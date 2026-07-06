Brogas entró en concurso preventivo: deudas por $7193 millones y crisis por las importaciones

Brogas entró en concurso preventivo. La histórica compañía familiar, fabricante de artículos de gas, camping, ferretería y bazar, solicitó la protección judicial ante un “debacle comercial y financiero”.

La medida fue dictada por el Juzgado Comercial 24, Secretaría N° 47, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, bajo la carátula de “Gran Concurso”, debido a la magnitud de su pasivo y la estructura de la compañía. Según los estados contables presentados ante la Justicia con fecha de corte al 5 de mayo, la empresa registra un pasivo total de $7193 millones, frente a un activo valorado en $10.375 millones (conformado principalmente por bienes de uso -que incluyen la planta y maquinaria- valuados en más de $6345 millones).

El pasivo se desglosa en deudas financieras con entidades como el Banco de la Provincia de Buenos Aires ($786 millones), el Banco de la Nación Argentina ($652 millones) y el BBVA ($311 millones). También registra deudas previsionales y fiscales con el ARCA (ex AFIP) y organismos provinciales por sumas millonarias.

La dirección de la compañía, presidida por Leonardo Brodsky, atribuyó la debacle financiera a una combinación de factores estructurales y coyunturales. En su presentación, la firma destacó una “caída repentina de ventas” que se volvió insostenible ante el fuerte incremento de los costos fijos y las altas tasas de interés vigentes desde mediados de 2025.

Brogas ingresó en el sector de artículos para camping y aire libre

Otro factor determinante mencionado fue la apertura indiscriminada de importaciones, que afectó la competitividad de sus productos de fabricación nacional -como anafes, cocinas y calefactores- frente a bienes terminados provenientes del exterior, principalmente de China.

Esta situación -indicaron- forzó a la empresa a un proceso de reestructuración interna que incluyó una reducción de su planta de personal para intentar equilibrar sus cuentas. Actualmente, Brogas cuenta con alrededor de 90 empleados activos -entre oficiales, técnicos, supervisores de fábrica y administrativos, muchos de ellos con una antigüedad que supera las dos décadas-, y enfrenta cerca de 10 juicios por despidos y accidentes de trabajo.

Un catálogo que va del gas al outdoor

Fundada en 1958 por León, la empresa comenzó fabricando faroles y calentadores a kerosene. Con el tiempo se sumó su hermano Isaac, y lograron la adquisición de las primeras matrices para industrializar la producción.

En la década del 90, la segunda generación tomó el mando, iniciando un proceso de expansión tecnológica que llevó a la marca a posicionarse entre los principales jugadores en el sector de artículos para camping y aire libre.

Su inventario actual refleja tres grandes unidades de negocio:

Línea de gas: anafes de loza y acero, cocinas industriales, calefones, reguladores y sus históricos faroles.

anafes de loza y acero, cocinas industriales, calefones, reguladores y sus históricos faroles. Tiempo libre (marca Broksol): carpas de diversos modelos, bolsas de dormir, termos de acero inoxidable, conservadoras, gazebos y mobiliario de camping como sillones de director y mesas plegables.

carpas de diversos modelos, bolsas de dormir, termos de acero inoxidable, conservadoras, gazebos y mobiliario de camping como sillones de director y mesas plegables. Herramientas (marca Broktools): una línea completa de herramientas de mano, incluyendo llaves fijas, martillos, tenazas y candados de bronce.

“El negocio, que comenzó como un emprendimiento familiar, creció a lo largo de todo este tiempo, acompañando los distintos vaivenes económicos del país con trabajo constante y fabricación e importación de productos de excelencia, los cuales en gran medida son manufacturados con partes nacionales. La empresa fabricó y sigue realizando productos nacionales; no obstante ello y para ser competitiva, se transformó en importadora de distintos productos de su rubro fundamentalmente chinos ”, señalaron desde la Brogas en el documento.

Fundada en 1958 por León, la empresa comenzó fabricando faroles y calentadores a kerosene

Y aclararon: “A mediados de los años ’90 la Argentina permitió la entrada de productos importados indiscriminadamente impactando negativamente en las empresas que fabricaban los mismos productos en el país; por este motivo la empresa comenzará importar, luego comenzaron las trabas a las importaciones con aranceles, SIMI, SIRA, etc, y con el actual gobierno nuevamente se realizó una nueva apertura aunque siguen existiendo restricciones para el giro de divisas al exterior”.

Brogas opera con una sede en el barrio porteño de Paternal y una planta en el Parque Industrial La Cantábrica (Haedo, provincia de Buenos Aires), inaugurada en 2021, sobre una superficie de 2300 metros cuadrados totales.

El proceso judicial

Esta no es la primera vez que Brogas entra en concurso preventivo: la compañía había solicitado protección judicial en 2002 y obtuvo la declaración de cumplimiento de aquel concurso en 2012.

Tras la apertura del concurso actual, la Justicia fijó el 14 de agosto como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación. El cronograma judicial prevé que la empresa presente su propuesta de acuerdo preventivo y sus pedidos de verificación ante la sindicatura en mayo de 2027, con una audiencia informativa programada para el 10 de junio de ese año.

A pesar de la compleja situación financiera, Brodsky manifestó ante el tribunal el deseo de la firma de continuar con la actividad empresaria y evitar la quiebra, apostando a una renegociación de la deuda que permita preservar el giro comercial y las relaciones laborales existentes.