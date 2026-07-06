Un intento por hacer que la “opción” de acudir al mercado global se haga real

La definición la entregó al comienzo de la presentación el ministro Luis Caputo y la repitió luego el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Y fue por demás directa: “Salir al mercado internacional es una opción, no un objetivo. El objetivo es lograr una refinanciación de la deuda a tasas cada vez más bajas”.

Las explicaciones posteriores dejaron en claro, a la vez, que la presentación del programa financiero para lo que resta de la actual administración busca generar las condiciones para que aquello que se presentó como una opción —un probable regreso al mercado voluntario internacional de deuda— pueda concretarse en las condiciones que el Gobierno considera “aceptables”.

En términos de tasa, dicen en el mercado, eso se traduciría en la posibilidad de financiarse en el exterior a un costo comparable con el que hoy paga en la plaza local. La referencia de partida es el rendimiento que se convalidó en promedio en las últimas colocaciones de los Bonar 2027 y 2028 (AO27 y AO28): “En torno al 6,3%”, tradujo incluso Caputo cuando fue consultado a qué nivel de riesgo país podría atreverse a ir al mercado.

La idea fue mostrar que no hay necesidad ni apuro por acudir al mercado global, aunque de la exposición también se desprende que, a la larga, hacerlo constituye un objetivo. No en vano los funcionarios admitieron que el fin último es que la Argentina recupere la calificación de investment grade , algo que, según los criterios de las agencias calificadoras, solo será posible si el país demuestra que puede acceder con normalidad a fuentes de financiamiento externo, ya sea por necesidad o simplemente porque decide hacerlo.

De allí que recién ahora el Gobierno haya decidido presentar este programa al mercado. Lo hizo cuando el Banco Central (BCRA) pasó a exhibir reservas netas positivas —gracias a la sostenida compra de dólares en el mercado local y a la renegociación de los repos con bancos internacionales por plazos superiores a dos años—. También cuando ya quedaron aseguradas nuevas garantías de organismos internacionales de crédito; cuando están disponibles los recursos para afrontar el pago a los bonistas previsto para el jueves; y cuando, a la vez, está encaminada la cancelación con los holdouts, los acreedores que no aceptaron las reestructuraciones posteriores al default de 2001 y con los que el Congreso aprobó en junio un acuerdo por US$171 millones para cerrar ese prolongado conflicto.

La apuesta es ambiciosa. La Argentina acumula nueve defaults soberanos, un historial de incumplimientos que constituye un récord mundial y que sigue pesando a la hora de reconstruir la confianza de los inversores.

Y los inversores internacionales tienen sobradas dudas sobre lo que puede ocurrir en 2027, en especial, por lo que fue la experiencia de los comicios de medio término el año pasado y más aún desde que el Gobierno vio afectada su credibilidad por los casos de corrupción que mellaron su imagen y los problemas que su política económica muestra para derramar beneficios sobre el grueso de la población urbana.

De allí que, para reforzar esa estrategia, el Gobierno ya anunció que, mientras tanto, emitirá un Bonar 2029 (AO29), con características similares a las de sus predecesores (AO27 y AO28), para captar otros US$2000 millones en el mercado local y mantener fondeada la cuenta de ahorro en dólares que posee en el BCRA, con el objetivo de dejar en claro que los compromisos de deuda serán honrados.