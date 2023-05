Billeteras digitales y neobancos. El punto de encuentro entre los jóvenes y el futuro financiero

escuchar

Neobancos, billeteras digitales, apps de servicios financieros. Todos conceptos relativamente nuevos pero que ganan rápidamente protagonismo en la operatoria diaria y en la pantalla de inicio de los celulares de los más jóvenes. Y tanto se afianzan que van sumando funcionalidades para cubrir necesidades crecientes de ese público objetivo.

Así, a lo meramente transaccional (pagos, transferencias) se suma la posibilidad de llevar el control de las finanzas personales, capacitarse en el manejo del dinero y finalmente invertir, todo desde la misma aplicación.

Los bancos y las fintech buscan adaptar sus propuestas a las necesidades de los adolescentes Shutterstock - Shutterstock

En el universo de neobancos, billeteras y apps, conviven bancos 100% digitales (registrados ante el BCRA) como puede ser Brubank, Banco del Sol, Openbank, y otros que no tienen esta patente propia pero son algo así como el “brazo” joven de bancos tradicionales -como Move del Galicia, YOY de ICBC, Chat Itau, y tantos otros- y las fintechs como Reba, Mercado Pago, Ualá, Naranja X que también están bajo la órbita y regulación del Banco Central. “Trabajar con este segmento es un desafío constante, pero a su vez alentador. Son la semilla de futuras generaciones que quieren cambiar el paradigma a la hora de administrar su plata, muy lejos de lo ya conocido y establecido en el mercado”, define de entrada Ezequiel Baigorria, Product Owner de Inversiones de Reba. “En las últimas semanas observamos como respuesta inmediata al contexto, un crecimiento en la creación de cuentas comitentes para comprar dólar MEP del orden del 61% respecto del promedio mensual del 2022. Lo que nos indica que la gente está buscando más que nunca refugio en el dólar frente a la inflación”

En igual sentido va Federico Procaccini, CEO de Openbank Argentina, asegura que “los jóvenes hoy en día están muy informados respecto a las nuevas formas de invertir y buscan educarse sobre finanzas y por eso es muy importante poner a su disposición información para que puedan tomar decisiones y planificar su situación financiera”.

Andrés Rodríguez Ledermann, VP de Wealth management en Ualá, arranca con un número: “más de 2 millones de personas ya invirtieron a través de Ualá. Los jóvenes están cada vez más interesados en aprender a manejar su dinero y conocer más sobre las distintas herramientas financieras y en ese sentido tenemos un enorme desafío en educación financiera”

Dalia Bohmer, product owner de YOY, la app de banco ICBC, es clara al definir las necesidades que se repiten en los sondeos que hacen entre los centennials. “De los últimos estudios que realizamos con la consultora Kantar, entrevistando a jóvenes de esta generación surge que entre los servicios que más valoran en una fintech o wallet está la posibilidad de poder pagar en cuotas con tarjeta de crédito y obtener intereses por el saldo de su cuenta”. “Estos productos y funcionalidades están vinculados a su interés en poder ganarle a la inflación y hacer rendir más su dinero”.

Supervivencia

Es que la realidad económica argentina obliga a entrenarse en estos temas casi desde el kinder. Saber sobre el manejo del dinero ya no es más “cosa de grandes”, es cuestión de supervivencia, de no quedarse atrás, de poder llega a cumplir un objetivo aunque este sea comprar una consola de juegos o ir de vacaciones con los amigos. Pequeños y grandes objetivos que necesitan de una estrategia financiera por detrás para que la inflación y la devaluación de la moneda no vuela la meta imposible.

“Cada vez son más los jóvenes que buscan cómo hacer rendir sus ahorros con diferentes opciones. Ya sea desde algo más tradicional como un plazo fijo, o algo un poco más innovador como un fondo común de inversión, pero de bajo riesgo”, explica Guillermo Jejcic, director de Banca Minorista y TI, de Itaú Argentina que a través de “Cuenta Chat” se proponen llegar directamente a la generación Z. “Es una cuenta dirigida a un público que busca simplicidad a la hora de hacer uso de su dinero. Cuenta Chat propone la apertura de una cuenta gratuita de por vida, desde WhatsApp, de forma fácil, rápida y sin costo. Es ideal para manejar las finanzas de forma virtual con un lenguaje sencillo y fácil de entender”, desgrana.

