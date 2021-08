Autos usados: cuánto vale tu modelo si lo quisieras vender hoy

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) publicó la lista de precios de autos usados actualizada a septiembre con nuevos aumentos por la inflación y la falta de disponibilidad, sobre todo de unidades seminuevas.

“Estamos en un mercado distorsionado por la falta de oferta y por la inflación y por la relación entre los precios de los bienes y los servicios vs. el salario medio de la población. En agosto, va a haber una baja de la venta de los autos usados de aproximadamente el 11% respecto de julio pasado y del 15% frente a agosto de 2020″, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en diálogo con LA NACION.

Volkswagen Gol, uno de los modelos más vendidos en el segmento de los autos usados.

Por otro lado, sumó que, a medida que se acercan las elecciones, la gente se queda quieta porque no sabe qué va a pasar. “Tenés como una especie de tormenta perfecta en distintos frentes: hay poca oferta, inflación y después está la expectativa de la gente que no sabe qué va a pasar. El salario alcanza menos y aleja a los consumidores de productos como el auto. Se esté achicando el mercado. Hasta que no se ordene la macroeconomía y los precios relativos de bienes y servicios tengan relación con el salario vamos a seguir así”, agregó.

Autos usados: los 10 modelos más vendidos y sus precios

VW Gol y Trend: El valor de lista va desde los $538.000 a $1.922.000, según año y modelo.

Chev. Corsa y Classic: El valor de lista va desde los $413.000 a $726.000 según año y modelo.

Toyota Hilux: El valor de lista va desde los $1.455.000 hasta los $6.072.000, según año y modelo.

Renault Clio: El valor de lista va desde los $370.000 a $1.026.000, según año y modelo.

Ford Fiesta: El valor de lista va desde los $449.000 hasta los $892.000, según año y modelo.

Fiat Palio: El valor de lista va desde los $445.000 a $1.386.000, según año y modelo.

Ford Ranger: El valor de lista va desde los $814.000 a $6.342.000, según año y modelo.

Ford Focus: El valor de lista va desde los $510.000 a los $1.230.000, según año y modelo.

Ford EcoSport: El valor de lista va desde los $687.000 a los $2.592.000, según año y modelo.

Ford Ka: El valor de lista va desde los $398.000 a los $1.923.000, según año y modelo.

A continuación, el listado completo.

LA NACION