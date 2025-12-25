Azúcar y biocombustibles: Santiago Blaquier negocia la compra del Ingenio Concepción

Santiago Blaquier, uno de los dueños del grupo azucarero Ledesma, está a punto de cerrar la compra del ingenio tucumano Concepción. La adquisición del ingenio no la lleva adelante el grupo Ledesma, sino la sociedad Desdelsur, la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres de la Argentina fundada por la familia Macera y de la que Santiago Blaquier se hizo accionista, con la compra del 50% del paquete, hace tres años.

Fuentes cercanas a la operación precisaron a LA NACION que Blaquier se impuso a otros jugadores que estaban mirando al ingenio, como la embotelladora chilena Andina.

El Ingenio Concepción pertenece al grupo San Salvador SA, que lidera Martín Luque, hijo del Emilio Luque, uno de los empresarios más poderosos de Tucumán. Emilio Luque fue dueño de la cadena de supermercados más importante de la provincia, Luque SA, y ahora está volcado al negocio de los farináceos, con la marca de fideos y galletitas La Providencia.

El grupo San Salvador se alzó con el control de Ingenio Concepción en 2017, cuando le compró la empresa a Atanor, en una operación valuada en cerca de US$200 millones.

El Ingenio Concepción es uno de los mayores complejos azucareros a nivel nacional y una de las empresas más fuertes de Tucumán, con cerca de 1200 empleados. En su planta ubicada en Banda del Río Salí, a la tradicional actividad azucarera le sumó una destilería que elabora licores y una producción de biocombustibles. una línea de combustibles derivados y productos asociados al carbón vegetal.