégica busca integrar operaciones que históricamente funcionaban por separado.

En 2025, los socios de Bagley decidieron ejercer su opción de compra por el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint

Hasta ahora, Mastellone Hnos. se concentraba en la producción de leche, quesos y manteca, mientras que Danone Argentina manejaba categorías como yogures, postres y productos refrigerados, compartiendo en muchos casos la marca La Serenísima. El objetivo de la “unificación” es alcanzar una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

La formalización del joint venture da cierre a un proceso que se inició formalmente en abril de 2025. Fue cuando los socios de Bagley decidieron ejercer su opción de compra por el 51% de las acciones que aún estaban en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint.

El principal escollo durante casi un año fue la valuación de la compañía. Mientras que los vendedores aspiraban a una cifra cercana a los US$250 millones, la oferta inicial de los compradores no superaba los US$40 millones. A pesar de que el contrato estaba bajo jurisdicción española y el conflicto amenazó con judicializarse, las partes lograron un acuerdo a fines de marzo de este año, cuyo monto final no fue trascendido oficialmente.

Una nueva era para el consumo

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

Para Alfredo Pagani, presidente del Grupo Arcor, esta alianza “permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”.

Por su parte, Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, destacó: “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”.

Este cambio de mando definitivo marca el final de una etapa de casi un siglo para la familia fundadora de Mastellone Hnos., creada en 1929.