La fintech que digitaliza los gastos de miles de empleados y crece en México, Chile y la Argentina

En 2021, mientras la mayoría de los procesos corporativos eran digitalizados, los departamentos de finanzas seguían “anclados” a rendiciones manuales y planillas de Excel. Ante ese diagnóstico, Alejandro Zecler y Alan Karpovsky fundaron Mendel, una fintech enfocada en la gestión de gastos corporativos, que integra pagos, control y datos en un solo flujo.

“La idea surgió de algo simple: si las empresas pudieran tener previsibilidad y controlar el gasto corporativo en tiempo real, tomarían mejores decisiones. Empezamos resolviendo un problema operativo, pero pronto vimos la oportunidad de transformar el rol de las finanzas”, explica Alejandro Zecler, cofundador y coCEO.

Antes de crear Mendel, ambos ya habían transitado el camino del éxito: Zecler fundó Turecibo.com -una plataforma de digitalización de documentos con más de 2000 clientes en la región-, mientras que Karpovsky lanzó su primera startup, Herolens, mientras estudiaba en el ITBA. En 2019, ambos concretaron el “exit” de sus respectivas compañías y, tras ser presentados por un conocido en común, decidieron unir fuerzas para identificar una oportunidad de negocio real en el mercado latinoamericano. No tenían una idea concreta, pero sí una certeza: querían construir algo grande.

Zecler y Karpovsky viajaron a Estados Unidos a hacer un research y vieron que, mientras el mundo fintech B2C estaba explotado, las soluciones B2B estaban prosperando. Con esa tesis bajo el brazo y el respaldo de la aceleradora Y Combinator, crearon Mendel en 2021.

En la primera ronda seed, levantaron cerca de US$500.000, y a esta le siguió otra ronda de capital semilla con inversores ángeles por US$3 millones. En 2021, cerraron una serie A, por US$15 millones, y a principios de 2025, concretaron una serie B por US$35 millones, con inversores, como Base 10, PayPal Ventures, Infinity Ventures, Hi Ventures, Industry Ventures y Endeavor Catalyst.

Hoy, la fintech tiene operaciones en la Argentina, México y Chile; trabaja con corporaciones como Mercado Libre, FEMSA, McDonald’s, Arcos Dorados y KPMG; y suma más de 1000 clientes, 45.000 tarjetas emitidas y 70.000 usuarios activos en la región.

Juan Francisco Monte de Oca, director de Marketing y Ventas de Mendel

En diálogo con LA NACION, Juan Francisco Monte de Oca, director de Marketing y Ventas de la firma, conocido como el primer empleado de la firma, analiza las claves del negocio.

Volver a intentar: “Nadie la quería pagar”

El primer concepto era simple: una tarjeta corporativa inteligente, con reglas y controles que bancos tradicionales no ofrecían. El pitch tenía sentido; pero para el mercado, no tanto. “Cuando salimos a vendernos a empresas medianas y grandes, nos decían: ‘me encanta, pero hoy no pago por esto’ . Los bancos les daban tarjetas y crédito gratis. Queríamos cobrar por el software, pero la tecnología que teníamos no les resolvía problemas reales”, explicó.

“Mi misión fue charlar con las medianas y grandes empresas, y entender qué necesitaban para que estuvieran dispuestas a pagar un fee mensual. Nos llevó dos años, nos enfocamos en la tecnología y desarrollamos la plataforma que hoy tenemos”, indicó.

Viajes, viáticos, gastos, facturas, aprobaciones, conciliaciones contables: todo estaba desordenado, disperso en mails, WhatsApp, plantillas o sistemas inconexos. Y en empresas con miles de empleados, el caos era cotidiano. “Lo que hicimos fue subir todo ese proceso a la plataforma. Desde la solicitud y aprobación de un viaje, hasta la rendición, el control de políticas internas y la conciliación automática. Todo fluye dentro de Mendel”, explicó.

Lanzar la solución en México

Aunque la tecnología fue desarrollada en Buenos Aires, el primer mercado fue México. La razón: el tamaño de la oportunidad. Con 140 millones de habitantes y más de 50.000 empresas potenciales clientes, el país ofrecía volumen, capital y un ecosistema fintech que crecía rápido.

Tras el primer intento fallido de lanzamiento, Monte de Oca viajó y se instaló en México, para construir la operación desde cero. “No podía desarrollar un producto a distancia. Necesitaba ver cómo trabajan las empresas, cómo viajan sus empleados, cómo rinden gastos, qué les duele”, contó.

Y desmintió un mito del mundo corporativo mexicano: que para vender hay que cenar, brindar y sostener relaciones sociales constantes. “Hicimos todo lo contrario. Armamos un equipo joven, técnico, obsesionado con el producto. No cenamos con clientes; les resolvemos problemas. Esa fórmula nos funcionó”.

Sellar alianzas con bancos

En 2023, con el producto consolidado, Mendel avanzó en la expansión regional. Y para ello, un pilar fue la alianza con bancos tradicionales. “Decidimos que nuestro foco tenía que ser la tecnología y no lo financiero”, señaló Monte de Oca.

Bajo este modelo, iniciaron operaciones en la Argentina -donde se aliaron con el Banco CMF- y en Chile -donde cerraron un acuerdo con el Banco BICE- ; a la vez que avanza con negociaciones en Colombia y Perú. A través de estos convenios, la entidad bancaria asume el riesgo crediticio y Mendel aporta la capa tecnológica que automatiza procesos.

De acuerdo con el ejecutivo, el resultado es claro: pueden operar rápido, sin necesidad de levantar vehículos de deuda ni montar estructuras financieras propias, y ofreciendo un producto completo desde el día uno.

Automatizar: el impacto de la IA

De acuerdo con Monte de Oca, la tecnología de Mendel no solo permite poner reglas de uso a las tarjetas (por ejemplo, limitar gastos a días de semana o rubros específicos), sino que utiliza la IA para automatizar la conciliación contable. Esto permite que el cierre contable pase de ser una “operación de rescate” a una simple validación, acelerando los cierres mensuales hasta ocho veces.

Sus propios números muestran su impacto: 150 horas ahorradas por mes en tareas administrativas , 40 horas menos de conciliación contable y US$40.000 recuperados mensualmente en gastos mal documentados.

Ampliar los verticales viajes corporativos

Este año, Mendel dio un nuevo salto al ampliar sus verticales de negocio, con el lanzamiento de Mendel Viajes. Esta solución busca resolver la fragmentación que históricamente ha caracterizado a los viajes de negocios, permitiendo a las empresas unificar en un solo entorno las reservas de vuelos, hoteles y transporte con el control financiero en tiempo real.

El diferencial de la herramienta es su integración nativa con la plataforma de gestión de gastos y los sistemas ERP de las compañías. Ahora, el colaborador puede gestionar desde su reserva hasta su viático en un flujo online y en tiempo real, asegurando que cada gasto cumpla con las reglas preestablecidas por la empresa antes de que se realice.