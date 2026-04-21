Seguridad inteligente: cómo evoluciona el modelo que busca anticiparse al delito

En un contexto donde la seguridad se volvió una de las principales preocupaciones tanto para familias como para pequeños comercios, el sector privado acelera la incorporación de tecnología para dar respuestas más rápidas y efectivas. La tendencia ya no apunta solo a reaccionar frente a un hecho, sino a anticiparlo.

Verisure innova en el rubro de las alarmas monitoreadas con PreSense, una tecnología que incorpora cuatro barreras de protección con un objetivo claro: detectar señales de riesgo antes de que se concrete una intrusión. Este cambio de paradigma redefine el rol de los sistemas de alarma tradicionales y los acerca a modelos más inteligentes y predictivos.

De la reacción a la anticipación

Durante años, los sistemas de seguridad se enfocaron en emitir alertas una vez que el incidente ya había ocurrido. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten hoy trabajar sobre instancias previas. Sensores capaces de identificar vibraciones, movimientos o intentos de manipulación en puertas y ventanas habilitan una detección temprana que gana segundos claves en situaciones críticas.

Este tipo de desarrollos, como la tecnología PreSense recientemente presentada en el mercado local, apuntan a construir una lógica de “escudo total” que actúa desde el exterior hacia el interior, reduciendo las probabilidades de ingreso y disuadiendo al intruso antes de que avance.

Verisure presenta su nueva Alarma Verisure con tecnología PreSense.

Un sistema que incorpora barreras de protección

El nuevo enfoque se apoya en esquemas de protección escalonados. La primera barrera busca disuadir mediante señales visibles de que el hogar está protegido. Luego, entran en juego los sistemas de protección anticipada a través de fotodetectores y sensores para detectar comportamientos sospechosos a accesos vulnerables.

La tercera barrera se centra en verificar profesionalmente los eventos. A través de imágenes y audio en tiempo real, la central de monitoreo puede confirmar si se trata de una amenaza real, lo que reduce significativamente las falsas alarmas. Finalmente, ante una intrusión validada por la central de monitoreo, los profesionales pueden intervenir inmediadatamente con ZeroVision, un dispositivo que expulsa un humo denso que limita la visibilidad del intruso y da aviso a las autoridades y asistencia al usuario.

El rol clave del monitoreo profesional

Detrás de la tecnología, el factor humano sigue siendo determinante. Las Centrales Receptoras de Alarmas (CRA) se consolidaron como el núcleo operativo del sistema. Desde allí, equipos especializados analizan en segundos cada señal y definen el protocolo de acción.

La empresa europea cuenta con un equipo propio de más de 1.800 tecnólogos ubicados en hubs de I+D en España y Suecia desarrollando soluciones de seguridad para brindar el mejor servicio a sus más de seis millones de clientes, en los 18 países dónde opera. Se crean tecnologías que con el tiempo se convierten en referencia y estándar para la industria de la seguridad, reforzando el liderazgo tecnológico global que destaca a Verisure hace más de 35 años.

Casa asegurada con Verisure PreSense crea un escudo activo que refuerza la protección de hogares y pequeños comercios en momentos de mayor vulnerabilidad.

Un mercado en transformación

La incorporación de inteligencia en los sistemas de seguridad refleja una transformación más amplia dentro de la industria. La combinación de tecnología avanzada, análisis de datos y equipos humanos especializados marca el rumbo hacia soluciones cada vez más integrales.

En este escenario, la seguridad deja de ser un servicio reactivo para convertirse en un ecosistema preventivo, donde anticiparse puede marcar la diferencia. Y donde la innovación, más que un diferencial, empieza a ser un estándar.

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