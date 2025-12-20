Entrar al 2026 como un profesional renacentista

No tengo recuerdo de otra presentación que me haya impactado tanto como la charla que dio Werner Vogels, CTO de Amazon, en el evento anual de la compañía a la que pude asistir hace un par de semanas junto a otras 60.000 personas. Más de una hora y media de “show” que me llenó de ideas nuevas.

Vogels es una de las figuras más influyentes de la tecnología global. Es el principal arquitecto intelectual de la estrategia tecnológica de AWS y muchas de sus ideas de los últimos 20 años son estándar en la tecnología empresarial, como la computación en la nube, las arquitecturas distribuidas y ahora los agentes de IA. Ironizó sobre la tantas veces anunciada “muerte del desarrollador de sistemas” en manos de la IA y redobló la apuesta con un concepto nuevo: “Renaissance Developer”, algo así como un Desarrollador Renacentista. Dijo que al igual que en el Renacimiento, que marcó el paso de la Edad Media a la modernidad, el impacto de la inteligencia artificial podría hoy cumplir un rol similar hacia 2026. Llamó a protagonizar este tiempo con el humano, la ciencia y la curiosidad inventiva en el centro. Aunque el gurú se refirió a los desarrolladores, vale la pena pensar su visión de cinco pasos para todas las profesiones en la era de la IA. Primero, pidió no perder la curiosidad, ya que es la fuerza que impulsa el aprendizaje y la invención, y es un instinto natural en los desarrolladores. “Debemos proteger nuestro impulso de descomponer las cosas y comprenderlas. Es importante tener un espíritu experimental que no tema al fracaso, porque este conduce al aprendizaje”, dijo.

Su segunda idea fue la de pensar más en sistemas y no por silos. “La capacidad de comprender las interacciones del sistema completo y no solo sus partes individuales”. Cómo pequeños cambios (dio un ejemplo de la reintroducción de depredadores al parque Yellowstone) pueden alterar sistemas completos (el flujo de los ríos, la vegetación). “Es importante reconocer que cada servicio forma parte de un sistema más grande, por lo que cualquier cambio aislado impactará en todo lo que hagamos”.

Tercero, desarrollar la capacidad de comunicarnos con las máquinas mediante especificaciones claras, en lugar de un lenguaje natural impreciso. “El lenguaje es inherentemente ambiguo, pero para que la IA pueda generar lógica precisa, necesitamos reducir la ambigüedad.

Luego le dio protagonismo a la responsabilidad del profesional sobre la calidad. Aunque el trabajo sea generado por IA, la responsabilidad final es siempre del desarrollador. “La programación con IA debe ser un proceso de ingeniería, no una apuesta, por lo que la revisión cuidadosa del código generado es esencial”.

Finalmente llamó a ser políglotas “T” del conocimiento, versados en múltiples campos. Con profundidad en su especialidad (la barra vertical de la ‘T’) y amplitud de conocimiento en otras áreas (la barra horizontal). “Puedes tomar mejores decisiones arquitectónicas cuando comprendes el negocio y la tecnología más allá de tu propia especialidad”. Buenas ideas para entrar al 2026, sin tanta fe en el “Dios IA” y más confianza en nuestras habilidades de renacimiento para un nuevo tiempo.