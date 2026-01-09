Cadena en crisis: Dr. Ahorro cierra diez farmacias

Cierres de locales, despidos y un futuro incierto golpean a la cadena de farmacias Dr. Ahorro. En los últimos días del año, la empresa de origen mexicano bajó las persianas de una decena de sucursales -incluyendo algunos locales emblemáticos como el de Av. Corrientes y Larrea, Puente Saavedra o plaza Constitución- y, según informó el portal especializado Pharmabiz, enfrenta deudas con proveedores por más de US$4 millones, lo que se traduce en problemas de abastecimiento.

La cadena Dr. Ahorro llegó al país en 2002, en pleno boom de los medicamentos genéricos en la Argentina, con un modelo de negocios disruptivo para el mercado local. En vez de trabajar con las obras sociales y las prepagas, la empresa buscó hacerse fuerte en el segmento de la base de la pirámide, que en su mayoría no cuenta con esquema de cobertura de salud. Además, decidió prescindir del eslabón de las droguerías tradicionales en la distribución y abastecerse en forma directa con laboratorios focalizados en la producción de genéricos.

“En un punto quiso hacer algo parecido a lo que logró Día en otro rubro, pero a diferencia de lo que ocurre en el supermercadismo, donde pueden convivir sin rispideces Jumbo y Día, en farma la convivencia no resultó armónica”, explicaron en Pharmabiz.

Antes de avanzar con el cierre de sus locales en Buenos Aires y algunas ciudades del interior, como Córdoba y Salta, los mexicanos también exploraron la búsqueda de un comprador para su negocio en la Argentina -que incluye una red de más de 30 farmacias-, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, explicaron fuentes del sector.

Si bien el mercado farmacéutico no escapó a la crisis que enfrenta el consumo en general, en el caso puntual del segmento donde Dr. Ahorro es más fuerte como la venta de medicamentos de venta libre -conocidos en la jerga de la industria como OTC- la demanda muestra números positivos.

En este contexto, algunos jugadores del mercado aceleraron sus planes de expansión. Los más activos fueron la compañía venezolana Farmatodo, que se alzó con las cadenas locales Vassallo y La Santé, mientras que FarmaPlus compró la firma marplatense Bauza.

Pelea familiar

Dr. Ahorro pertenece al empresario mexicano Xavier González Zirión, que en su país es dueño de la cadena de farmacias El Fénix. Su principal competidor es Dr. Simi, una cadena fundada por Víctor González Torres, el tío del dueño de Dr. Ahorro.

Dr. Simi tuvo una fugaz incursión en el mercado argentino. La cadena desembarcó en el país en 2006, con un agresivo plan de expansión que la llevó a abrir 40 farmacias en apenas unos meses. Pero dos años después anunció su salida del país, echándole la culpa a las regulaciones del mercado farmacéutico argentino, incluida la prohibición para abrir una farmacia nueva a menos de 300 metros de otra que esté en funcionamiento, que rige en la provincia de Buenos Aires.