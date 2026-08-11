Así fueron los cuatro días en que 250 becarios conocieron la industria donde van a trabajar
El encuentro llegó por los 30 años de la Fundación YPF y los llevó a refinerías, laboratorios y centrales térmicas de todo el país.
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Fundación YPF reunió a 250 becarios de carreras vinculadas a la energía, provenientes de distintas provincias, en la 13.ª edición de su Encuentro Anual. La actividad se realizó en el marco del 30° aniversario de la institución, creada el 5 de agosto de 1996.
El encuentro comenzó con un evento de apertura en la Ciudad de Buenos Aires y se extendió durante cuatro jornadas de recorridas por instalaciones estratégicas de YPF y sus empresas vinculadas. Los becarios visitaron los Centros de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), la Refinería de Ensenada, los laboratorios de Y-TEC y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz. También conocieron el buque regasificador ubicado en Escobar y la terminal de despacho de combustibles del Puerto Dock Sud.
No fue solo mirar. Entre visita y visita, los estudiantes participaron de talleres de innovación, comunicación y oratoria, y de preparación para el mundo laboral: las habilidades que no siempre entran en el plan de estudios pero que definen buena parte de una trayectoria profesional.
La inversión en educación es la forma de construir futuro.”
— Horacio Marin, presidente y CEO de YPF
Durante la apertura, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, dejó clara la lógica que sostiene el programa: “La Fundación YPF es un ejemplo para la Argentina por su continuidad y por los extraordinarios resultados que ha logrado a lo largo de los años. La inversión en educación es la forma de generar oportunidades y construir futuro”.
Y agregó una definición que ordena el sentido de la iniciativa: “Desde YPF no buscamos que quienes participan de estos programas trabajen necesariamente en la compañía; nuestro objetivo es que puedan superarse en la vida y contribuir con su talento al desarrollo del país, formando los profesionales que necesita toda la industria”.
Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF, puso el foco en el momento: “Estamos orgullosos de formar a los estudiantes que van a ser los futuros profesionales de la industria y los protagonistas del desarrollo energético del país”. Y sumó: “Este es un momento muy especial para todos nosotros, porque celebramos 30 años de compromiso con la educación, acompañando a miles de estudiantes en su desarrollo académico y profesional, y contribuyendo al crecimiento de las comunidades donde YPF desarrolla sus operaciones”.
De un programa de becas a una estrategia integral
Fundación YPF nació el 5 de agosto de 1996 con un objetivo: impulsar el desarrollo energético del país a través de la educación, la formación de talento y el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la energía.
Lo que empezó como un programa focalizado en becas, apoyo educativo y acciones comunitarias se transformó en una estrategia mucho más amplia, que hoy combina formación técnica, divulgación científica, becas universitarias, desarrollo local, transformación digital y articulación con el sistema educativo y productivo.
Los 30 años en números:
- Más de 750.000 personas alcanzadas de manera directa a través de programas educativos, actividades con escuelas y universidades, formación técnica y digital, divulgación científica, becas y aulas móviles.
- 4.000 estudiantes de distintas provincias participaron del programa de becas universitarias, que promueve el ingreso, la permanencia y la graduación en carreras vinculadas al desarrollo energético.
- 550.000 estudiantes de primaria y secundaria formaron parte de las actividades de divulgación científica, como el Show de la Energía, la Sala de Escape, los Clubes de Energía, el aula móvil de Energía Argentina y el programa de Vocaciones.
- 200.000 personas pasaron por cursos y programas de formación técnica y digital, presenciales y online, en disciplinas como automatización y robótica, instrumentación industrial, energías renovables, desarrollo web, datos e inteligencia artificial.
- 200.000 publicaciones, kits educativos y equipamiento tecnológico distribuidos en escuelas, centros de formación y universidades.
- 80 localidades de todo el país con programas de desarrollo: planificación municipal, planes de acción, asistencias técnicas y acciones solidarias, comunitarias, educativas y culturales.
Vaca Muerta también se forma
El capítulo más reciente de esa historia lleva el nombre de la formación que cambió la matriz energética argentina. En 2026, junto a las empresas operadoras y de servicios de la industria del petróleo y el gas, Fundación YPF impulsó y lideró la creación del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, un centro de capacitación único en la región.
Es, en cierto modo, la síntesis de estas tres décadas: donde hay una oportunidad energética, tiene que haber gente formada para aprovecharla. Los 250 becarios que este año recorrieron refinerías, laboratorios y centrales térmicas son la prueba de que ese trabajo ya está en marcha.
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