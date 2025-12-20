Planificación financiera: estrategias para potenciar el aguinaldo

El dinero extra en el bolsillo siempre es bienvenido, pero sin estrategia puede desaparecer tan pronto como llegó y sin casi darnos cuenta. Sea el Sueldo Anual Complementario (SAC), el aguinaldo para quienes trabajan en relación de dependencia, algún bono corporativo, mayor facturación por ventas estacionales o pesos que con esfuerzo se lograron separar del presupuesto y ahorrar, la clave es saber aprovecharlos para objetivos valiosos.

El aguinaldo llega en un momento del año de alta demanda económica, fiestas, regalos, celebraciones y vacaciones. En este contexto, planificar su uso es la regla de oro para evitar gastos impulsivos y lograr transformar este ingreso extra en una herramienta que alivie el inicio de 2026.

“Este dinero extra puede ser un gran aliado si se gestiona con intención. Las decisiones más efectivas empiezan por lo básico: separar objetivos y ordenar los gastos”, explica Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba y agrega: “No existe un objetivo ‘correcto’, sino objetivos conscientes. Tener claro el destino de ese dinero ayuda a reducir el impacto de los gastos de temporada y a anticipar necesidades de los meses siguientes”.

El primer paso debe ser entonces establecer prioridades. Pagar deudas “malas” si existen y destinar un porcentaje a la inversión de largo plazo deberían estar en los primeros puestos de la lista. Las deudas “malas”, desde el punto de vista de las finanzas personales, son las que ahogan y tienen un alto costo, como los saldos impagos de tarjeta de crédito, créditos de consumo, o préstamos personales desordenados. Un crédito hipotecario, en cambio, no entra en esa categoría.

Otro objetivo clave es armar un fondo de emergencia, un resguardo para imprevistos que no debería faltar. ¿Cómo calcularlo? El equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos y variables imprescindibles. Ese dinero debe estar preservado en inversiones de muy bajo riesgo o en dólares, y solo echar mano ante una situación realmente imprevista y urgente. Pérdida de trabajo, enfermedad, reparaciones impostergables de la casa o el auto, etc.

Para quienes nunca invirtieron, o no pensaron en planificar un fondo especial para el momento del retiro, por ejemplo, el sueldo anual complementario puede ser un buen punto de inicio.

“Una regla práctica para ordenar prioridades consiste en dividir el aguinaldo en tres partes: 30% para metas del 2026, 40% para gastos inevitables del verano y 30% para consumos recreativos, con el fin de equilibrar necesidades inmediatas y objetivos de mediano plazo”, propone Di Trolio.

¿Alternativas para invertir? Dependen de los objetivos, del plazo en el que se va a necesitar el dinero y de cuánto riesgo está dispuesto a tomar el inversor. Para atender a distintos perfiles las sugerencias de los especialistas suelen dividirse en opciones más conservadoras y también aptas para el corto plazo y alternativas con una mayor dosis de audacia -en busca de mayor rentabilidad- que siempre necesitan del largo plazo para madurar.

El equipo de Advisory de Puente hace primero un análisis estratégico de situación para después ir por recomendaciones concretas. “Hay que considerar que, tanto a nivel internacional como local las tasas de interés están en una tendencia descendente. Por lo tanto, posicionarse ahora a los rendimientos actuales asegura una inversión con rendimientos posiblemente más atractivos que los que encontraremos entrado el 2026”.

En ese contexto, “vemos adecuado posicionarse en obligaciones negociables en dólares de empresas de primera línea de la Argentina o de provincias sólidas que presentan rendimientos entre el 7/8%, para vencimientos de mediano a largo plazo”.

Pesos rendidores

Para inversores que busquen rendimientos en pesos “las lecaps a seis meses aproximadamente y los bonos duales con tasa Tamar y vencimiento hacia finales del 2026”, sugieren desde Puente.

El desafío mirando de cara a los próximos meses es fijar tasas atractivas con instrumentos de renta fija como bonos, letras, cauciones bursátiles e incluso plazo fijo bancario, chequeando siempre el rendimiento anualizado de cada una de estas opciones al momento de tomar la decisión. Con las lecaps se pueden conseguir tasas anuales de entre 26% y 30% -según el plazo- superior a lo que ofrecen los bancos actualmente por depósitos a plazo que ronda el 23%.

Las billeteras virtuales y fondos comunes de inversión deberían reservarse para el dinero que se utilizará en el mes ya que su rendimiento varía a diario y en un contexto de tasas de interés de referencia tendiendo a la baja su recorrido irá en el mismo sentido.

La alternativa en pesos que destaca el equipo de Estrategias de IOl es el Boncer con vencimiento en junio 2026 (TZX26): “es un bono ajustado por CER con un rendimiento estimado de más de 5,8% anual que resulta atractivo para lograr un rendimiento por encima de la inflación”.

Mediano plazo

Desde el equipo de research de Banza Adcap señalan en primer lugar que “las carteras de aguinaldo, por su propia naturaleza, sería ideal pensarlas para potenciar los rendimientos en el mediano y largo plazo. En este sentido, la diversificación en instrumentos dolarizados responde a esa premisa, al permitir preservar el valor del capital y capturar oportunidades en moneda dura”.

Para los perfiles más conservadores sugieren, en esa línea, colocar el 25% distribuido en fondos comunes de inversión (FCI) como Adcap Ahorro y Renta (ambos en dólares) y el resto distribuirlo en el Bopreal 2027 y dos Obligaciones Negociables cortas: la AER10, emitida por Aeropuertos Argentina 2000, y la de YPF con cupón de interés del 6,95% y vencimiento en 2027.

Para un perfil moderado, siempre desde Banza Adcap, suman entre otros activos bonos corporativos de Pampa Energía con cupón del 7,95% y vencimiento en 2031 así como otros créditos de YPF a más largo plazo. como YMCXO y YFCJO (YPF Luz)

La propuesta del Equipo de Estrategias de IOL para los inversores dispuestos a asumir riesgo con una porción del aguinaldo es una combinación de acciones argentinas y cedears con diversificación geográfica y sectorial. Incluyen dos energéticas : “Vista Energy que cotiza a los mismos valores de hace un año pero con ingresos que crecieron en más del 80% e YPF,, que sostiene un sólido nivel de generación de ingresos”.

Para diversificar: S&P500 el índice que engloba a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y se puede invertir en pesos a través de un cedear de ETF y la cuota tech con Meta Platforms. “Es una de las tecnológicas más relevantes del mundo, invierte en inteligencia artificial para potenciar su negocio publicitario y desarrollar nuevos productos y el precio de la acción en niveles similares al inicio de año pero con un negocio que no para de crecer”, analizan en IOL.