Así fueron los cuatro días en que 250 becarios conocieron la industria donde van a trabajar

Fundación YPF reunió a 250 becarios de carreras vinculadas a la energía, provenientes de distintas provincias, en la 13.ª edición de su Encuentro Anual. La actividad se realizó en el marco del 30° aniversario de la institución, creada el 5 de agosto de 1996.

El encuentro comenzó con un evento de apertura en la Ciudad de Buenos Aires y se extendió durante cuatro jornadas de recorridas por instalaciones estratégicas de YPF y sus empresas vinculadas. Los becarios visitaron los Centros de Monitoreo en Tiempo Real (RTIC), la Refinería de Ensenada, los laboratorios de Y-TEC y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz. También conocieron el buque regasificador ubicado en Escobar y la terminal de despacho de combustibles del Puerto Dock Sud.

No fue solo mirar. Entre visita y visita, los estudiantes participaron de talleres de innovación, comunicación y oratoria, y de preparación para el mundo laboral: las habilidades que no siempre entran en el plan de estudios pero que definen buena parte de una trayectoria profesional.

La apertura del Encuentro Anual de Becarios, realizada en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los 30 años de Fundación YPF. PATRICIO PIDAL

La inversión en educación es la forma de construir futuro.” — Horacio Marin, presidente y CEO de YPF

Durante la apertura, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, dejó clara la lógica que sostiene el programa: “La Fundación YPF es un ejemplo para la Argentina por su continuidad y por los extraordinarios resultados que ha logrado a lo largo de los años. La inversión en educación es la forma de generar oportunidades y construir futuro”.

Y agregó una definición que ordena el sentido de la iniciativa: “Desde YPF no buscamos que quienes participan de estos programas trabajen necesariamente en la compañía; nuestro objetivo es que puedan superarse en la vida y contribuir con su talento al desarrollo del país, formando los profesionales que necesita toda la industria”.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF: "La inversión en educación es la forma de generar oportunidades y construir futuro".

Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF, puso el foco en el momento: “Estamos orgullosos de formar a los estudiantes que van a ser los futuros profesionales de la industria y los protagonistas del desarrollo energético del país”. Y sumó: “Este es un momento muy especial para todos nosotros, porque celebramos 30 años de compromiso con la educación, acompañando a miles de estudiantes en su desarrollo académico y profesional, y contribuyendo al crecimiento de las comunidades donde YPF desarrolla sus operaciones”.

De un programa de becas a una estrategia integral

Fundación YPF nació el 5 de agosto de 1996 con un objetivo: impulsar el desarrollo energético del país a través de la educación, la formación de talento y el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a la energía.

Durante cuatro jornadas, los becarios visitaron la Refinería de Ensenada, los laboratorios de Y-TEC, los Centros de Monitoreo en Tiempo Real y la Central Térmica Dock Sud de YPF Luz.

Lo que empezó como un programa focalizado en becas, apoyo educativo y acciones comunitarias se transformó en una estrategia mucho más amplia, que hoy combina formación técnica, divulgación científica, becas universitarias, desarrollo local, transformación digital y articulación con el sistema educativo y productivo.

Los 30 años en números:

Más de 750.000 personas alcanzadas de manera directa a través de programas educativos, actividades con escuelas y universidades, formación técnica y digital, divulgación científica, becas y aulas móviles.

alcanzadas de manera directa a través de programas educativos, actividades con escuelas y universidades, formación técnica y digital, divulgación científica, becas y aulas móviles. 4.000 estudiantes de distintas provincias participaron del programa de becas universitarias, que promueve el ingreso, la permanencia y la graduación en carreras vinculadas al desarrollo energético.

de distintas provincias participaron del programa de becas universitarias, que promueve el ingreso, la permanencia y la graduación en carreras vinculadas al desarrollo energético. 550.000 estudiantes de primaria y secundaria formaron parte de las actividades de divulgación científica, como el Show de la Energía, la Sala de Escape, los Clubes de Energía, el aula móvil de Energía Argentina y el programa de Vocaciones.

de primaria y secundaria formaron parte de las actividades de divulgación científica, como el Show de la Energía, la Sala de Escape, los Clubes de Energía, el aula móvil de Energía Argentina y el programa de Vocaciones. 200.000 personas pasaron por cursos y programas de formación técnica y digital, presenciales y online, en disciplinas como automatización y robótica, instrumentación industrial, energías renovables, desarrollo web, datos e inteligencia artificial.

pasaron por cursos y programas de formación técnica y digital, presenciales y online, en disciplinas como automatización y robótica, instrumentación industrial, energías renovables, desarrollo web, datos e inteligencia artificial. 200.000 publicaciones , kits educativos y equipamiento tecnológico distribuidos en escuelas, centros de formación y universidades.

, kits educativos y equipamiento tecnológico distribuidos en escuelas, centros de formación y universidades. 80 localidades de todo el país con programas de desarrollo: planificación municipal, planes de acción, asistencias técnicas y acciones solidarias, comunitarias, educativas y culturales.

Vaca Muerta también se forma

El capítulo más reciente de esa historia lleva el nombre de la formación que cambió la matriz energética argentina. En 2026, junto a las empresas operadoras y de servicios de la industria del petróleo y el gas, Fundación YPF impulsó y lideró la creación del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, un centro de capacitación único en la región.

Es, en cierto modo, la síntesis de estas tres décadas: donde hay una oportunidad energética, tiene que haber gente formada para aprovecharla. Los 250 becarios que este año recorrieron refinerías, laboratorios y centrales térmicas son la prueba de que ese trabajo ya está en marcha.

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