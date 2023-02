Calculadora del freelancer: cuánto cobrar la hora de trabajo para poder llegar a fin de mes

escuchar

¿Cuánto vale mi hora de trabajo? Es una de las preguntas que más les cuesta responder a los trabajadores freelancers una vez que deciden dejar atrás la vida corporativa y lanzarse en búsqueda de un empleo independiente. Por eso, la start-up Seeds decidió lanzar la “Calculadora del Freelancer”, una herramienta diseñada para que los profesionales puedan determinar con precisión sus honorarios.

La start-up nació en 2019, con el objetivo de ser el punto de unión entre talentos y empresas. Con un crecimiento del 90% interanual, hoy tienen oficinas en Buenos Aires, Santiago de Chile y Miami. Si embargo, al conversar con los 650 profesionales que forman parte de la comunidad, se encontró que el 37% de los freelancers tenía dificultades al definir la compensación por sus servicios.

“Especialmente, muchos que provienen del formato relación de dependencia y no conocen el mundo freelance tan a fondo. No tienen noción de ciertos gastos operativos básicos que al trabajar de forma independiente tienen que afrontar por su cuenta. De ahí nació la calculadora. Uno de los gastos más comunes que suelen cubrir los empleos en relación de dependencia es la obra social, algo no menor al calcular los honorarios”, explicó Martin Calzetti, CEO & co-founder de Seeds.

Para determinar cuánto cobrar la hora de trabajo, el freelancer ingresa el salario que se quiere llevar al bolsillo mes a mes. En función de un conjunto de variables, que reúne desde las horas a trabajar por semana, los gastos fijos al realizar la actividad y hasta algunos datos personales, se obtiene el fee mensual.

Cuáles son los mayores medios de los freelancers

Algunos de los factores que se tienen en cuenta son los años de experiencia, a qué rubro pertenece el trabajo, el pago del monotributo e ingresos brutos, los gastos asociados al homeoffice (como la factura de luz, internet, teléfono y renovación de la computadora), obra social, o si se tiene hijos. Si bien algunas cifras vienen determinadas para agilizar el proceso, se pueden modificar.

Un caso práctico. Un argentino de la generación Z, sin hijos y con menos de cinco años de experiencia, quiere ganar $300.000. Para eso tiene que contemplar que gasta $2190 de internet, $2000 de luz y $7000 en reposición de computadora. También tiene que pagar $15.000 de obra social, $16.114 de monotributo y $6500 de ingresos brutos. Para ganar esos $300.000 netos, trabajando ocho horas durante cinco días a la semana, debería cobrar $2039 la hora de trabajo.

El trabajo remoto que trajo aparejado el Covid-19 impulsó a muchos profesionales a dar el salto hacia un empleo independiente. Sin embargo, la lista de miedos no es corta. De acuerdo con la encuesta de la start-up, al 73% le preocupa lograr estabilidad y un flujo constante de clientes; seguido por dejar de tener beneficios (37%), recibir los pagos del trabajo realizado a tiempo (32%), la falta de conocimiento administrativo (20%) y equilibrar la vida laboral con la personal (20%).

“El nuevo modelo laboral trae consigo algunas competencias emergentes que todavía son terreno incierto para el talento que recién está incursionando en el universo freelance. Por eso, desde Seeds, quisimos facilitar la transición hacia la modalidad on-demand y ayudar a responder la pregunta del millón: ¿cuánto necesito cobrar por mi trabajo en función de mis gastos?”, cerró.