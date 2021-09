Ante la falta de autos 0 km, ganan terreno los “usados certificados”

En medio de una falta de autos 0 km, que empuja todos los precios, el mercado de usados se recalienta con la llegada de nuevos jugadores. Al unicornio mexicano Kavak, que inició sus operaciones locales hace unos meses, ahora se sumó la startup argentina Karvi, que busca desarrollar el negocio de “usados certificados”.

Karvi se presenta como una plataforma que actúa como intermediaria en el proceso de compra online de vehículos nuevos y usados, con el foco puesto en los autos de segunda mano que son verificados por la propia empresa. La firma inició sus operaciones en la pandemia, en forma paralela en el mercado local y en Brasil. Hoy ofrecen online un stock real de más de 150 concesionarias en la Argentina y otros 1000 en el socio mayor del Mercosur.

Detrás de Karvi se encuentran dos socios, Matías Fernández Barrios y Matías Rossetto que se conocieron mientras estudiaban en la escuela de negocios Wharton, en los Estados Unidos. Ahí surgió la idea de hacer algo juntos, pero primero iniciaron sendas carreras corporativas para saldar sus deudas universitarias, que incluyeron los pasos por McKinsey y AB Inbev (en el caso de Rossetto) y Bain & Company y Axion Energy (Fernández Barrios).

“Siempre estuvo la idea de hacer algo juntos, para lo cual analizamos diferentes negocios, como el mercado de las mascotas o el de alimentos saludables. Finalmente nos terminamos inclinando por los autos usados, porque veíamos, por la propia experiencia, que se trataba de un negocio al que le faltaba muchísima transparencia”, explicó Fernández Barrios.

El certificado de Karvi incluye fotografía y video profesionales, una revisión mecánica independiente del vehículo y una garantía mecánica de un año en todos los autos publicados. A cambio, la empresa le cobra a la concesionaria un fee de $30.000 por cada auto vendido.

Falta de transparencia

El socio de Karvi explica que de entrada la intención de la empresa fue aportar soluciones a un negocio de grandes dimensiones -en la Argentina se venden en promedio 1,8 millones de autos usados al año-, pero que se encuentra muy fragmentado y que despierta muchas resistencias por parte de los compradores.

“Hay un nicho que no está explotado en la Argentina, que es el de los usados certificados y que, tomando en cuenta lo que pasa en otros países, puede representar un 10% del mercado. Para los compradores implica la tranquilidad de saber lo que está adquiriendo y la tasa de conversión de los clientes es cinco veces más alta cuando tienen certificado. En los Estados Unidos, en promedio, estos vehículos se venden a un precio que es 5% mayor que el de los modelos sin certificar”, explicó Fernández Barrios.

Karvi ya lleva levantados US$14 millones en un par de rondas de inversión y se prepara para salir a buscar más fondos en el mercado, con el objetivo de avanzar en nuevos mercados. “Hoy estamos en San Pablo y queremos avanzar sobre nuevas ciudades de Brasil. Además, distintos fondos que nos contactaron nos dijeron que nuestro modelo de negocios puede funcionar en mercados de otras regiones”, señaló Fernández Barrios.

Precios solapados

El desembarco de nuevos jugadores como Karvi y Kavak coincide con un momento muy particular del mercado del usado. La falta de autos 0 km por los problemas que tienen las terminales para importar vehículos y partes se tradujo no solo en una suba de precios, sino en problemas de entregas para las concesionarias. El efecto indirecto fue un incremento en la demanda de los usados y cierto solapamiento en los precios de los 0 km (que no se consiguen) con las unidades que en la jerga del sector se conocen “usados nuevos”, es decir, los vehículos con menos de un año o 10.000 km.

Según los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en los primeros ocho meses del año se vendieron 1.084.041 autos usados, lo que implica un incremento interanual del 20,67%.

“Estamos inmersos en un mercado totalmente distorsionado. Pese a este crecimiento, la falta de autos usados y repuestos es alarmante. El mercado está totalmente demandado, llevando los precios de los autos usados en muchos casos por encima de los 0km”, explican en la CCA.