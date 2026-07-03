Waps Argentina entró en concurso preventivo: juicios laborales, cheques rechazados y deudas millonarias

La industria del calzado suma un nuevo capítulo de tensión financiera. Waps Argentina, la empresa cordobesa conocida por sus chatitas virales, entró en concurso preventivo.

La medida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 29ª Nominación, con competencia en Concursos y Sociedades, Secretaría 5, de la provincia de Córdoba. La decisión, firmada por la jueza Débora Ruth Jalom, busca evitar un “efecto cascada” que ponga en riesgo la continuidad de la unidad productiva y los puestos de trabajo.

De acuerdo con el expediente, el proceso fue establecido bajo la modalidad de agrupamiento económico: responde a la estrecha vinculación operativa y financiera entre Waps Argentina y su fundador, Marco Dadone, y tiene implicancias estratégicas para la reestructuración de sus deudas.

Nacida en 2019 como un emprendimiento personal de Dadone, la marca experimentó una expansión vertiginosa apoyada en el canal de e-commerce y una fuerte inversión en pauta digital. Para 2023, el negocio alcanzó su cénit con dos plantas de producción en la ciudad de Córdoba y una nómina que llegó a los 120 trabajadores, entre las áreas de producción, administración, logística y comercial.

Fue en ese momento de auge cuando se constituyó la sociedad anónima para profesionalizar la estructura, con la intención de migrar progresivamente la operatoria del titular hacia la empresa.

El quiebre: descalce y coyuntura

Sin embargo, de acuerdo con la presentación judicial, el cambio de ciclo macroeconómico a fines de 2023 y la volatilidad cambiaria impactaron de lleno en el consumo. Según consta en el documento, la convivencia transitoria de los dos esquemas operativos -el personal y el societario- generó un “descalce” financiero.

Mientras la sociedad facturaba las ventas online a través de plataformas como Mercado Libre y Tienda Nube, el titular seguía afrontando los costos estructurales, lo que derivó en una inconsistencia de flujo que minó la liquidez.

La cesación de pagos se exteriorizó en noviembre de 2025, tras meses de intentar sostener la operatoria mediante financiamiento bancario y ajustes en la estructura. “La sociedad no es ajena a la crisis de Marco Dadone, porque fue concebida como vehículo de gestión de una explotación preexistente”, argumentó la defensa en el pedido de apertura

El fallo: de pequeño a gran concurso

Un punto clave de la resolución judicial radica en la categorización de los procesos. A pesar de ser un agrupamiento, la justicia determinó que Waps Argentina tramitará como un “pequeño concurso”, mientras que el proceso de Marco Dadone fue recategorizado como un “gran concurso”, dada la existencia de numerosos juicios laborales iniciados tras la reducción de la dotación de personal entre fines de 2025 y principios de 2026.

Según el estado de situación patrimonial de Waps Argentina al 26 de febrero, la sociedad presenta un pasivo corriente de $149,9 millones, frente a un activo de apenas $9,8 millones. La composición de esta deuda muestra la asfixia de la empresa: el rubro más crítico es el fiscal, con $91,2 millones adeudados principalmente por IVA e Ingresos Brutos, seguido por una deuda con clientes que asciende a $51,8 millones. Este desequilibrio patrimonial arroja un patrimonio neto negativo de $140,1 millones para la sociedad anónima, confirmando la “impotencia patrimonial” que los apoderados de la firma denunciaron ante el Juzgado.

Según los últimos registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumula un historial de 113 cheques rechazados por un monto total que supera los $460 millones.

En tanto, la declaración jurada de su fundador, Marco Dadone, exhibe:

Deuda Previsional y de Seguridad Social: asciende a $432,3 millones, donde los aportes y contribuciones de seguridad social representan el mayor peso ($315 millones).

y de Seguridad Social: asciende a $432,3 millones, donde los aportes y contribuciones de seguridad social representan el mayor peso ($315 millones). Deuda por Remuneraciones: el empresario reconoce deudas salariales con una extensa nómina de empleados por un total de $206,7 millones.

el empresario reconoce deudas salariales con una extensa nómina de empleados por un total de $206,7 millones. Litigiosidad en alza: Dadone enfrenta 36 demandas laborales iniciadas principalmente por despidos, con montos que en casos individuales (como los de Nahir Carreras o Marisa Paz Ariza) superan los $30 millones.

El tribunal ya designó una sindicatura única de Categoría A para coordinar ambos expedientes y fijó el 28 de agosto de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación. Entre los principales acreedores ya identificados se encuentran el Banco Macro, OCA Log y SAXS SRL, quienes integrarán el comité de control.

Con el período de exclusividad extendiéndose hasta octubre de 2027, la marca busca ahora el tiempo necesario para formular una propuesta de acuerdo que le permita reordenar sus cuentas.