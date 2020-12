Joe Biden presidente. Reservas y dudas en Silicon Valley

En Silicon Valley esperan que su relación con la administración de Joe Biden sea mucho más problemática que la que tuvieron con el último presidente demócrata, Barack Obama Fuente: Archivo - Crédito: Angela Weiss / AFP

Ahora que la administración de Joe Biden ha anunciado un equipo de transición y está comunicando gradualmente nombramientos de asesores y gabinetes clave, la postura de la nueva administración hacia Silicon Valley se está volviendo más clara. Y todo indica que no se trata del principio de una gran amistad.

Desde un punto de vista regulatorio, la industria de la tecnología disfrutó de un buen vínculo con Obama. Su relación con la administración Biden probablemente será diferente y menos confiada. Esa es una de las razones por las que está siguiendo de cerca la formación de la nueva administración de Biden, ahora en sus etapas iniciales.

Hay mucho que observar, ya que muchas agencias gubernamentales ahora impactan en el negocio de la tecnología. Algunos nombramientos de alto nivel, como Ron Klain como jefe de personal, abordarán un amplio espectro de problemas, muchos de los cuales no afectan directamente a la tecnología. Pero otros, como el nombramiento de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, podrían, por ejemplo, tener implicaciones para las monedas digitales y otras tecnologías financieras.

"Hay enormes problemas de tecnología financiera que enfrentarán los reguladores financieros, principalmente la oficina del Contralor de Moneda, pero algunos problemas afectarán a la FDIC, la Reserva Federal y el Tesoro también", asesor Jeff Hauser, fundador y director del Revolving Door Proyect, que rastrea los antecedentes profesionales de los nuevos funcionarios.

Joe Biden ya aseguró públicamente la poca simpatía que le despierta la figura de Mark Zuckerberg, el líder de Facebook Fuente: LA NACION

Lo que más preocupa a las grandes tecnológicas es el pensamiento de la administración Biden sobre las leyes antimonopolio. Las propuestas para dividir las grandes empresas de tecnología en los últimos años de personas como la senadora de Massachusetts y la ex candidata presidencial Elizabeth Warren han provocado una ola de sentimiento populista en el país. El Departamento de Justicia ya ha presentado una demanda antimonopolio contra Google en un tribunal federal y, según los informes, la Comisión Federal de Comercio se encuentra en las etapas finales para decidir si presenta su propia demanda contra Facebook.

Las agencias oficiales también están llevando a cabo investigaciones sobre supuestos aspectos anticompetitivos de Amazon y Apple.

Poca simpatía

Biden dijo muy poco sobre antimonopolio en la campaña electoral, pero sus declaraciones sobre temas adyacentes dan algunas pistas sobre su pensamiento. Criticó duramente a las plataformas tecnológicas como Facebook por no controlar las fake news. En particular, cargó contra el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. "Nunca he sido un fanático de Facebook", le dijo al diario The New York Times en 2019. "Nunca he sido un gran fan de Zuckerberg. Creo que es un problema real".

Google, al igual que las grandes compañías tecnológicas, están en la mira de las autoridades de defensa de la competencia en Estados Unidos Fuente: Reuters - Crédito: Arnd Wiegmann

Biden también apoya la revocación de la inmunidad legal otorgada a las empresas de tecnología en la sección 230 de la ley de Comunicaciones, que protege a plataformas como Facebook y Twitter de demandas por sus decisiones de alojar o eliminar contenido de usuario dañino o engañoso. Si estas protecciones legales fueran revocadas, cualquier empresa de Internet que aloje y modere el contenido del usuario podría estar sujeta a demandas civiles. Esto podría hacer que las empresas de redes sociales sean mucho más cuidadosas con el contenido que permiten.

También podrían verse obligados a gastar más recursos en la defensa de demandas, algo que las plataformas más grandes pueden pagar pero que podría abrumar a las más chicas.