“Notamos interés de estos jóvenes de educarse financieramente. La primera consulta que recibimos es: ¿qué es un plazo fijo y qué diferencia hay con un fondo común de inversión?”, cuenta Jejcic de Itaú. “Resulta interesante poder contribuir a estos segmentos con las explicaciones de productos que para nosotros son del día a día, pero llevándolos a un lenguaje más coloquial para que entiendan bien las diferencias entre los productos”, afirma el ejecutivo. .

“YOY nace como la app gratuita para jóvenes a partir de 18 años para cubrir sus primeras necesidades como hacer pagos y transferencias. Pero nuestro proyecto es mucho más ambicioso que ser solo una wallet para la generación Z. Nuestro objetivo es ir dándoles las soluciones financieras integrales que necesitan para su estilo de vida”, explica Bohmer, Product Owner de YOY, la app del banco ICBC.

OpenBank pertenece al Grupo Santander y es la solución pensada para los más jóvenes. “A principios de este año presentamos nuestro ciclo de charlas abiertas y gratuitas y entre otros temas abordamos el de las finanzas personales, negocios, marketing, arte, tecnología, sustentabilidad y música”, cuenta Procaccini.

Banco del Sol, que forma parte del grupo Sancor Seguros, es uno de los pioneros en la banca digital argentina. “Buscamos adaptar y agilizar nuestras propuestas para que cada segmento pueda acceder y encontrar siempre lo que necesita y consideramos que la educación financiera es esencial para que los usuarios puedan vivir la mejor experiencia con su banco”, dice Gustavo Picate, gerente de Banca Individuos del banco.

Primera incursión

Para la mayoría de los jóvenes, las inversiones que hacen a través de estas fintechs son su primer contacto con ese mundo. Desde Brubank, por ejemplo, pueden suscribir los fondos comunes de inversión del Grupo SBS; en Ualá cuentan desde el año pasado con una AlyC propia (broker) con lo cual pueden ofrecer un abanico completo. “Muchas de las personas que nos eligen, invierten por primera vez”, dice Rodríguez Ledermann Ualá de y desgrana: “Si bien notamos una tendencia creciente en todas nuestras herramientas de inversión, el FCI es uno de los que concentra el mayor volumen. Por otro lado, del total de personas que invierten en dólar MEP, el 41% del total tienen entre 35 y 49 años, seguido por un 36% que tiene entre 25 y 34 años. Finalmente, de las personas que eligen a los cedear, el 38% del total tienen entre 35 y 49 años y el 28% tiene entre 25 y 34 años”.

Federico Procaccini, CEO de Openbank Argentina: "El 76% de nuestros clientes son menores de 39 años y entre ellos el principal segmento tiene entre 20 y 25 años"

“El 76% de nuestros clientes son menores de 39 años y entre ellos, el principal segmento tiene entre 20 y 25 años”, dice el CEO de Openbank. “Notamos que la edad promedio de quienes invierten en nuestros plazos fijos es de 36 años, el 38% son empleados y el 25% son independientes. En esa línea, el 90% de los usuarios que realizan un plazo fijo prefieren hacerlo a 30 días”, desglosa Procaccini.

“A través de la app de Banco del Sol, los usuarios pueden acceder a plazos fijos tradicionales, sin costo y con plazos de 30, 60 o 90 días. A su vez, pueden optar por los Plazos fijos UVA, por un plazo mínimo de 90 días y precancelable a partir de los 30 días”, dice Picate de Banco del Sol sobre el menú vigente.

“En Reba contamos con diferentes alternativas de inversión, las cuales se encuentran disponibles a través de nuestra app. Ofrecemos: plazos fijos en pesos y en dolares, Dólar Solidario y Dólar Mep a través de una ALyC propia y estamos por disponibilizar nuevos productos que son los que nuestros usuarios nos fueron solicitando”, enfatiza Ezequiel Baigorria, Product Owner de Inversiones de Reba y hace un dobre click sobre un dato que interesa mucho tanto a jóvenes como adultos: la posibilidad de tener una caja de ahorro en dólares.

“A diferencia de otras billeteras o brokers, en Reba el usuario tiene todo en un mismo lugar: una caja de ahorro en pesos y dólares 100% bonificada, con CBU y la posibilidad de invertir en dólar MEP desde un celular”.